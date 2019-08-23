 Водій позашляховика, здаючи назад, переїхав жінку з дитиною у дворі будинку в Києві. ВІДЕО камер спостереження

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва.
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За попередньою інформацією, 59-річна водій заднім ходом наїхала на жінку з дитиною, які проходили позаду автомобіля.
Поліцейські затримали водія в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
В даний час фігурантці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.
все проще - ******** тетя спутала педали. Мне вот интересно теперь на их поведение посмотреть, признают вину полностью или начнут съезжать разными способами.
Дивно що ніхто не пише за хомутинника, який є зятем цієї жіночки значно довше і грошенят в нього в десятки разів більше , ніж у Притули.
Теща Притулы и Хомутынника
Да - Притула и Хомутынник - СВОЯКИ
первый - достойный человек , второе - редкое ЧМО
Если руки не стоят - надо ездить с водителем.
Шел рядом и узнал его, поздоровался с ним. Спрашиваю, "а шо, щось з ногою", а он мне "так".
Ну, говорю, "бажаю здоровья", он поблагодарил, и я дальше пошел.
А сейчас читаю эту новость...
То-то он совсем без настроения стоял.... На Тургеневской...
А ещё и теща задом сбила людей... Ай, ай, ай... горе
Як повідомляється, йдеться про Сергія Притулу і нардепа від групи Відродження Віталія Хомутинника.
Журналісти спробували взяти з цього приводу коментар у дочки затриманої Катерини, яка є дружиною шоумена, проте та обговорювати ДТП відмовилася.
«Я вам нічого не буду коментувати», - сказала вона і кинула слухавку.
За наявними даними, Сопельник є директором і власником декількох компаній. (одна из фирм до сих пор работает в оккупированном ДОНЕЦКЕ)
Раніше повідомлялося, що 22 серпня в одному з дворів у Дарницькому районі Києва жінка за кермом автомобіля збила матір із 9-річним сином.
Постраждалі були госпіталізовані у важкому стані.
Підозрювану наразі затримано поліцією.
Она мчалась "куда жoпa глядит" !
Пора вводить австралийскую систему сертификации водителей.