 Український журналіст, письменник і критик Олег Вергеліс переніс інсульт і потребує допомоги. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ICTV, в травні він пережив важкий інсульт і його чекає тривала реабілітація. Гроші можна перевести на картку ПриватБанку 5168 7453 0215 4692; одержувач: Самборська Юлія Леонідівна, з повідомленням на реабілітацію Олега Вергеліса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відомому журналісту Олегу Вергелісу, госпіталізованому у важкому стані 6 травня, потрібна допомога на реабілітацію