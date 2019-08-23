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Все про:Зеленський (2459) Міністерство у справах вереранів (44)

 Міністерство у справах ветеранів ніхто не буде ліквідовувати, - Зеленський. ВIДЕО

Міністерство у справах ветеранів не буде ліквідовано.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський сказав під час виступу на міжнародному ветеранському волонтерському форумі в Мистецькому Арсеналі в п'ятницю.

Відео 112

"Щоб розвіяти чутки або пояснити деякі речі... Перше і найголовніше - Міністерство у справах ветеранів ніхто не буде ліквідовувати", - сказав він

Він також закликав громадськість запропонувати йому авторитетну кандидатуру, яка зможе очолити це міністерство.

"Ви краще за інших знаєте, які там дійсно є проблеми, що не працює і що дійсно треба терміново міняти. Ми будемо втілювати все це в життя. І також ми дійсно чекаємо від вас кандидатуру. Я не хочу сам обирати цю кандидатуру, я хочу, щоб ви нам дали кандидатуру, яка є авторитетом і яка дійсно може очолити міністерство", - сказав президент.

Читайте також: Зеленський: При Офісі президента буде створено раду волонтерів

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144360
 
 
 Топ коментарі
 
Порох все правильно говорил , как видим Зебил оказался прокацапским
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Министерство по делам ветеранов ликвидировать никто не будет, его просто переформатируют в министерство по делам ветеранов "республик" Министерство по делам ветеранов ликвидировать никто не будет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2766
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Сказал чувак из гитлег-югент (д) и тут-же стрельнул из фавус патрона.
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вообще то фаустпатрон это мордовско удмуртское название. дойчи называли свои гранатометы панцершреками.
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В данном конкретном случае ударение не на форму,а на суть.
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Обвиняют Порошенко, что он не закончил войну, как обещал, за пару недель, но что Зеленский ее не может закончить ее быстро - это нормально.
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не бачу ніякого сенсу в такому міністерстві. навіть, якщо в цьому є потреба--то главк, а то ціле міністерство звучить ,як МНС, чи МО, чи МЗС
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"Полностью с вами согласен." "Кому те ветераны нужны" только бюджет жрут и мешают на колени стать. Да и вобще вова их воевать не посылал значит и кормить их не должен, впрочем как и все остальное.
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Он также призвал общественность предложить ему авторитарную кандидатуру, которая сможет возглавить это министерство. Источник: https://censor.net.ua/n3144360
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Прямо по Фройду сказав про авторитарну кандидатуру. Пропоную йому путіна, або Ким Чен Іра Министерство по делам ветеранов ликвидировать никто не будет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2425
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шурик , наш кандидат успешно занял президенское кресло , а ваш в бега подался за границу Міністерство у справах ветеранів ніхто не ліквідовуватиме, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1477
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Як хтось до нього підходить він кричить "Занято"?
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Льолик, я тебя за язык не тянул, ты лоханулся по полной.
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Порох все правильно говорил , как видим Зебил оказался прокацапским
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коментар відмічено як спам  
 
За звернення в спам, хуприк.
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Брехло!!!
Он сказал: "Людину, яка є АВТОРИТЕТОМ!"
Тварюка ти брехлива! Це, шоб тобі було зрозуміло!
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ВНИМАНИЕ!
Посмотрите все видео по этой ссылке.
Вот это брехло постоянно искажает факты!
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Он также призвал общественность предложить ему авторитарную кандидатуру, которая сможет возглавить это министерство. Источник: https://censor.net.ua/v3144360
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Це ж відверта брехня.
Алі, навіщо ти це робиш?
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Я читав твій срач з вовком, але ж він правий.
През казав те, що казав.
Навіщо ти спотворюєш йго вислови?
Авторітет - це поважна людина.
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У статті було написано саме так і я писав про це. Так, що брехні нема. А по суті зараз будується авторитарна влада. Ще питання?
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Статтю вже давно відкорегували.
Чи ти цього не бачиш?
І дійсно, подивись вже сам відео на яке ти посилався.
Будь чьоловіком, визнай свою помилку.
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Я для виправлення написав на Форум. А переписка із зебілами була до того. На відео я не посилався, а посилався на текст. Визнай свою помилку.
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Я повине щось визнавати?
Слухай Алі, а вовк таки правий.
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Тобто у вас нема аргументів, окрім просто "правий". Тоді діалог закінчено.
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При чем тут статья, если ты дал ссылку на оригинал, на видео??? Или тупой?
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Шо ж ты брешешь? По твоей ссылке этого нет, брехло ты порохнявое, как и твой шеф!
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еще не поняло чем отличается голобородька от реальной жизни.

Надежд сомнителен приют.
«Надежды юношей питают,
Отраду старцам подают»,
Но все же постепенно тают.

И, наконец, на склоне дней
Вдруг понимает человече
Тщету надежд, тщету идей...
«Иных уж нет, а те далече»,
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Он также призвал общественность предложить ему авторитарную кандидатуру, которая сможет возглавить это министерство.==================================================================А что вовочка сам не виберет кандидатуру? Боится отвечать за "грехи" министра? Или кандидатов в министры у него нет вот он и изображает спектакль для зЕбилов?Источник: https://censor.net.ua/n3144360_
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Авторитари́зм (лат. autoritas - повна влада) - режим правління, за якого всю чи більшу частину влади зосереджено в руках однієї особи чи групи осіб. Роль представницьких органів влади зведено нанівець або занижено. Характерною рисою є зведення нанівець місцевого самоврядування, застосування репресій і терору. Крайня форма авторитаризму - тоталітаризм
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ты читать умеешь, зебил? или ты читаешь только то, что нравится?
а, ну да. кого я спрашиваю? того идиота, что сам себе понапридумывал что-то, а потом за это и проголосовал на выборах.
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Почему?
Петя его под свою соску создал! Чего его содержать?
Что оно такое будет делать, что не делало мин социальных?
Может еще мин чернобыльцев, детей войны, инвалидов и много детных матерей создадим?
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"Полностью с вами согласен." "Кому те ветераны нужны" только бюджет жрут и мешают на колени стать. Да и вобще вова их воевать не посылал значит и кормить их не должен, впрочем как и все остальное.
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А по существу?
Просто бла бла бла?
ЧТО будет делать это ЦЭЛОЕ министерство! Что не делало соц?
И почему дискриминация остальных категорий?
Согласно ВАШЕЙ ДИБИЛЬНОЙ логике вы заявили что ВАМ НЕ нужны "чернобыльцев, детей войны, инвалидов и много детных матерей".
Ну ВЫ и С-КА после ЭТОГО!
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Конечно не нужны ведь следуя вашей гениальной логики они прожырают бюджет мешая вове поднимать икономику и раздавать учителям 4к баксов в месяц.

Serg Sergeev
Почему?
Петя его под свою соску создал! Чего его содержать?
Что оно такое будет делать, что не делало мин социальных?
Может еще мин чернобыльцев, детей войны, инвалидов и много детных матерей создадим?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ето ваш коментарий не мойSerg Sergeev
А по существу?
Просто бла бла бла?
ЧТО будет делать это ЦЭЛОЕ министерство! Что не делало соц?
И почему дискриминация остальных категорий?
Согласно ВАШЕЙ ДИБИЛЬНОЙ логике вы заявили что ВАМ НЕ нужны "чернобыльцев, детей войны, инвалидов и много детных матерей".
Ну ВЫ и С-КА после ЭТОГО!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Что кается "ВАШЕЙ ДИБИЛЬНОЙ логике" прочтите ваш комментарий на который я ответил и проверьте все ли хорошо с вашей "гениальной" логикой.
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Щось сьогодні багато новин в зелених шмарклях.
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Ну Зеленский же не обещает не трогать чинуш из этого министерства. По Туке увольнение давно плачет.
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Коли Тука перейщов з міністерства окупованих територій до ветеранів?
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Ще пару грабель і през Вова вщент розхєрачить собі макітру.
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Этим должно заниматься Мин соц политики, а не отдельное министерство. Но то такое, наверное так удобнее.
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ТРОЛЯТИНКИ...ЩО ЗНОВУ НЕ ТАК....??? хворенькі на голову ....я прочітав декілька постів...все як завжди..фабрика працює... ну а мабудь буду збиратися зі своєю в місто. там красотіща.... парад вишиванок. друг атовець подзвонив буде в вишиванці що колись йому з нагородою подарував там ще ПОРОШЕНКО... настрію немає... жара,якийсь сонний(( а ви тут продовжуйте какашками кидатися.продовжуйте шизоіди... відпрацьовуйте гроші свої((
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Лы -со -го! Кого же еще? Зеленский говорил такие же слова перед выбором почти всех должностей, а в результате выбирал в основном своих "ребят" из 95 квартала.
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Это уже стало просто клоунадой, а фактически издевательством над "лохторатом"!
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