 Проєкт рішення за результатами моніторингу NewsOne передбачає звернення Нацради з ТРМ до суду щодо анулювання ліцензії каналу, - Костинський. ВIДЕО

Про це "Прямому" заявив член нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський, передає Цензор.НЕТ.
"Я можу сказати, що перевірка вже проведена. За результатами цієї перевірки на 5 вересня винесено рішення. Ми моніторили ефір цього телеканалу (NewsOne. - Ред.), зокрема під час виборів і зафіксували факти, які мають ознаки розпалювання ворожнечі в українському суспільстві. І є проєкт рішення, який передбачає звернення Національної ради до суду щодо анулювання ліцензії", - зазначив Костинський.
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Это у вас , в ОЛЬГИНО
А Рабиновица, Медведчуку и Тараса повесить на фонарных столбах у ЖД вокзала г.Киев.
зеля не суддя, щоб щось змінювати треба час.
кабміну нема, на старий надії ніякої, зрада ще не зібралась навіть на перекличку .
що будуть вопити бобіки, якщо зеля піде по шляху порущення процедури.
чи вже забулося, скільки було воні на інагурації по поводу його законого права розігнати стрих псів і набрати своїх. лемент не вщухає до сих пір. я не стороник зе, але я ненависник пе.
майте витримку. я теж хочу змін у країні на краще. інакше я поїду взад в благословену америку і буду звідти любити вас усіх раз в рік, а може в два.
А Рабиновица, Медведчуку и Тараса повесить на фонарных столбах у ЖД вокзала г.Киев.
Все інше позакривати.
Так чи ні?
Оце і є СВОБОДА СЛОВА по-порохоботські?
Їхня брехня нікого не пужає.
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.