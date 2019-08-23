 Чому нас вчать робити бізнес керівники медіагруп, які керують збитковими телеканалами? - Пилип Іллєнко. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.
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00:47 "Звірка годинників"
2:27 Відставка
4:51 Хто може стати наступником
5:12 "Свати"
12:28 Про Олександра Ткаченка
15:38 е-декларація
22:08 Про українську кіноіндустрію
38:38 Про проект Яніни Соколової та Романа Скрипіна
51:25 Про "провальні" фільми
1:00:01 Звіт Рахункової палати
1:04:07 Про війну
1:08:41 Щодо фільму про Стуса
1:12:12 "Неочевидний прогноз"
Он хоть и говно, но президент
уже три месяца переводят стрелки на предыдущего президента.
на свою пенсию они ничего не платили.
Тупі ведучі можуть тільки з суфлера читати і то з помилками.
Експромт тупий, мавпячі посмішки і суржик.
Одні й ті самі експерти.
Повний хлам!
Ти занадто високої думки про себе.
патамушта телеэкономические лохи набрали 73%
а мудрая, продвинутая "Свобода", за которую я сливаю свой голос в унитаз не первый раз, несет себя любимую в вечность
наяух им проблемы, заботы, чаянья пэрэсичного
и самое главное - способность, талант это реализовать(набрать73%)