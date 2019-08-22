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 Політика України, Суспільство
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 Резервісти провели навчання на полігонах 169-го навчального центру в Десні. ВIДЕО

На базі 169-го навчального центру "Десна" відбулися навчання резервістів оперативного резерву другої черги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу навчального центру, кінцевим етапом навчань стали бойові стрільби підрозділів.

"Заняття проводилися з особовим складом механізованих підрозділів - екіпажами танків, наводчиками БМП, розрахунками ПТРК, мінометних батарей і кулеметів ДШК, гранатометниками, стрільцями. Використовується досвід ведення бойових дій на сході України - ведення вогню на далекій відстані та із закритих позицій", - розповідає начальник навчального центру Віктор Ніколюк.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144249
 
   
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Навчайтесь..
Ще невідомо де вам воювати прийдеться.
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где ***** прикажет там и будут. Может на Берлин послать "Можем повторить!"
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маєте на увазі - нашими незабаром керуватиме фуйло ?
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да, Украина возвращается в кремлёвское стойло, такова воля большинства
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Вот только большинство побежит, а меньшинство ляжет здесь же.
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