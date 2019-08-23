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 Політика України
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 Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного Прапора України. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного прапора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Підняття прапора відбувалося в супроводі гімну, виконаного військовим оркестром, і залпів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": День Державного Прапора: у Вашингтоні урочисто підняли синьо-жовтий стяг. ВIДЕО

Разом із президентом в День Державного Прапора стяг підняли Герой України, заступник командира механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ" Сухопутних військ Збройних сил України майор Володимир Гринюк, заступник командира Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів Національної гвардії України полковник Сергій Рекун, курсант 3-го курсу військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут - дочка військового льотчика, підполковника Сергія Камінського, який загинув у червні 2014 року поблизу міста Слов'янська, Анастасія Камінська.

Нагадаємо, 23 серпня Україна святкує День Державного Прапора.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144352
 
   
 Топ коментарі
 
И в трусы, в трусы надо было пинджак заправить. А то не по петь-шую.
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Смотрю, в кадре проезжают автомобили, никто не перекрывал центр Киева, и тут же вспомнились времена Петра, когда на любой официальной торжественной церемонии - вокруг гидранта ни одной живой души кроме охраны.
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Народ на вокзале стречает петю с уловом из Норвегии.
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ведь так просто и почетно быть украинцем Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного Флага Украины - Цензор.НЕТ 5668 а никаким нибудь ...
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Ему руки покоребило вторую пуговицу застегнуть?
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И в трусы, в трусы надо было пинджак заправить. А то не по петь-шую.
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Нет,пупок нужно открытым было оставить,***** так больше любит,может и и поцеловать мальчика туда)
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Воротник рубашки поверх пиджака тоже рулит.
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Да нет,в трусы то не по приколу,надо чтоб Зеленский перед солдатами и поднятием флага сыграл на рояле,а оказывается ссыкло ,,можем повторить''не его
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ты прав, если красные трусы видны над пиджаком, это кошерно.
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Не гони, вторую пуговицу никогда не застёгивают.
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он не в курсе как принято носить пиджак английского покроя
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А промови гідранту-припізденту, що не було кому написати - сором...
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за ******** это к шоколадному говоруну..тот любит...
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Не треба образ, йому просто нема чого сказати.
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От себя сказать ему не под силу, а с бумажки читать - нет трибуны ))
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Зеленский, человек дела, сказал -сделал, а порохатый, человек слова, захотел - дал слово, захотел -забрал...и так все 5 лет, но это время ушло.
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Надо еще провести церемонию сжигания вонючей трехцветной портянки.
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Вважаю шкідливою тезу "Ему надо помочь! Не надо нагнетать! Украина у нас одна!"
В чому допомогти?
В яких конкретно заявлених цілях, крім "сдєлать іх вмєстє"?
В прогібах перед Путіним? В ігноруванні втрат на війні? В договорняках Богдана-Портнова? В хамстві як стилі управління?
В чому не нагнітати?
В призначеннях кварталівців на генеральські посади? В "переписуванні бізнесу" на дружину Разумкова? В цілеспрямованій роботі на руйнування іміджу ЗСУ? В ручному управлінні судами і реабілітації сепаратистів?
Україна не "одна", вона різна.
Янукович теж будував Україну.
Як і, наприклад, Каганович колись.
І прекраснодушних "допомагальщіков" там теж вистачало.
Свою справу робити треба, якщо вона є, а не намагатися в необільшовизмі шукати щось позитивне. Проходили не раз.
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Порохососи ненавидять Україну. Це зрозуміло. А чому? Тут є різні думки.
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Как все просто у поклонников зе-не восхищаешься про*бами новоизбранного-ненавидишь Украину.
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І грім його не вбив! Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного Прапора України - Цензор.НЕТ 614
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а потом эти же менты вешали аквофреш в Крыму и Лугандонии...

Дмитро Корчинський
5 хв. ·

Пам'ятаю, ми вирішили, що 22 травня, здається 1989 року треба в Києві публічно підняти синьожовті прапори.
Вирішили, що буде кілька великих (менти одразу пов'жуть тих, хто їх триматиме) і багато меленьких, які ми встигнемо роздати натовпу.
Цілий день ми шили прапори у нашій квартирі.
Увечері, коли біля пам'ятника Шевченка вже почали збиратися люди, Оксана з великими сумками вийшла з нашого під'їзду, її одразу пов'язали менти, але сумки виявилися порожніми.

Тим часом ми зі згортком прапорів, через чорний хід і паркан зуміли прослизнути.
В цей день вперше за десятки років наш прапор майорів над Києвом.
Був мордобій, але всіх прапорів менти так і не видібрали, їх вдалося захистити.
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И такие герои вроде Корчинского сейчас бомжуют на задворках политической жизни.
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misha 21 - а ему это и не надо... - он же провокатор по жизни...

Как он сам неоднократно говорил - его заработок это грабеж и милостыня...., а еще он пишет книги, пьесы и снимает фильмы..., ведет ютуб канал, помогает по мере сил добрбатам...
Так вот и бомжует.... Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного Прапора України - Цензор.НЕТ 1758
Свой след в Истории уже оставил... - во всяких Википедиях и прочее... - нас с тобою там нет...
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Синьо-жовтий прапор замайорів у Києві біля міськради 24 липня 1990-го. Для підняття полотнища зібрався багатотисячний мітинг.
Спочатку прапор урочисто освятив у Софійському соборі архімандрит Української автокефальної православної церкви Володимир Романюк.
Певний час на громадському рівні столиця відзначала цей день як День прапора.
Згодом постановами Верховної Ради від 18 вересня 1991-го "Про прапор України" і від 28 січня 1992-го "Про Державний прапор України" національному прапору надали статус офіційного в Україні.https://gazeta.ua/articles/history/_bilya-kiyivskoyi-miskradi-zaminili-derzhavnij-prapor/917547
Я там був серед цього мітингу і йшов від Софії до міськради
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Народ на вокзале стречает петю с уловом из Норвегии.
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возле телевизора, ждет когда ваЗЕлин объявит о снижении цен на картошку, лук и капусту. зубожилым нечего варить в борще, будут жрать соленую воду.
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испортить воздух, нагадить в штаны - для порохобота это святое...
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Смотрю, в кадре проезжают автомобили, никто не перекрывал центр Киева, и тут же вспомнились времена Петра, когда на любой официальной торжественной церемонии - вокруг гидранта ни одной живой души кроме охраны.
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Так это лишь означает что роль "президента" выполняет человек, который ничем не управляет и от которого ничего не зависит.
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От ***! Навіть в такій день порохоскот намагається плюнути в Україну і українців.
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УКРАЇНЦІ не матюкаються! Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного Прапора України - Цензор.НЕТ 1963
а пукінськи ґебельси ТУТ вперто-з-матюками ґавкають на Порошенко,який вже 100днів як не президент! Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного Прапора України - Цензор.НЕТ 7408

це є ознакою що ПРЕЗИДЕНТ ПОРОШЕНКО для фашистів=ж-ліліпука ЯК-ВИЛА-В-ДУПУ Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного Прапора України - Цензор.НЕТ 1963 а шмаркля... ніяк
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Із парашними посіпаками розмовляють доступним їм "язіком" і єдино зрозумілими їм словами.
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это чтоб все выглядело как съемки "Слуга народа - 4".
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Перший раз в Києві прапор було піднято 22 травня 1989 року біля пам'ятника Тарасу Шевченкові. Це особливий день. Зазвичай саме на 22 травня, день перепоховання Кобзаря, совети забороняли навіть квіти нести в парк перед Університетом. Тому свідома молодь вибрала саме цей день. Вітаю всіх хто був біля там 22 травня! Ну і себе також.
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Офіційне підняття Прапора відбулося біля Київради у липні 1990 року.
Наше подружжя було першим, хто після розпису в загсі поклали квіти до Прапора і Шевченку.
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мене яж страх взяв..перші кадри..і звук геліпкоптера...я думав шо президент прилетів
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Жонглеров в синее одели. А почему не девочек как у "жандармов" Луи де Фюнеса? 72 процениам хохлоклоунов членороялистов это бы больше понравилось.
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Хтось знає що там робило те сцикливе чмо ? І що то за клоуни скакали перед ним 😕
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Важлива деталь- Прапор піднято біля Стіни Пам'яті загиблих Воїнів.
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Якесь військово- естрадне ревю! Клоун-президент і військових примусив кривлятися вертітися!
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А що буде завтра- страшно уявити: що там алан набадоєв!
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