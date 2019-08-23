 Проєкт рішення щодо NewsOne передбачає звернення Нацради з ТРМ до суду щодо анулювання ліцензії каналу, - Костинський. ВIДЕО

Про це "Прямому" заявив член нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський, передає Цензор.НЕТ.
"Я можу сказати, що перевірка вже проведена. За результатами цієї перевірки на 5 вересня винесено рішення. Ми моніторили ефір цього телеканалу (NewsOne. - Ред.), зокрема під час виборів і зафіксували факти, які мають ознаки розпалювання ворожнечі в українському суспільстві. І є проєкт рішення, який передбачає звернення Національної ради до суду щодо анулювання ліцензії", - зазначив Костинський.
А Рабиновица, Медведчуку и Тараса повесить на фонарных столбах у ЖД вокзала г.Киев.
зеля не суддя, щоб щось змінювати треба час.
кабміну нема, на старий надії ніякої, зрада ще не зібралась навіть на перекличку .
що будуть вопити бобіки, якщо зеля піде по шляху порущення процедури.
чи вже забулося, скільки було воні на інагурації по поводу його законого права розігнати стрих псів і набрати своїх. лемент не вщухає до сих пір. я не стороник зе, але я ненависник пе.
майте витримку. я теж хочу змін у країні на краще. інакше я поїду взад в благословену америку і буду звідти любити вас усіх раз в рік, а може в два.
Подача электричества заводам папы Бени теперь стоит 5,7 коп киловатт, а остальным 35,7. Это уже Роттердам (-) или ещё Роттердам (+)? Или "Зебеня на карман"? Что там НАБУ, ГБР и СБУ об этом говорят?
Долги Бениным предприятиям списали на 470 млн. Это значит в бюджете типа денег полно и на повышение зарплат, пенсий и понижение тарифов уже хватает? Что там в НАБУ, вопросов нет?
В "Центэнерго" с первых чисел июля посажен новый смотрящий от папы Бени и резко пошла шара для его ферросплавных заводиков. НАБУ, ГБР и СБУ в упор этого не замечают?
Компании WindRoze папы Бени достался контракт и монопольное право на литерные перевозки. НАБУ и прочие упорно молчат в тряпочку.
Руководителей в администрации президента хитро вывели из ранга госслужащин и освободили от заполнения обязательных деклараций, Разумков переписал весь бизнес на жену (класс, Порох был лох), Зеля типа передал свой бизнес своему-же помощнику и прочее, прочее, прочее.
И заметь - это все только за первые 100 дней и без всяких реформ и без работы новой ВР.
и сколько можно повторять, есть два варианта вступления в должность?сразу начать работать с госинтитуциями или ждать, когда процедурно они соберутся. 100 днй нифига нет, или ві ждете указов президента? и нкуй все законі во главе со верховной зрадой?
если так--тогда меняем взад на перезиденсткую республику. на зе царя и нафик усьо что біло. или ві , действительно, не понимаете как происходит работа госинституций?
єто в мацкве, что царь сказал--так и будет, мі видели прямой саботаж петрвой зрадой любьіх зелегньіх начитнаний --- а так нгиззяя, не по регламенту.... или двойной стандарт у вас в методичке? давай льготьі и все тут я хороший
Значится - для покращення жизни одного конкретного папы Бени Зеле значит хватило прав и полномочий, а для воплощения данных им обещанний типа не хватило?
А Рабиновица, Медведчуку и Тараса повесить на фонарных столбах у ЖД вокзала г.Киев.
Все інше позакривати.
Так чи ні?
Оце і є СВОБОДА СЛОВА по-порохоботські?
Не приписуй мені СВОЇ побажання.
Їхня брехня нікого не пужає.
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
NewsOne, 112, ZIK треба закрити як канали які проводять антидержавну політику під час війни.