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 Політика України
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Все про:Нацрада_ТРМ (210) суд (5466) Костинський (59) Newsone (55)

 Проєкт рішення щодо NewsOne передбачає звернення Нацради з ТРМ до суду щодо анулювання ліцензії каналу, - Костинський. ВIДЕО

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернеться до суду щодо анулювання ліцензії телеканалу NewsOne.

Про це "Прямому" заявив член нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський, передає Цензор.НЕТ.

"Я можу сказати, що перевірка вже проведена. За результатами цієї перевірки на 5 вересня винесено рішення. Ми моніторили ефір цього телеканалу (NewsOne. - Ред.), зокрема під час виборів і зафіксували факти, які мають ознаки розпалювання ворожнечі в українському суспільстві. І є проєкт рішення, який передбачає звернення Національної ради до суду щодо анулювання ліцензії", - зазначив Костинський.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144381
 
   
 Топ коментарі
 
Мертвечука на нары или за поребрик.
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Мне представляется крайне необходимым- закрыть канал 112, News One и ZIK/
А Рабиновица, Медведчуку и Тараса повесить на фонарных столбах у ЖД вокзала г.Киев.
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Когда уже начнут аннулировать лицензию за клевету на Пороха? Пол года зебилы со своим 1+1 говорили что вот сейчас то посадят этого клятого барыга , а на деле оказалось что не за что то сажать нашего Пороха то оказалось Проект решения по результатам мониторинга NewsOne предусматривает обращение Нацсовета по ТРВ в суд относительно аннулирования лицензии канала, - Костинский - Цензор.НЕТ 1787
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Мертвечука на нары или за поребрик.
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В Петрів суд відправлять? Налякали Медвечука надійним партнером.
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жодний песик, на якій би мові не підгавкував, не годиться в ясновидячі. ну жоден прогноз навіть у шоколадну дупу не пре.
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Мне представляется крайне необходимым- закрыть канал 112, News One и ZIK/
А Рабиновица, Медведчуку и Тараса повесить на фонарных столбах у ЖД вокзала г.Киев.
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Кстати сегодня смотрел церемонию поднятия Флага Украины на Софии в 9.00. Пробежался ради интереса по каналам. Так вот - из всех основных рейтинговых каналов церемонию в прямом эфире не показали только "плюсы". Даже козлячьи 112 и NewsOne показали. Это у нас теперь типа новый тренд у папы Бени? "Патриот" хренов
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все правильно, просто потрощенковско рефирмистские судьі не дают того решения, которое понравилось бьі 90% украинцев.
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А кто мешает команде Зели пороботать с судами так, как они активно поработали для увеличения гэшефта родного папы Бени. Религия не позволяет?
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ох який ти скородристик! а ти почекай побачимо, чи ти дійсно не розумієш, які авгієві конюшні треба розгрібати після потроха?
зеля не суддя, щоб щось змінювати треба час.
кабміну нема, на старий надії ніякої, зрада ще не зібралась навіть на перекличку .
що будуть вопити бобіки, якщо зеля піде по шляху порущення процедури.
чи вже забулося, скільки було воні на інагурації по поводу його законого права розігнати стрих псів і набрати своїх. лемент не вщухає до сих пір. я не стороник зе, але я ненависник пе.
майте витримку. я теж хочу змін у країні на краще. інакше я поїду взад в благословену америку і буду звідти любити вас усіх раз в рік, а може в два.
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Прошло 100 дней Зели у власти. Обещания Зели помним, а реал? Решения судов и прочее, без проблем:

Подача электричества заводам папы Бени теперь стоит 5,7 коп киловатт, а остальным 35,7. Это уже Роттердам (-) или ещё Роттердам (+)? Или "Зебеня на карман"? Что там НАБУ, ГБР и СБУ об этом говорят?

Долги Бениным предприятиям списали на 470 млн. Это значит в бюджете типа денег полно и на повышение зарплат, пенсий и понижение тарифов уже хватает? Что там в НАБУ, вопросов нет?

В "Центэнерго" с первых чисел июля посажен новый смотрящий от папы Бени и резко пошла шара для его ферросплавных заводиков. НАБУ, ГБР и СБУ в упор этого не замечают?

Компании WindRoze папы Бени достался контракт и монопольное право на литерные перевозки. НАБУ и прочие упорно молчат в тряпочку.

Руководителей в администрации президента хитро вывели из ранга госслужащин и освободили от заполнения обязательных деклараций, Разумков переписал весь бизнес на жену (класс, Порох был лох), Зеля типа передал свой бизнес своему-же помощнику и прочее, прочее, прочее.

И заметь - это все только за первые 100 дней и без всяких реформ и без работы новой ВР.
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5 лет правила ваша свиня, вполне заслуженій такой же вопрос а какой реал в судах и даже не хочу читать, что ві там пишите? я вижу анал!
и сколько можно повторять, есть два варианта вступления в должность?сразу начать работать с госинтитуциями или ждать, когда процедурно они соберутся. 100 днй нифига нет, или ві ждете указов президента? и нкуй все законі во главе со верховной зрадой?
если так--тогда меняем взад на перезиденсткую республику. на зе царя и нафик усьо что біло. или ві , действительно, не понимаете как происходит работа госинституций?
єто в мацкве, что царь сказал--так и будет, мі видели прямой саботаж петрвой зрадой любьіх зелегньіх начитнаний --- а так нгиззяя, не по регламенту.... или двойной стандарт у вас в методичке? давай льготьі и все тут я хороший
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Еще раз повторюсь для особо упоротых. Глава СБУ свой, глава СНБО свой, глава ГБР свой, глава МВД свой, глава ВККС свой, замы генпрокурора еще до выборов поклялись в верности прямо на 1+1 у Мосейчук. Главы всех контролирующих органов типа ДФС и прочее - свои. Кто мешает Зеле наводить порядок, работать с судами и менять правила так-же, как новодится гэшефт для его папы Бени? Перечислять и повторятся не буду - смотри выше.

Значится - для покращення жизни одного конкретного папы Бени Зеле значит хватило прав и полномочий, а для воплощения данных им обещанний типа не хватило?
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Мне представляется крайне необходимым- закрыть канал 112, News One и ZIK/
А Рабиновица, Медведчуку и Тараса повесить на фонарных столбах у ЖД вокзала г.Киев.
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Не треба бо дуже смердітиме. Краще відправити посилочкою в їх рідний кремль.
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Когда уже начнут аннулировать лицензию за клевету на Пороха? Пол года зебилы со своим 1+1 говорили что вот сейчас то посадят этого клятого барыга , а на деле оказалось что не за что то сажать нашего Пороха то оказалось Проект решения по результатам мониторинга NewsOne предусматривает обращение Нацсовета по ТРВ в суд относительно аннулирования лицензии канала, - Костинский - Цензор.НЕТ 1787
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Треба залишити тільки ПРЯМИЙ та 5-ий.
Все інше позакривати.
Так чи ні?
Оце і є СВОБОДА СЛОВА по-порохоботські?
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Доречі, ПРЯМИЙ смикають не за зміст, а за грошові оборутки.
Їхня брехня нікого не пужає.
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Медведчука арестовать по статье 111. гос измена и все конфисковать!!!
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Вот Киселев и вернется на этот канал но уже к Зе
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112-ым пока поперхнулись , его лично контролирует Ху...ло - взял под защиту переговорах с ЗЕ
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Путин владеет во время войны каналы, которые курирует Медведчук и ведет там психологическую войну с Украинским населением по деморализации и склонению к прекращению сопротивления! Медведчука по статье 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
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читал про такой эксперимент над детьми в лагере, что когда детей поделили на 2 команды и они между собой соревновались и потом это соперничество перекинулось на быт и они стали друг друга и в быту ненавидеть! И потом вторая фаза эксперимента подразумевала собрать их теперь в одну команду и цели им ставили общие и они все одной командой должны уже были все делать и они в команде начали работать с каждым заданием слаженнее и потом также это перешло и на быт и они начали в быту дружить! разделение людей в Украине на запад и восток и на майдан и антимайдан - это тщательно подготовленная спецслужбами РФ операция при помощи своей многочисленной агентуры в Украине по всюду. И разговаривал еще в году 2008 наверное в ВКонтакте, в группах, которые 100% созданные были спецслужбами РФ в отделе по борьбе с инакомыслием - это помню группа "США спонсор мирового терроризма" и я туда над ватой еще аж фиг знает когда заходил погнать и они мне еще тогда заливали, что Крым заберут у Украины. То бишь план по захвату Крыму уже тогда был и даже раньше был съезд сепаратистский на Донбассе из партии регионов в 2004 году вроде и они уже тогда про раздел говорили Украины. И Анна Герман - это правая рука Януковича говорила, что их завербовали спецслужбы РФ еще в 90-х вроде. Это все готовилось не один десяток лет! И спецслужб у Украины своих нету! вот в чем беда! Потому что СБУ - это КГБ Украины и только сменили табличку и персонал остался и для них это горе всей жизни было разлучиться с КГБ России. При Януковиче вообще СБУ управлял агент спецслужб РФ и с паспортом российским. А Когда Крым аннексировали, то все СБУ перешло работать в ФСБ РФ всем составом и в Донбассе также сделало СБУ! И СБУ до всего уже работало на РФ и помогало готовить аннексию и все остальное. Говорил с людьми с Крыма и они говорят было задолго видно подготовку к аннексии. И это готовили не только СБУ предатели, а и власти завербованные. И эту всю сволочь завербованную русскими надо ловить и сейчас! потому что она по всюду! Нужно создавать с нуля новые спецслужбы и открывать отдел за отделом! Ибо старое СБУ невозможно очистить от российской агентуру - это даже Наливайченко говорил, который возглавлял СБУ. И во власти эти медведчуки и партия регионов - это откровенные гос изменники и агентура России в Украине и их надо арестовать и они по всем пунктам подпадают под статью 111. Державна зрада 1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, - карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
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112,ньюсван,інтер,зік-прокацапсько-сепаратиська гидода і тварюки!
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NewsOne це антиукраїнський канал з чужою Україні редакційною політикою. Медведчукові посіпаки на каналі так "називаємі" експерти і політики антидержавних поглядів які співчувають агресору і проводять його політику. Постійно презентують блок ЗА ЖОП(у), злочинців які розікрали державу і боролись та і борються сьогодні проти її незалежності(шуфричі, бойки, медведчуки, волошини ...). Від таких каналів все більше стало нудити, смердить російською дохлятиною і вже завоняло та досить серйозно. І як там ще працюють нормальні журналісти? Чи вони всі запроданці? Один із запроданців Голованов, готовий маму рідну продати а не тільки Батьківщину Це кодло яке просто відверто пропагує чоловічоненависні ідеї проти українців як людей, України держави. Якщо влада не візьметься за цих зрадників то НАРОД НЕ ТІЛЬКИ НАГАДАЄ за обов'язок захищати державу а знесе це кодло.
NewsOne, 112, ZIK треба закрити як канали які проводять антидержавну політику під час війни.
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Значить чутки,що Бєня хоче рейдернути канал-небезпідставні.
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