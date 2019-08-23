 День Державного Прапора: у Вашингтоні урочисто підняли синьо-жовтий стяг. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби посольства України в США в Facebook.

"У Вашингтоні в посольстві України в США в День Державного Прапора України урочисто підняли синьо-жовтий стяг", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 23 серпня Україна святкує День Державного Прапора.