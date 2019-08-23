 Чому нас вчать робити бізнес керівники медіагруп, які керують збитковими телеканалами? - Пилип Іллєнко. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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00:47 "Звірка годинників"

2:27 Відставка

4:51 Хто може стати наступником

5:12 "Свати"

12:28 Про Олександра Ткаченка

15:38 е-декларація

22:08 Про українську кіноіндустрію

38:38 Про проект Яніни Соколової та Романа Скрипіна

51:25 Про "провальні" фільми

1:00:01 Звіт Рахункової палати

1:04:07 Про війну

1:08:41 Щодо фільму про Стуса

1:12:12 "Неочевидний прогноз"