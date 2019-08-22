 Український журналіст, письменник і критик Олег Вергеліс переніс інсульт і потребує допомоги. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ICTV, в травні він пережив важкий інсульт і його чекає тривала реабілітація. Гроші можна перевести на картку ПриватБанку 5168 7453 0215 4692; одержувач: Самборська Юлія Леонідівна, з повідомленням на реабілітацію Олега Вергеліса.
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Відомому журналісту Олегу Вергелісу, госпіталізованому у важкому стані 6 травня, потрібна допомога на реабілітацію
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+6
вот ты нормальный?
+5
Так у нас же такая замечательная медреформа, какие еще деньги собирать? Не нужны ему деньги, ему нужны советы Супрун -пусть приседает, заменит лук в рационе и больше ругается матом.
+5
ты знаешь, что такое инсульт? как минимум шутки про Супрун тут не уместны.
Ответ на твой вопрос такой. Этот человек журналист. Сайт цензор.нет информационный ресурс где работают такие же журналисты. Как бы солидарность к колеге. нет?
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Ответ на твой вопрос такой. Этот человек журналист. Сайт цензор.нет информационный ресурс где работают такие же журналисты. Как бы солидарность к колеге. нет?
...
Ответ на твой вопрос такой. Этот человек журналист. Сайт цензор.нет информационный ресурс где работают такие же журналисты. Как бы солидарность к колеге. нет?
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журналіст України, потребує допомоги, і збору коштів. А що тоді казати про десятки тисяч простих бідних людей-слюсарів, водіїв, касирів?!