 Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного Прапора України. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Підняття прапора відбувалося в супроводі гімну, виконаного військовим оркестром, і залпів.
Разом із президентом в День Державного Прапора стяг підняли Герой України, заступник командира механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ" Сухопутних військ Збройних сил України майор Володимир Гринюк, заступник командира Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів Національної гвардії України полковник Сергій Рекун, курсант 3-го курсу військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут - дочка військового льотчика, підполковника Сергія Камінського, який загинув у червні 2014 року поблизу міста Слов'янська, Анастасія Камінська.
Нагадаємо, 23 серпня Україна святкує День Державного Прапора.
В чому допомогти?
В яких конкретно заявлених цілях, крім "сдєлать іх вмєстє"?
В прогібах перед Путіним? В ігноруванні втрат на війні? В договорняках Богдана-Портнова? В хамстві як стилі управління?
В чому не нагнітати?
В призначеннях кварталівців на генеральські посади? В "переписуванні бізнесу" на дружину Разумкова? В цілеспрямованій роботі на руйнування іміджу ЗСУ? В ручному управлінні судами і реабілітації сепаратистів?
Україна не "одна", вона різна.
Янукович теж будував Україну.
Як і, наприклад, Каганович колись.
І прекраснодушних "допомагальщіков" там теж вистачало.
Свою справу робити треба, якщо вона є, а не намагатися в необільшовизмі шукати щось позитивне. Проходили не раз.
Дмитро Корчинський
5 хв. ·
Пам'ятаю, ми вирішили, що 22 травня, здається 1989 року треба в Києві публічно підняти синьожовті прапори.
Вирішили, що буде кілька великих (менти одразу пов'жуть тих, хто їх триматиме) і багато меленьких, які ми встигнемо роздати натовпу.
Цілий день ми шили прапори у нашій квартирі.
Увечері, коли біля пам'ятника Шевченка вже почали збиратися люди, Оксана з великими сумками вийшла з нашого під'їзду, її одразу пов'язали менти, але сумки виявилися порожніми.
Тим часом ми зі згортком прапорів, через чорний хід і паркан зуміли прослизнути.
В цей день вперше за десятки років наш прапор майорів над Києвом.
Був мордобій, але всіх прапорів менти так і не видібрали, їх вдалося захистити.
Как он сам неоднократно говорил - его заработок это грабеж и милостыня...., а еще он пишет книги, пьесы и снимает фильмы..., ведет ютуб канал, помогает по мере сил добрбатам...
Так вот и бомжует....
Свой след в Истории уже оставил... - во всяких Википедиях и прочее... - нас с тобою там нет...
Спочатку прапор урочисто освятив у Софійському соборі архімандрит Української автокефальної православної церкви Володимир Романюк.
Певний час на громадському рівні столиця відзначала цей день як День прапора.
Згодом постановами Верховної Ради від 18 вересня 1991-го "Про прапор України" і від 28 січня 1992-го "Про Державний прапор України" національному прапору надали статус офіційного в Україні.https://gazeta.ua/articles/history/_bilya-kiyivskoyi-miskradi-zaminili-derzhavnij-prapor/917547
Я там був серед цього мітингу і йшов від Софії до міськради
а пукінськи ґебельси ТУТ вперто-з-матюками ґавкають на Порошенко,який вже 100днів як не президент!
це є ознакою що ПРЕЗИДЕНТ ПОРОШЕНКО для фашистів=ж-ліліпука ЯК-ВИЛА-В-ДУПУ а шмаркля... ніяк
Наше подружжя було першим, хто після розпису в загсі поклали квіти до Прапора і Шевченку.
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