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 Політика України
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Все про:відеозвернення (6) Зеленський (2446) прапор (192) флешмоб (62)

 "Давайте пишатися Україною не тільки онлайн": Зеленський запустив флешмоб до Дня Державного Прапора. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський закликав українців провести флешмоб до Дня Державного Прапора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у відеозверненні на сторінці в мережі Facebook.

Зеленський закликав українців пишатися своєю країною не тільки онлайн.

У мене є пропозиція до кожного українця із кожного куточка нашої неньки та до всіх українців світу - зробимо флешмоб. Давайте завтра розфарбуємо в жовто-сині кольори нашу планету, давайте вивішувати український прапор з вікон, щоб кожна вулиця, кожна площа, кожне місто і взагалі ціла країна стала жовто-синьою", - сказав Зеленський.

Також Зеленський зазначив, що зараз є території в Українській державі, де українці змушені ховати український прапор.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144305
 
   
 Топ коментарі
 
Лоб себе зеленкой раскрась, клоун.
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А твоїм батькам за свого сина не стидно, що він такий словесний понос несе в інтернеті? Чи вони того не знають?
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Это, это что? Я смотрю у вас другая страна и флаг. Озаботились бы ими лучше.
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Ви хочете, щоб шиди самі себе п"сдячили?
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Цікаво,коли Зеленський порівнював Україну з порноактрисою,це була теж гордість за свою Батьківщину?
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він за бренд "українська жінка" був дуже гордий
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В патріотичну тематику поліз ?
А раніше ні сном ні духом... "Давайте пишатися Україною не тільки онлайн": Зеленський запустив флешмоб до Дня Державного Прапора - Цензор.НЕТ 1786
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Классная тема!
Я, например, горжусь флагом своей страны, и (как кто-то написал выше) мне всё-равно кто сейчас президент!
А вот соевые ольгинцы (в быту - порохоботы) Дядюшку Фрейда поймали по полной "Давайте пишатися Україною не тільки онлайн": Зеленський запустив флешмоб до Дня Державного Прапора - Цензор.НЕТ 752
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думаю, зараз ті, кого називаєте *********, в побуті звичайні українці, але більш патріотичні, ніж решта.
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Згоден, звичайні українці, дійсно більш патриотичні від інших...
Тільки питання, а яке відношення мають до звичайних українців *******?
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це вам потрібно доводити, що ті кого, підкреслюю, ви називаєте *********, не є звичайними українцями.
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Навіщо?
Соєві вже давно довели, що вони, не є патріотами України!
Соєві - патріоти Порошенка!
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Нічого подібного ніхто вам не доводив.
Це наклепи.
Я бачу лише ЗЕ-фанатиків.
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Багато залежить від розміру вишиванки.
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А чем гордиться? Тем, что наша страна самая нищая в Европе? Тем, что у нас заповедник олигархов, грабящих страну и богатеющих? Тем, что просрали Крым и флот? Работать надо, а гордиться будут наши дети и внуки, если все получится.
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Починається...
А ви щось зробили, для гордощів ?
Чи сидите і чекаєте на манну небесну ?
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а всі "критики" нічого не звикли робити власними руками. Це не їх "профіль" )))))
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прочитала, що начебто країна має виплатити коломойському 18 млрд гривень компенсації.
думаю, що брати їх потрібно з кишень зелебобів.
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а хто породив цих бобів? це, часом, не порошенкова робота? чого б нам було не проголосувати за порошенка, якщо він нас так гарно реформував?
то може, той хто породив бобів платить?
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а може і гарно.
подивимось, як справиться нова команда.
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когда беня воровал деньги, в привате уже сидел куратор от рошена, и банк это не контора рошена потому на каждой платежке есть подпись и все расследовать просто минутное дело...
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споримо, що беніне воровство не доведуть ?
не тому що його не було, а тому що през до нього більш ніж лояльний
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так я робив все, що міг: працював, будував, косив, в дитинстві корів доїв, сіно скирдував, дрова пиляв, писав і публікувався, щоби покращити бізнес-та юридичне середовище їздив за кордон на переговори, щоби продавати українські товари, варили борщ- возив на Майдан та кашу, коли треба було ліки в госпіталь пораненим, збирав гроші, щоби купити ті ліки і тд і тд і тд.
Знаєте, що мені показали на петитних конкурсах? ==скажу образно- пів-руки, зігнутої...а бігуси та рухи чесно облили брудом.
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Я знаю. Саме тому ставлюсь до вас з розумінням.
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тому брехунця петю ненавиджу всіма фібрами душі.
Відносно Зе, звичайно не будую великих ілюзій, але він має більші можливості та бажання змін, ніж петя в 2014 році. Але часу в нього мало...максимум, один рік.
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Для порохобота Україна неважлива.
Для порохобота важлива влада Мародера.
А в відсутності цієї влади порохобот перетворюється в гнилу вату і радіє будь яким проблемам України.
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Добре тлумачення - повністю пригодне для ВІКІ...
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...распечатай, вырежь и носи с гордостью - заслужил...
"Давайте пишатися Україною не тільки онлайн": Зеленський запустив флешмоб до Дня Державного Прапора - Цензор.НЕТ 6469
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Можно поинтересоваться : а где это все придумывают ? Суждения изкакой то параллельной реальности . Ктото ж это все сочиняет )))
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В кремлеботів нове завдання в методичці - строчити тему Зєлєнскій ета Парашенка 2.0
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только флешмобы запускать, больше ни на что не годно...( тьфу....
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у ***** фантомні болі по відірваній булаві )))
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Щось в фоторепортажу з його нової Кантори ніщо не нагадувало що це Україна. Навіть журнали-газети лежали на столику на нарєчії.
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Клоун, иди ты в ............ бухгалтерию!!!
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придурки! не забывайте. будет плохо ПРЕЗИДЕНТУ без поддержки народа. будет плохо и народу. не забывайте про это пришибленные на голову БОТЫ! сами себе проблемы строите...критиковать нужно нужное. а вы пришибленные на голову каждую новость. повторяю каждую новость связанную с ним. и даже просто новость. ниже в ленте всёравно приплетаете его и начинаете гавном кидаться... у вас тут у тролей ЗЕ. такой междусобойчик ***.... друг с другом гавном перекидываетесь и лайкуете друг друга... такие недалёкие и смешные....(( поэтому зная понос что вы тут сутками несёте без причин. я и не читаю посты ваши...наперёд знаю кто и что пишут... всем пока. завтра возможно с АТОВЦАМИ дружбанами поеду на парад... пригласили...посмотрю... лень...жара .... давление...((
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А у мене -- є мрія... хоча б один день, наприклад -- завтра, не бачити на Цензорі слів "зебіли" та "поропохоботи"...
Господа и панове! Ваш враг -- не на Цензоре сидит, а в Кремле!!
Скоро горлянки здесь резать будем один одному!!
Еще, для тех, кто не понял : "Враг -- в Кремле!!"
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Раньше надо было думать.
Что посеяли то и пожинаете.
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"Давайте пишатися Україною не тільки онлайн": Зеленський запустив флешмоб до Дня Державного Прапора - Цензор.НЕТ 1631
Вот этого флешмобиста надо посадить
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Близкий к Кремлю эксперт, директор Центра политической конъюнктуры РФ Алексей Чеснаков рассказал журналистам о целях страны-агрессора на Донбассе, по его словам, Россия пытается добиться для отдельного украинского региона "настоящего особого статуса" и желательно, чтобы он был закреплен в Конституции Украины.

Об этом он заявил в своем интервью для издания "Актуальные комментарии".

Так, Чеснаков указал, что действующий президент Украины является более удобным для России, поскольку уже пытается предлагать компромиссные варианты относительно требований агрессора, однако этого Кремлю недостаточно. По его словам, Россия не прекратит поддержку боевиков живой силой и вооружением.

"Они вертятся - предлагают особый статус только на переходный период, на 3-5 лет. Или особый статус после полного разоружения ополчения (то есть, никогда). У России задача противоположная - добиться для Донбасса особого статуса. Настоящего, постоянного, твердого. Закрепленного в украинской Конституции и украинских законах четко и безоговорочно", - заявил он.

Журналист Денис Казанский указал на другой тезис из интервью Чеснакова - там, где он говорит о желаниях украинцев относительно Донбасса.

Он указал, что кремлевский эксперт прекрасно понимает и практически вслух произносит, что Украине необходимо в первую очередь, чтобы Россия ушла с Донбасса.

"Близкий к Суркову российский политолог Чеснаков… заявил, что задача России - не допустить того, что "хотят на самом деле украинцы", - отметил журналист.
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не турбуйтеся, шановний. Сдохнет Упырь ( а он - таки сдохнет, инфа 100%. вопрос времени)
И всё будет норм.
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Разменной монете в руках гопника особый статус не нужен .
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"Давайте гордиться Украиной не только онлайн". Зеленський, синку, це твій 95 - й квартал п"ять років споглядав на війну, а сотні тисяч українців не споглядають, вони реально воюють і захищають Україну.
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До того ж кепкував з України на потіху кацапам, здриснувши від призову на маасковію.
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Кловун в своєму репертуарі. Шоу юбер аллєс.
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Щороку на державні свята українські вулиці вбирають в жовто-сині прапори.
Зе вирішив приписати цю ідею собі.
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А ви в курсі, що половина наших хлопців-захисників спілкуються російською? Поїдьте на передок і покарайте їх.
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І що з того ?
Їм хтось заважає вивчити українську мову ?
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Припиняйте вихилятись.
Я вивчила, отже не бачу перепон зробити те саме вам чи будь-кому іншому.
Страшного в цьому нічого немає.
Знаєте як круто жити в укрїномовних регіонах ?
Це і є справжня Україна. А кацапня якраз претендує на російськомовні території.
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Давайте завтра раскрасим в желто-голубой цвет нашу планетуИсточник: https://censor.net.ua/n3144305

неЗя "Давайте пишатися Україною не тільки онлайн": Зеленський запустив флешмоб до Дня Державного Прапора - Цензор.НЕТ 9023 это посягательство на другие территории да и краски потребуется в планетарном масштабе "Давайте пишатися Україною не тільки онлайн": Зеленський запустив флешмоб до Дня Державного Прапора - Цензор.НЕТ 5618Ну выдал шутник от "квартала" всё пора отойти юмор-.юмором, а должность -должностью
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Да так глядишь может часть поумнеет малость и поймёт, что такое свобода
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