 "І тут з'являються люди і починають розчищати злітну смугу": на Харківщині місцеві жителі допомогли злетіти літаку санавіації з важкотравмованою однорічною дитиною на борту. ВIДЕО

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала депутат Харківської облради, член Громадської Ради при Міністерстві охорони здоров'я, волонтер Вікторія Мілютіна, передає Цензор.НЕТ.
"Позавчора (20 серпня - ред.) ми спостерігали, як люди руками і косами за кілька хвилин розчищають злітну смугу, аби дати злетіти літачкові санавіації. Бачили ми не в кіно, був це не Тарантіно, були це наші українські реалії, місце дії – Сахновщина", - розповіла вона.
"З вікна будинку випала дитина. Дівчинка, рік і 8 місяців, перелом основи черепу. Оперувати в Сахновщині неможливо. Стан критичний. Старший черговий лікар невідкладної допомоги подзвонила рівно у той момент, коли я якраз говорила нашому беззмінному капітану санавіації Юрію Покусаю, що мені надто складно підтримувати цей проект, він надзвичайно дорогий, грошей на нього немає, а у мене в фокусі уваги поранені. Звісно, Юрій полетів. Політ обійшовся десь у 10 тис грн, летіли в борг. На підльоті побачив, що смуга (а опікується нею, традиційно, районне самоуправління) поросла травою. Знайшов вільний шматочок, якось втулився. А злетіти – не може, потрібно вільних метрів ну хоча б 200-400, досвідченому пілоту", - пояснила Мілютіна.
"Дитина помирає, літак не може злетіти. І тут на полі з'являються люди, односельчани, молоді і не дуже чоловіки, в тому числі один з наших ветеранів АТО, і починають руками й косами розчищати ту злітну смугу. Літак злетів. Дитина врятована. Я люблю вас, люди. Ви неймовірні. Ви робите дива там, де, здається, порятунку не буде. Бережіть себе, зберігайте спокій і підтримуйте санавіацію", - резюмувала вона.
спасибо вам, ЛЮДИ !
В любом селе, да везде по такому случаю все бы вышли, даже бомжи..... - нет тут ничего необычного..., только крикнуть нужно громко, что бы услышали...
В моем городке точно - даю 100% гарантии....
А кто бы не вышел без уваж. причины, с тем здороваться перестали бы....
правильно...Вы говорите правильно - ради спасения дитешки..прибежали бы босяком!!!
Им не до этого...
Быдло должно косить!
Запомните этот момент, равно как и массу других подобных случаев.
******* могут
а вот завоевать - никогда