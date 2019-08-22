 Резервісти провели навчання на полігонах 169-го навчального центру в Десні. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу навчального центру, кінцевим етапом навчань стали бойові стрільби підрозділів.

"Заняття проводилися з особовим складом механізованих підрозділів - екіпажами танків, наводчиками БМП, розрахунками ПТРК, мінометних батарей і кулеметів ДШК, гранатометниками, стрільцями. Використовується досвід ведення бойових дій на сході України - ведення вогню на далекій відстані та із закритих позицій", - розповідає начальник навчального центру Віктор Ніколюк.

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