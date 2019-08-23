 День Державного Прапора: у Вашингтоні урочисто підняли синьо-жовтий стяг. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби посольства України в США в Facebook.
"У Вашингтоні в посольстві України в США в День Державного Прапора України урочисто підняли синьо-жовтий стяг", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 23 серпня Україна святкує День Державного Прапора.
Она упирается в давние столетия. В запад страны. В Карпаты.
Неясно, когда именно в Галицко-Волынском княжестве укрепился герб с золотым, карабкающимся вверх львом на синем, лазурном поле. Скорее всего, в тринадцатом веке. А раз герб был сине-жёлтым, значит, и хоругви были именно такие. Во всяком случае, под Грюнвальдом в 1410 году воины львовской земли бились уже точно под такими знамёнами. И в дальнейшем золотой лев на синем поле никуда из Галичины не девался, какие бы флаги и какие гербы не навязывали очередные правители. А они, конечно, навязывали.
У нас летний флаг. Он яркий, красивый, похож на поле под глубоким синим небом. Наверное, именно поэтому все точно известные даты его истории - именно летние даты.
Во время революции 1848-49 годов в Австрийской империи именно под сине-жёлтым флагом шли украинские протестующие. Он был для них в новинку - как, впрочем, и сами революции. Другое дело - привычный герб с карабкающимся львом. Но флаг прижился практически моментально. Именно с этим флагом украинцы шли на баррикады и именно этот сине-жёлтый флаг вывесили над Львовской ратушей ранним утром 25 июня 1848 года. В сознании западных украинцев флаг прижился быстро, а центральная, южная и восточная части нашей страны выжидали. Ждать пришлось не очень долго: до ближайшей революции.
Уже во время революции 1905 года сине-жёлтые флаги появились и на другом берегу Днепра. Зерно упало на жаждущую почву. Всего через двенадцать лет, во время событий 1917 года, сине-жёлтый флаг уже не обсуждался. Никем. Он просто был.
В Киеве. В Одессе. Во Львове. В Харькове. Во Владивостоке. В Крыму.
Везде, где были украинцы.
Потом, когда украинцев утопили в красной крови, флаги тоже стали красными. Когда - с серпом, когда - со свастикой. Но везде, где прорывалась наружу Украина, прорывался и сине-жёлтый флаг. Закарпатье, Карпатская Украина, 1938 год. ОУН и УПА. Диссиденты и подпольщики. Киев, 1966-й. Днепропетровск, 1967-й. Монреаль, Канада, во время Олимпиады. Украинцы в армии США в Корее и Вьетнаме, а потом в Хорватии (уже без США). Много, очень много где.
Украина там, где война.
24 июля 1990 года сине-жёлтый флаг подняли возле здания Киевсовета. Там и табличка висит, приглядитесь, когда будете на Крещатике. А 23 августа 1991 года сине-жёлтый флаг внесли в украинскую Раду. Он и до сих пор там.
Сине-жёлтый - через столетия. И теперь - навсегда, пока жив хоть один украинец.
С наступающим днём флага.
Слава Украине.
https://ibigdan.livejournal.com/24017405.html
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Найбільше в Північній Америці святкування традиційно пройде у Торонто. Члени української громади міста зберуться 24 серпня у парку Centennial Park, де виступатиме скрипалька й співачка Оксана Муха. Організатори передбачили й багато інших розваг і стендів з українською продукцією та їжею.
Оттава 24 серпня підніме над мерією прапор України, однак головне святкування відбудеться у неділю. В одному з парків столиці Канади українці та інші охочі зможуть долучитися до спільного пікніка.
Святкування різного масштабу відбудуться й у столицях інших провінцій: Вінніпезі, Галіфаксі, Едмонтоні, Реджайні та Вікторії, а також у менших містах: Тофілді, Брендоні, Ламонті, Брентфорді, Саскатуні, Монктоні, Віндзорі й Лондоні. Приєднаються також нафтова столиця країни Калгарі, найбільше франкомовне місто Північної Америки - Монреаль та розташований на узбережжі Тихого океану Ванкувер.
За даними останнього перепису населення, більше 1,3 млн громадян Канади мають українське походження, що становить близько 4% від загальної кількості населення.
якщо хтось думає, що там було якось помпезно зі сльозами на очах, він глибоко помеляється. дуже добре жити в ситій нормальній країні, і раз в рік поспівати пісень, для тих хто ще не забув мову і пожертвувати однозміний заробіток розміром щонайменше в 100 долярів.
взад приїхати, навіть із самих свіжих щасливців ніхто не хоче