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Все про:Нацрада_ТРМ (210) суд (5466) Костинський (59) Newsone (55)

 Проєкт рішення за результатами моніторингу NewsOne передбачає звернення Нацради з ТРМ до суду щодо анулювання ліцензії каналу, - Костинський. ВIДЕО

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернеться до суду щодо анулювання ліцензії телеканалу NewsOne.

Про це "Прямому" заявив член нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський, передає Цензор.НЕТ.

"Я можу сказати, що перевірка вже проведена. За результатами цієї перевірки на 5 вересня винесено рішення. Ми моніторили ефір цього телеканалу (NewsOne. - Ред.), зокрема під час виборів і зафіксували факти, які мають ознаки розпалювання ворожнечі в українському суспільстві. І є проєкт рішення, який передбачає звернення Національної ради до суду щодо анулювання ліцензії", - зазначив Костинський.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144381
 
 
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Мертвечука на нары или за поребрик.
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В Петрів суд відправлять? Налякали Медвечука надійним партнером.
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и на сколько продвинулись, лично вьі? ато віглядит строго по методичке, особенно термос сомнительного содержания
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Мне представляется крайне необходимым- закрыть канал 112, News One и ZIK/
А Рабиновица, Медведчуку и Тараса повесить на фонарных столбах у ЖД вокзала г.Киев.
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Кстати сегодня смотрел церемонию поднятия Флага Украины на Софии в 9.00. Пробежался ради интереса по каналам. Так вот - из всех основных рейтинговых каналов церемонию в прямом эфире не показали только "плюсы". Даже козлячьи 112 и NewsOne показали. Это у нас теперь типа новый тренд у папы Бени? "Патриот" хренов
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все правильно, просто потрощенковско рефирмистские судьі не дают того решения, которое понравилось бьі 90% украинцев.
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А кто мешает команде Зели пороботать с судами так, как они активно поработали для увеличения гэшефта родного папы Бени. Религия не позволяет?
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ох який ти скородристик! а ти почекай побачимо, чи ти дійсно не розумієш, які авгієві конюшні треба розгрібати після потроха?
зеля не суддя, щоб щось змінювати треба час.
кабміну нема, на старий надії ніякої, зрада ще не зібралась навіть на перекличку .
що будуть вопити бобіки, якщо зеля піде по шляху порущення процедури.
чи вже забулося, скільки було воні на інагурації по поводу його законого права розігнати стрих псів і набрати своїх. лемент не вщухає до сих пір. я не стороник зе, але я ненависник пе.
майте витримку. я теж хочу змін у країні на краще. інакше я поїду взад в благословену америку і буду звідти любити вас усіх раз в рік, а може в два.
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Мне представляется крайне необходимым- закрыть канал 112, News One и ZIK/
А Рабиновица, Медведчуку и Тараса повесить на фонарных столбах у ЖД вокзала г.Киев.
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Когда уже начнут аннулировать лицензию за клевету на Пороха? Пол года зебилы со своим 1+1 говорили что вот сейчас то посадят этого клятого барыга , а на деле оказалось что не за что то сажать нашего Пороха то оказалось Проект решения по результатам мониторинга NewsOne предусматривает обращение Нацсовета по ТРВ в суд относительно аннулирования лицензии канала, - Костинский - Цензор.НЕТ 1787
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Треба залишити тільки ПРЯМИЙ та 5-ий.
Все інше позакривати.
Так чи ні?
Оце і є СВОБОДА СЛОВА по-порохоботські?
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Доречі, ПРЯМИЙ смикають не за зміст, а за грошові оборутки.
Їхня брехня нікого не пужає.
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Медведчука арестовать по статье 111. гос измена и все конфисковать!!!
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Вот Киселев и вернется на этот канал но уже к Зе
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112-ым пока поперхнулись , его лично контролирует Ху...ло - взял под защиту переговорах с ЗЕ
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Путин владеет во время войны каналы, которые курирует Медведчук и ведет там психологическую войну с Украинским населением по деморализации и склонению к прекращению сопротивления! Медведчука по статье 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
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