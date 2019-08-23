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 Політика України, Суспільство
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 Чому нас вчать робити бізнес керівники медіагруп, які керують збитковими телеканалами? - Пилип Іллєнко. ВIДЕО

Ексглава Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко розповів в інтерв'ю, чому пішов у відставку, про заборону серіалу "Свати", відносини з Олександром Ткаченком і медіагрупою "1+1", про скандал з фільмом про Стуса, а також про розвиток і перспективи української кіноіндустрії.

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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00:47 "Звірка годинників"

2:27 Відставка

4:51 Хто може стати наступником

5:12 "Свати"

12:28 Про Олександра Ткаченка

15:38 е-декларація

22:08 Про українську кіноіндустрію

38:38 Про проект Яніни Соколової та Романа Скрипіна

51:25 Про "провальні" фільми

1:00:01 Звіт Рахункової палати

1:04:07 Про війну

1:08:41 Щодо фільму про Стуса

1:12:12 "Неочевидний прогноз"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144368
 
 
 Топ коментарі
 
зебилы - смотрите и слушайте - вы сделали это вместе - дебилы
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Про подвиг Павліка Морозова потрібно було знімати фільми. Тоді б сподобався вітніку Зєлі.
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Бизнес - это получать у государства деньги и снимать на них фильмы, которые не окупаются? Потужно!
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зебилы - смотрите и слушайте - вы сделали это вместе - дебилы
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слова слова та бильш ничого, та сэрцэ ******* нэначэ замыра як йих почуе.
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зачем ты так о выступлениях Владимира Александровича.

Он хоть и говно, но президент
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Последние 5 лет ******** достаточно было слов, а дела было принято не замечать Чому нас вчать робити бізнес керівники медіагруп, які керують збитковими телеканалами? - Пилип Іллєнко - Цензор.НЕТ 8012 сейчас ******* продолжают "не замечать" и переводят стрелки.
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категорически согласен.

уже три месяца переводят стрелки на предыдущего президента.
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этот хлам от "эксперта" рассчитан на тупую кучку пороховатных Ылит
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Про подвиг Павліка Морозова потрібно було знімати фільми. Тоді б сподобався вітніку Зєлі.
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как показывает практика в рашке такие фильмы так же пролетают и дело не в вышиванках и косоворотках, а в актуальности, интересе, качестве.
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Бизнес - это получать у государства деньги и снимать на них фильмы, которые не окупаются? Потужно!
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спортсмены тоже не окупаются, и дороги, и армия, и больницы....сделать все платно, по ценам ЕС и будет окупаться.
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ну так лучше на больницы и дороги, чем на фильмы и спортсменов.
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пенсы платили целевые взносы. Передёргивать это проффесия порохоскота? Чому нас вчать робити бізнес керівники медіагруп, які керують збитковими телеканалами? - Пилип Іллєнко - Цензор.НЕТ 861
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пенсы платили взносы, чтобы содержать тех пенсов, которые были тогда.

на свою пенсию они ничего не платили.
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Зато они массово голосуют на выборах
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а тем кто живет в деревне дороги и больницы нах ненужны. как спортсмен в прошлом, МС УССР, я за спорт.
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_Армия - окупается бесспорно! Иначе не будет вообще страны, со всеми её финансами, ресурсами и т. д. Кто не желает кормить армию, будет кормить армию оккупанта. И всё, что было твоим, включая твои деньги и твой хлеб, будут не твоими, а принадлежащими захватчику. С этим вроде ясно, да? Дороги - окупаются безусловно. Это вены, без которых умрет реальное производство. Китайцы это отлично осознали, и понастроили дорог больше, чем суммарно в Европе и США. Потому что без дорог - не будет ниуя! Больницы... если работники, на которых держится всё производство, будут болеть, а не создавать полезный продукт, то... сами понимаете, да?
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иногда свои мародёры грабят сильнее оккупанта, так что это не аксиома. Чому нас вчать робити бізнес керівники медіагруп, які керують збитковими телеканалами? - Пилип Іллєнко - Цензор.НЕТ 8242
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_Ну я уже понял, что ты можешь оказаться в рядах встречающих оккупантов с цветами и подбрасывающих чепчики в воздух. Как ранее жители т. н. республик". Теперь там беспредел, невозможность защитить своё право на жизнь, не говоря уж про право на собственность. В чём дело, ты неспособен учиться на чужих ошибках?
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Тому, що керувати державою ГЛЧДАЧІ обирають професійного актора-коміка.
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Це точно він про ПРЯМИЙ сказав.
Тупі ведучі можуть тільки з суфлера читати і то з помилками.
Експромт тупий, мавпячі посмішки і суржик.
Одні й ті самі експерти.
Повний хлам!
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пусть "цензор" сделает репортаж в котором расскажет на какие "доходы" существует сайт.
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Хто ти такий щоб звітувати перед тобою?
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я человек, который ПОКА ЕЩЕ заходит на сайт и его читает. если мы(не порохоботы) перестанем это делать - сайт станет никому(кроме порохоботов) не нужен!
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31566 посетителей онлайн

Ти занадто високої думки про себе.
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Как и все) статейки платные, реклама...
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И когда же вы разлюбезные комментаторы успели 1:15 (час пятнадцать!) просмотреть, что уже строчить стали комменты?
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)))) В Украине 12.15. Нікогда Штирлиц не біл так блізок к провалу
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Крадій Ільченко заговорив про прибутки.всі фільми зняті за вкрадені в нас гроші,цим бидлосвободівцем збиткові.а про фільм Яніна за 11млн грн,де велика порохоботка буде знімати фільм,це вже строк для цього поцріота.
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"Убыточность" Г+Г довольно спорная. Беня вон с его помощью озолотился, - спасиба зебилам.
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Почему нас учат делать бизнес руководители медиагрупп, которые управляют убыточными телеканалами?
патамушта телеэкономические лохи набрали 73%
а мудрая, продвинутая "Свобода", за которую я сливаю свой голос в унитаз не первый раз, несет себя любимую в вечность
наяух им проблемы, заботы, чаянья пэрэсичного

и самое главное - способность, талант это реализовать(набрать73%)
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так везде так, кто не может работать, тот учит, кто не может учить - пишет книги
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