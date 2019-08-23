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 Політика України
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Все про:ВР (5359) кнопкодавство (11) Разумков Дмитро (148) Стефанчук Руслан (57)

 Ми готові поки використовувати в Раді ту систему для голосування, яка є, без новацій, - Стефанчук про боротьбу з кнопкодавством. ВIДЕО

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков сказав на брифінгу, що його політична сила робить все, щоб унеможливити "кнопкодавство" у Верховній Раді.

"Ми пропонуємо і зміни в закон, які б дуже суворо карали народних депутатів, які це (неперсональне голосування. - Ред.) будуть використовувати, аж до кримінальної відповідальності або великого штрафу", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс -Україна.

За словами Разумкова, наскільки йому відомо, система сенсорної кнопки при голосуванні депутатів у Верховній Раді не сертифікована, і є питання, пов'язані з гарантійним терміном її використання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коаліційну угоду підпишуть на першому засіданні Ради 29 серпня, - Разумков

"Вона теоретично введена 11 або 12 років тому, і я не впевнений, що ця система відповідає всім тим викликам, які будуть стояти перед Верховною Радою IX скликання. Але якщо ми говоримо про саму систему боротьби з "кнопкодавством", то це треба буде робити. Але треба буде зробити так, щоб і Рада (парламент, - ред.) працювала", - зазначив Разумков.

Він також зазначив, що сенсорна кнопка не передбачена Регламентом Верховної Ради і її введення може викликати проблеми під час ухвалення тих чи інших рішень.

"Я не впевнений, що ця система відповідає всім тим викликам, які будуть стояти перед Верховною Радою IX скликання", - пояснив Разумков.

Своєю чергою представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук уточнив, що технічно свій ресурс система "Рада-3" вичерпала в 2008 році, і за цей період минули всі гарантії можливості голосування і технічного забезпечення.

Читайте: Апарат ВР має до вівторка надати інформацію про готовність системи "Рада-3", яка передбачає сенсорну кнопку для персонального голосування, - Разумков

"Тому, безумовно, одне з перших питань, яке ми будемо вирішувати у Верховній Раді - це питання ідентифікації голосування, а це не питання сенсорної кнопки. Сенсорна кнопка реагує просто на тепло людини ... Треба говорити про введення "Ради-4", для цього треба поставити технічне завдання, виписати всі ці речі в Регламенті Верховної Ради", - сказав Стефанчук.

При цьому він зазначив, що все-таки, можливо, поки буде використовуватися система "Рада-3".

"Ми готові поки використовувати "Раду-3", як вона є, без всяких новацій", - сказав представник глави держави у Верховній Раді.

Він нагадав, що одним з перших законопроєктів, який буде внесений до Верховної Ради, стане законопроєкт про відповідальність за неперсональное голосування.

Як повідомлялося, система "Рада-3", розроблена і встановлена ​​раніше в залі засідань українського парламенту, має так звану "персональну кнопку", яка не дозволить депутатам голосувати за когось, крім себе.

Перше урочисте засідання Верховної Ради відбудеться 29 серпня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144439
 
 
 Топ коментарі
 
срите зебилам и дальше - они все схавают
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Срочно всех "слуг " в Трускавец , учить нажимать две кнопки на одном пульте.. Мы готовы пока использовать в Раде ту систему для голосования, которая есть, без всяких новаций, - Стефанчук о борьбе с кнопкодавством - Цензор.НЕТ 5165
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так как не существует на свете такого дерьма,чтоб зебил его с радостью не съел
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Фанатов Слуги народа огорошили заявлением: третий сезон сериала может не выйти на экраны - нет прокатного удостоверения.
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А ти так за це переймаєшся що хоч би не всрався. Мы готовы пока использовать в Раде ту систему для голосования, которая есть, без всяких новаций, - Стефанчук о борьбе с кнопкодавством - Цензор.НЕТ 8348
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Срочно всех "слуг " в Трускавец , учить нажимать две кнопки на одном пульте.. Мы готовы пока использовать в Раде ту систему для голосования, которая есть, без всяких новаций, - Стефанчук о борьбе с кнопкодавством - Цензор.НЕТ 5165
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так как не существует на свете такого дерьма,чтоб зебил его с радостью не съел
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Как у Коломойского типично всё делается...
Сначала открытые списки в *****,теперь сенсорная кнопка у них получается.
Что дальше шарлатаны будут рассказывать?
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1 выборы с урнами-наперстками.
2 голосование в раде по смартфону
3 Ротердам +/-
4 Разделение суда на "для наріда" и "для вельмож"
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Ну вот. Сьехали слуги и с сенсорной кнопки)
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а шо, моно-зе-монополия не может поменять регламент рады
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цензор, не нужно манипуляций！
До обеда вы написали совершенно другое！
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так до обеда и зелёные сопли говорили совсем другое
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2019 - пока...
2020 - пока...
2021 - пока...
2030 - пока...
Гарантия неясна... ещё какое-то дерьмо в качестве отговорки. Но знаете что? Кто хочет что-то сделать - делает! Кто не хочет - ищет отговорки.
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теперь опять в трускавец ехать переучиваться
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Сколько можно мусолить эту "сенсорную кнопку"?
Давайте еще начнем обсуждать всерьез цепь с ошейником.
Просто должны быть очень серьезные юридические последствия за неперсональное голосование. И в качестве доказательства нарушения должны приниматься фото и видео тех же журналистов.
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какое соотношение отрубленых рук у чинуш и у обычных карманных воров в ОАЭ не подскажешь?
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"я не уверен, что эта система отвечает всем тем вызовам, которые будут стоять перед Верховной Радой IX созыва" в смысле, что кроме кнопок нужны еще и педали ?
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" Від Луганська і до Львова в очі сцить зєбілам Вова".. Ну що, зєбіли, з черговою вас рехформою від Вофки Сцикуна 😁
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Рано ти зарохкала мародерська свиноматка.
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не рано, а поздно. барыга капут. минстеци уже не заплатит...
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Тобто повторюється пачую кожнава і жити по новому, і система кнопкодавства всіх влаштовує Мы готовы пока использовать в Раде ту систему для голосования, которая есть, без всяких новаций, - Стефанчук о борьбе с кнопкодавством - Цензор.НЕТ 2609
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всё правильно. а соевые боты - лузеры-подкацапники.
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У них времени мало, необходимо Украину успеть продать . А народ начал прозревать и замечать, что опросы на радио и ТВ показывают что большинство (70-90%) ожидают только ухудшение ситуации в Украине и никаких 73% за команду ЗЕ не существует в реальности. А некоторые даже так осмелели, что утверждают про масштабную фальсификацию на выборах.
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пи сидор, гривна растёт... а вы си...доры каркали, что сразу станет по сто...
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бред какой-то. ну и что, что кто-то за товарища проголосовал?
вот если против воли товарища, тогда он подаёт в суд и виновный пересаживается на нары. а если он согласен, так в чем проблема? животту человека прихватило. вопрос важный - просит товарища проголосовать.
проблема то в чём?????????
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а чем кнопкодавство хуже голосования по взмаху флажка начальника???
в чем проМблема? высосана из пальца?
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