 Ми готові поки використовувати в Раді ту систему для голосування, яка є, без новацій, - Стефанчук про боротьбу з кнопкодавством. ВIДЕО

"Ми пропонуємо і зміни в закон, які б дуже суворо карали народних депутатів, які це (неперсональне голосування. - Ред.) будуть використовувати, аж до кримінальної відповідальності або великого штрафу", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс -Україна.
За словами Разумкова, наскільки йому відомо, система сенсорної кнопки при голосуванні депутатів у Верховній Раді не сертифікована, і є питання, пов'язані з гарантійним терміном її використання.
"Вона теоретично введена 11 або 12 років тому, і я не впевнений, що ця система відповідає всім тим викликам, які будуть стояти перед Верховною Радою IX скликання. Але якщо ми говоримо про саму систему боротьби з "кнопкодавством", то це треба буде робити. Але треба буде зробити так, щоб і Рада (парламент, - ред.) працювала", - зазначив Разумков.
Він також зазначив, що сенсорна кнопка не передбачена Регламентом Верховної Ради і її введення може викликати проблеми під час ухвалення тих чи інших рішень.
"Я не впевнений, що ця система відповідає всім тим викликам, які будуть стояти перед Верховною Радою IX скликання", - пояснив Разумков.
Своєю чергою представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук уточнив, що технічно свій ресурс система "Рада-3" вичерпала в 2008 році, і за цей період минули всі гарантії можливості голосування і технічного забезпечення.
"Тому, безумовно, одне з перших питань, яке ми будемо вирішувати у Верховній Раді - це питання ідентифікації голосування, а це не питання сенсорної кнопки. Сенсорна кнопка реагує просто на тепло людини ... Треба говорити про введення "Ради-4", для цього треба поставити технічне завдання, виписати всі ці речі в Регламенті Верховної Ради", - сказав Стефанчук.
При цьому він зазначив, що все-таки, можливо, поки буде використовуватися система "Рада-3".
"Ми готові поки використовувати "Раду-3", як вона є, без всяких новацій", - сказав представник глави держави у Верховній Раді.
Він нагадав, що одним з перших законопроєктів, який буде внесений до Верховної Ради, стане законопроєкт про відповідальність за неперсональное голосування.
Як повідомлялося, система "Рада-3", розроблена і встановлена раніше в залі засідань українського парламенту, має так звану "персональну кнопку", яка не дозволить депутатам голосувати за когось, крім себе.
Перше урочисте засідання Верховної Ради відбудеться 29 серпня.
Сначала открытые списки в *****,теперь сенсорная кнопка у них получается.
Что дальше шарлатаны будут рассказывать?
2 голосование в раде по смартфону
3 Ротердам +/-
4 Разделение суда на "для наріда" и "для вельмож"
До обеда вы написали совершенно другое！
2020 - пока...
2021 - пока...
2030 - пока...
Гарантия неясна... ещё какое-то дерьмо в качестве отговорки. Но знаете что? Кто хочет что-то сделать - делает! Кто не хочет - ищет отговорки.
Давайте еще начнем обсуждать всерьез цепь с ошейником.
Просто должны быть очень серьезные юридические последствия за неперсональное голосование. И в качестве доказательства нарушения должны приниматься фото и видео тех же журналистов.
писидор, гривна растёт... а вы си...доры каркали, что сразу станет по сто...
вот если против воли товарища, тогда он подаёт в суд и виновный пересаживается на нары. а если он согласен, так в чем проблема? животту человека прихватило. вопрос важный - просит товарища проголосовать.
проблема то в чём?????????
в чем проМблема? высосана из пальца?