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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:авіація (441) діти (1641) медицина (774) порятунок (34) Харківщина (769)

 "І тут з'являються люди і починають розчищати злітну смугу": на Харківщині місцеві жителі допомогли злетіти літаку санавіації з важкотравмованою однорічною дитиною на борту. ВIДЕО

На Сахновщині (Харківська область) місцеві жителі своїми силами розчистили злітну смугу, щоб літак санавіації з важкотравмованою однорічною дитиною на борту зміг злетіти і доставити пацієнта в лікарню.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала депутат Харківської облради, член Громадської Ради при Міністерстві охорони здоров'я, волонтер Вікторія Мілютіна, передає Цензор.НЕТ.

"Позавчора (20 серпня - ред.) ми спостерігали, як люди руками і косами за кілька хвилин розчищають злітну смугу, аби дати злетіти літачкові санавіації. Бачили ми не в кіно, був це не Тарантіно, були це наші українські реалії, місце дії – Сахновщина", - розповіла вона.

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"З вікна будинку випала дитина. Дівчинка, рік і 8 місяців, перелом основи черепу. Оперувати в Сахновщині неможливо. Стан критичний. Старший черговий лікар невідкладної допомоги подзвонила рівно у той момент, коли я якраз говорила нашому беззмінному капітану санавіації Юрію Покусаю, що мені надто складно підтримувати цей проект, він надзвичайно дорогий, грошей на нього немає, а у мене в фокусі уваги поранені. Звісно, Юрій полетів. Політ обійшовся десь у 10 тис грн, летіли в борг. На підльоті побачив, що смуга (а опікується нею, традиційно, районне самоуправління) поросла травою. Знайшов вільний шматочок, якось втулився. А злетіти – не може, потрібно вільних метрів ну хоча б 200-400, досвідченому пілоту", - пояснила Мілютіна.

"Дитина помирає, літак не може злетіти. І тут на полі з'являються люди, односельчани, молоді і не дуже чоловіки, в тому числі один з наших ветеранів АТО, і починають руками й косами розчищати ту злітну смугу. Літак злетів. Дитина врятована. Я люблю вас, люди. Ви неймовірні. Ви робите дива там, де, здається, порятунку не буде. Бережіть себе, зберігайте спокій і підтримуйте санавіацію", - резюмувала вона.

І тут зявляються люди і починають розчищати злітну смугу: на Харківщині місцеві жителі допомогли злетіти літаку санавіації з важкотравмованою однорічною дитиною на борту 01
І тут зявляються люди і починають розчищати злітну смугу: на Харківщині місцеві жителі допомогли злетіти літаку санавіації з важкотравмованою однорічною дитиною на борту 02

І тут зявляються люди і починають розчищати злітну смугу: на Харківщині місцеві жителі допомогли злетіти літаку санавіації з важкотравмованою однорічною дитиною на борту 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144424
 
   
 Топ коментарі
 
Молодці. Малечі- здоров'ячка
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та не... просто ЛЮДИ
спасибо вам, ЛЮДИ !
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Згоден, але питання до місцевої влади - 2 літри бензину на мотокосу і 2 години роботи косаря. Чому життя повинні рятувати волонтери і добрі люди, а не ті, хто зобов"язаний це робити по закону. "И тут появляются люди и начинают расчищать взлетную полосу": на Харьковщине местные жители помогли взлететь самолету санавиации с тяжело травмированным годовалым ребенком на борту - Цензор.НЕТ 8678
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Згоден, але питання до місцевої влади - 2 літри бензину на мотокосу і 2 години роботи косаря. Чому життя повинні рятувати волонтери і добрі люди, а не ті, хто зобов"язаний це робити по закону.
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ну вот скажите - водитель автобуса паркуется в яму, которая единственная на всей остановке. это его что его фирма так уполномочила делать или это входит в стоимость билета? многое зависит от отделно взятого человека.
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Вообще -то полиции достаточно было перекрыть часть автотрассы с двух сторон на полчаса,для взлёта и посадки маленького самолёта.
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это если там нет линий электропередач. у нас же отсталых кабеля еще в землю не закапывают.
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Самолёт сел бы на дорогу и взлетел.Там ничего перетягивать не надо.Есть места дороги,где нет посадок ,ЛЭП и кюветов. Куски трассы с видимостью 3-4 км.Я там бывал.А сели на ВПП кукурузника,который летал при совке и опрыскивании.Это на будущее.Такие ситуации неотложные бывают везде и при ДТП в том числе,когда дорога каждая секунда.
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перетягивать севший самолет до ближайшей трассы на руках все равно нужны были бы люди.
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...Вам когда - нибудь приходилось самолет пилотировать?
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да ладно....
В любом селе, да везде по такому случаю все бы вышли, даже бомжи..... - нет тут ничего необычного..., только крикнуть нужно громко, что бы услышали...
В моем городке точно - даю 100% гарантии....
А кто бы не вышел без уваж. причины, с тем здороваться перестали бы.... "И тут появляются люди и начинают расчищать взлетную полосу": на Харьковщине местные жители помогли взлететь самолету санавиации с тяжело травмированным годовалым ребенком на борту - Цензор.НЕТ 5561
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да! но надо ж было крикнуть...и прибежать... и выдирать-косить
правильно...Вы говорите правильно - ради спасения дитешки..прибежали бы босяком!!!
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а многое зависит от правильно кинутого клича. а кидать его у нас даже учителей не учат.
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До слез.. Дай Бог здоровья малышу, и всем небезразличным людям участвовавшим в его спасении.
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Так они за свой счет летают или это самолет санавиации? Сволочи у власти на местах..Короче очередые хроники дна и бардака. Здоровья ребёнку и всем причастным к спасению.
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Здоровья ребенку, летчику тоже, что сказать - люди у нас золотые, почему самолет санавиации летает в долг, а ньюдепутаты разъезжают по Трускавцам - большая загадка
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Жопы Слуг КолоМойшика возят...
Им не до этого...
Быдло должно косить!
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з весни поки молодий бурян покропити гербіцидом . 1 літри хватило .
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беда, перелом основания черепа - это в принципе не транспортабельно, желаю что бы у них все получилось.
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Люди молодцы, но летать по сельской местности должны вертолеты. ВПП - вообще редкость, заросшая травой или нет.
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Когда мы собираемся и концентрируемся - мы сила!!!
Запомните этот момент, равно как и массу других подобных случаев.
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никогда нас не победить
******* могут
а вот завоевать - никогда
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