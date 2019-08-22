 "Давайте пишатися Україною не тільки онлайн": Зеленський запустив флешмоб до Дня Державного Прапора. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у відеозверненні на сторінці в мережі Facebook.
Зеленський закликав українців пишатися своєю країною не тільки онлайн.
У мене є пропозиція до кожного українця із кожного куточка нашої неньки та до всіх українців світу - зробимо флешмоб. Давайте завтра розфарбуємо в жовто-сині кольори нашу планету, давайте вивішувати український прапор з вікон, щоб кожна вулиця, кожна площа, кожне місто і взагалі ціла країна стала жовто-синьою", - сказав Зеленський.
Також Зеленський зазначив, що зараз є території в Українській державі, де українці змушені ховати український прапор.
А раніше ні сном ні духом...
прагне очолити мейнстрім.
Я, например, горжусь флагом своей страны, и (как кто-то написал выше) мне всё-равно кто сейчас президент!
А вот соевые ольгинцы (в быту - порохоботы) Дядюшку Фрейда поймали по полной
Тільки питання, а яке відношення мають до звичайних українців *******?
Соєві вже давно довели, що вони, не є патріотами України!
Соєві - патріоти Порошенка!
Це наклепи.
Я бачу лише ЗЕ-фанатиків.
А ви щось зробили, для гордощів ?
Чи сидите і чекаєте на манну небесну ?
думаю, що брати їх потрібно з кишень зелебобів.
то може, той хто породив бобів платить?
подивимось, як справиться нова команда.
не тому що його не було, а тому що през до нього більш ніж лояльний
Знаєте, що мені показали на петитних конкурсах? ==скажу образно- пів-руки, зігнутої...а бігуси та рухи чесно облили брудом.
Відносно Зе, звичайно не будую великих ілюзій, але він має більші можливості та бажання змін, ніж петя в 2014 році. Але часу в нього мало...максимум, один рік.
Для порохобота важлива влада Мародера.
А в відсутності цієї влади порохобот перетворюється в гнилу вату і радіє будь яким проблемам України.
гуся.. булаву!
НО ОНИ НЕ ПОЙМУТ
Господа и панове! Ваш враг -- не на Цензоре сидит, а в Кремле!!
Скоро горлянки здесь резать будем один одному!!
Еще, для тех, кто не понял : "Враг -- в Кремле!!"
Что посеяли то и пожинаете.
Вот этого флешмобиста надо посадить
Об этом он заявил в своем интервью для издания "Актуальные комментарии".
Так, Чеснаков указал, что действующий президент Украины является более удобным для России, поскольку уже пытается предлагать компромиссные варианты относительно требований агрессора, однако этого Кремлю недостаточно. По его словам, Россия не прекратит поддержку боевиков живой силой и вооружением.
"Они вертятся - предлагают особый статус только на переходный период, на 3-5 лет. Или особый статус после полного разоружения ополчения (то есть, никогда). У России задача противоположная - добиться для Донбасса особого статуса. Настоящего, постоянного, твердого. Закрепленного в украинской Конституции и украинских законах четко и безоговорочно", - заявил он.
Журналист Денис Казанский указал на другой тезис из интервью Чеснакова - там, где он говорит о желаниях украинцев относительно Донбасса.
Он указал, что кремлевский эксперт прекрасно понимает и практически вслух произносит, что Украине необходимо в первую очередь, чтобы Россия ушла с Донбасса.
"Близкий к Суркову российский политолог Чеснаков… заявил, что задача России - не допустить того, что "хотят на самом деле украинцы", - отметил журналист.
И всё будет норм.
Зе вирішив приписати цю ідею собі.
Їм хтось заважає вивчити українську мову ?
Я вивчила, отже не бачу перепон зробити те саме вам чи будь-кому іншому.
Страшного в цьому нічого немає.
Знаєте як круто жити в укрїномовних регіонах ?
Це і є справжня Україна. А кацапня якраз претендує на російськомовні території.
неЗя это посягательство на другие территории да и краски потребуется в планетарном масштабе Ну выдал шутник от "квартала" всё пора отойти юмор-.юмором, а должность -должностью