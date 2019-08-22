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 Події, Суспільство, Здоров'я
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Все про:хвороба (182) журналістика (834) допомога (852) Вергеліс (1)

 Український журналіст, письменник і критик Олег Вергеліс переніс інсульт і потребує допомоги. ВIДЕО

Зірка української журналістики Олег Вергеліс потребує нашої підтримки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ICTV,  в травні він пережив важкий інсульт і його чекає тривала реабілітація. Гроші можна перевести на картку ПриватБанку 5168 7453 0215 4692; одержувач: Самборська Юлія Леонідівна, з повідомленням на реабілітацію Олега Вергеліса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відомому журналісту Олегу Вергелісу, госпіталізованому у важкому стані 6 травня, потрібна допомога на реабілітацію

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144186
 
 
 Топ коментарі
 
Так у нас же такая замечательная медреформа, какие еще деньги собирать? Не нужны ему деньги, ему нужны советы Супрун -пусть приседает, заменит лук в рационе и больше ругается матом.
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ты знаешь, что такое инсульт? как минимум шутки про Супрун тут не уместны.
Ответ на твой вопрос такой. Этот человек журналист. Сайт цензор.нет информационный ресурс где работают такие же журналисты. Как бы солидарность к колеге. нет?
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Так у нас же такая замечательная медреформа, какие еще деньги собирать? Не нужны ему деньги, ему нужны советы Супрун -пусть приседает, заменит лук в рационе и больше ругается матом.
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А чем этот украинец лучше всех остальных? И что это за медицина что надо собирать деньги на карточку.
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ты знаешь, что такое инсульт? как минимум шутки про Супрун тут не уместны.
Ответ на твой вопрос такой. Этот человек журналист. Сайт цензор.нет информационный ресурс где работают такие же журналисты. Как бы солидарность к колеге. нет?
...
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А где ты увидел шутку в том, что в европейском государстве серьезно заболевший гражданин вынужден побираться и даже не надеяться на выполнение государством своих прямых обязанностей?
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Поверь, даже в Америке и Европе есть такая вещь как благотварительность. И, о, чудо там тоже побираются. И собирают деньги с миру по нитке. Бабла на всех не хватит. А если у тебя в Америке "хреновая" страховка, то считай, что ты покойник. Вот когда не знаете матч часть, то не нужно ля-ля и гнать тут напраслину на нашу любимую Украину!!!
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розумієте, сергій, я рідко співпадаю зі смаком підлоги, але він тут безперечно правий, то журналіст, а це його колеги, вони мають право бути солідарними
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Арахамия заявил что Супрун хорошо справляется со своими обязанностями, пусть присоединяется. А то получается реформы блестящие их, как украинец заболел так побираться перед всем миром ему лично. Нет уже, давайте вместе и Зеленского присоединяйте как гаранта Конституции в которой государство гарантирует бесплатное медицинское обслуживание.
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за один день реформу можно сделать! правильно. даже за один час. Примерно как "быстропрекратитьвойну" - это ведь просто. "простоперестатьстрелять"
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Редактор відділу одного з найбільших журналів, заслуженний
журналіст України, потребує допомоги, і збору коштів. А що тоді казати про десятки тисяч простих бідних людей-слюсарів, водіїв, касирів?!
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Об остальных нечего говорить. Люди просто умирают , умирают тяжело в мучениях. Спасибо за свиномедицинскую мыролюбную реформацию.
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Какой добрый народ в комментах. Я считаю, что каждому из комментаторов пусть воздастся в жизни по их взглядам и представлении о человечности.
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Не народ это, а зебилы. Если они вдруг захотят помочь больному ребенку, касиру или водителю в интернете есть куча провереных сертифицированных интернет ресурсов, где каждый может перевести пару гривен в помощь, а не чесать тут языком как балаболка на базаре...
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Это мой препод по зарубежной литературе на 5-м курсе педунивера..
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