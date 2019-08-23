 Міністерство у справах ветеранів ніхто не буде ліквідовувати, - Зеленський. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський сказав під час виступу на міжнародному ветеранському волонтерському форумі в Мистецькому Арсеналі в п'ятницю.
Відео 112
"Щоб розвіяти чутки або пояснити деякі речі... Перше і найголовніше - Міністерство у справах ветеранів ніхто не буде ліквідовувати", - сказав він
Він також закликав громадськість запропонувати йому авторитетну кандидатуру, яка зможе очолити це міністерство.
"Ви краще за інших знаєте, які там дійсно є проблеми, що не працює і що дійсно треба терміново міняти. Ми будемо втілювати все це в життя. І також ми дійсно чекаємо від вас кандидатуру. Я не хочу сам обирати цю кандидатуру, я хочу, щоб ви нам дали кандидатуру, яка є авторитетом і яка дійсно може очолити міністерство", - сказав президент.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Прямо по Фройду сказав про авторитарну кандидатуру. Пропоную йому путіна, або Ким Чен Іра
Щось пішло не так.
Он сказал: "Людину, яка є АВТОРИТЕТОМ!"
Тварюка ти брехлива! Це, шоб тобі було зрозуміло!
Посмотрите все видео по этой ссылке.
Вот это брехло постоянно искажает факты!
Алі, навіщо ти це робиш?
През казав те, що казав.
Навіщо ти спотворюєш йго вислови?
Авторітет - це поважна людина.
Чи ти цього не бачиш?
І дійсно, подивись вже сам відео на яке ти посилався.
Будь чьоловіком, визнай свою помилку.
Слухай Алі, а вовк таки правий.
Надежд сомнителен приют.
«Надежды юношей питают,
Отраду старцам подают»,
Но все же постепенно тают.
И, наконец, на склоне дней
Вдруг понимает человече
Тщету надежд, тщету идей...
«Иных уж нет, а те далече»,
а, ну да. кого я спрашиваю? того идиота, что сам себе понапридумывал что-то, а потом за это и проголосовал на выборах.
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Петя его под свою соску создал! Чего его содержать?
Что оно такое будет делать, что не делало мин социальных?
Может еще мин чернобыльцев, детей войны, инвалидов и много детных матерей создадим?
Просто бла бла бла?
ЧТО будет делать это ЦЭЛОЕ министерство! Что не делало соц?
И почему дискриминация остальных категорий?
Согласно ВАШЕЙ ДИБИЛЬНОЙ логике вы заявили что ВАМ НЕ нужны "чернобыльцев, детей войны, инвалидов и много детных матерей".
Ну ВЫ и С-КА после ЭТОГО!
Serg Sergeev
Почему?
Петя его под свою соску создал! Чего его содержать?
Что оно такое будет делать, что не делало мин социальных?
Может еще мин чернобыльцев, детей войны, инвалидов и много детных матерей создадим?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ето ваш коментарий не мойSerg Sergeev
А по существу?
Просто бла бла бла?
ЧТО будет делать это ЦЭЛОЕ министерство! Что не делало соц?
И почему дискриминация остальных категорий?
Согласно ВАШЕЙ ДИБИЛЬНОЙ логике вы заявили что ВАМ НЕ нужны "чернобыльцев, детей войны, инвалидов и много детных матерей".
Ну ВЫ и С-КА после ЭТОГО!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Что кается "ВАШЕЙ ДИБИЛЬНОЙ логике" прочтите ваш комментарий на который я ответил и проверьте все ли хорошо с вашей "гениальной" логикой.
Скучно.