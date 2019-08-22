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 Політика України, Суспільство
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 Удар українських мінометів по штабу російського батальйону в Первомайську 20 липня - знищено і підбито понад 20 одиниць бойової техніки. ВIДЕО

Воїни 54-ї механізованої бригади провели успішну атаку на базу окупантів на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це пише на своїй сторінці в соцмережі волонтер Юрій Мисягін.

"Завдяки злагодженим та чітким діям, а в операції брало участь всього 35 осіб, групам вдалося практично повністю знищити базу терористів і всю техніку, яка була там. А список, ой, який чималий: зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", КШМ - командно штабна машина, БМП - 2 шт., вантажівки "УРАЛ" - 6 шт. знищено, 5 шт. підбито, вантажівки "КАМАЗ" - 4 шт. знищено, 1 шт. підбито. Вантажний кран, армійський джип. Втрати особового складу у терористів приблизно: 20 осіб убитими, 11 осіб пораненими", - розповідає волонтер.

"Це один із найуспішніших і найбільш результативних мінометних нальотів в історії війни на Донбасі, який відбувся зовсім недавно. Даю свою неофіційну версію цих подій - з офіційною сперечатися не буду, відмінності коментувати - теж. Напередодні укладення перемир'я російські війська завдали серію ударів по позиціях 54-ї механізованої бригади. У відповідь 20 липня бойова група "К-2" завдала удару 120 мм мінометами по штабу 2-го батальйону 4-ї мотострілецької бригади ЗС РФ, розміщеному в комплексі будівель колишнього технікуму на околиці Первомайська. Витрати мін - близько 40 на кожен міномет. Вогонь був точний, коригувався з безпілотного розвідника. Завдяки коригуванню російські окупанти зазнали важких втрат. Вперше весь бій майже повністю викладається в інтернет, добре помітні прямі влучання по будівлях, де ховалися найманці, добре видно знищену військову техніку. Думаю, оцінка втрат росіян в 20 убитих - сильно перебільшена, противник в укритті, а міна капітальну будівлю не зруйнує. Але втрати техніки реальні, і це здорово. Блискучий успіх, всі учасники бою з 54-ї бригади заслуговують найвищих державних нагород", - пише про цей успіх українських воїнів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144171
 
   
 Топ коментарі
 
Вам бы Зебилам кроме писать еще читать научиться, в июле стреляли, а потом Зеля придумал перемирие.
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Вот и посмотри как в ответку лупили в это перемирие Баклан и посмотри на то что сейчас.
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значит из тебя уже не нужно было делать дебила, ты видать от рождения такой...
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Другой аргументациич кроме оскорблений, у вас, как вижу, не нашлось...
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Не треба виправдовувати зелюків. Ошукати можна тільки тих, хто бажає бути ошуканим.
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Офигенная логика у сои - это было до перемирия а поэтому ерунда и не считается за перемогу.))
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Порхоботы последний волос на дупе вырвут "Зеленский минск нарушаит"
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вовка плясал пред бабаём 20 окупантів знищено, 11 - поранено, підбито понад 20 одиниць техніки: воїни 54-ї бригади провели успішну атаку на Донбасі - Цензор.НЕТ 5595 в Краматорске гугли выступление 95го в 2014м 20 окупантів знищено, 11 - поранено, підбито понад 20 одиниць техніки: воїни 54-ї бригади провели успішну атаку на Донбасі - Цензор.НЕТ 1613
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Для зелёных тупней - видео было снято в июле,за неделю до "перемирия".
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а в июле штаб поросяте подчинялся ещё?
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Зрада!!! Клоун сливает армию, при Параше такого не было!!!
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Не понимаю: о чем спор?
...А потом Президент и Главком дал приказ "Не стрелять. Я с ****** договорился. Перемирие."
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по-моему потери у сепаров гораздо больше - в этих сараях могло быть и 2000 окупантив - если нары в пять ярусов...или не могло быть вообще...кто знает... 20 окупантів знищено, 11 - поранено, підбито понад 20 одиниць техніки: воїни 54-ї бригади провели успішну атаку на Донбасі - Цензор.НЕТ 322
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При Порошенко такого не было.)
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Цензор превратился в полный отстой.
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Мені жодного разу не шкода сєпарских укріплень,але помітила таку річ. Саме після чергового вовиного пройобу,зашквару ,та ще якоїсь фігні від влади,з"являються в ЗМІ такі видео. Відволікти?
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Это до того как зеЛеная падаль 'перемирие' заказало.
а так хорошо парни кацапо-фашистам наваляли
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"По его словам атака длилась всего 12 минут и была предпринята в июле этого года."

20 окупантів знищено, 11 - поранено, підбито понад 20 одиниць техніки: воїни 54-ї бригади провели успішну атаку на Донбасі - Цензор.НЕТ 9236
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Слава Україні! Слава Героям! Усе вже є...наказу немає.
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Певно Самому зєлі пояснили що через т.з. "пєрєміріє" з такими втратами-"інцідєнтамі", навіть зовсім упороті зєбіли починають сумніватися в своєму виборі . Тому зєлєбєнське "Міністерство правди" вкинуло позитивний сюжет зєбілам на втіху ,щоб ті заспокоїлись . Що і видно з постів .
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Вони мені нагадують Паніковського, який вже зрозумів що облажався з гирями і зрозумів що зараз його будуть бити, але намагаючись як можна подальше відстрочити покарання повторює одну й ту ж мантру:
«Пілітє Шура, пілітє. Оні золотиє».
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а где там на видео десятки погибших? не видно вообще никого... по безлюдному месту отработали.. так можно и про 2000 убитых написать.
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Если у тебя вместо головы-жопа, как пойди овец пасти-дефективный
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На Зеленського працюють найкращі психологи РФ.
Думаючі зрозуміють.
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Так. Тепер пригадую що тоді у твітері писали про технікум у Первомайську. Але невідомо було про масштаб зашквару орків.
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Они сами написали . что во время ротации пересдачи . одни пришли другие ещё не ушли и визжали про слив укропам время и места
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Всех нас Украинцы с наступающим Днем Независимости! Прекрасное видео, все четко отработали по позициям врага. Такие видео вскоре станут редкостью, так как у зедибилов, в секте святого торчка вышла постанова, ограничить по всем СМИ и сайтам/форумам публикацию и демонстрацию сюжетов про то, как как Украинская армия клепает мокселей. Такие видео "портят" репутацию нашему вАлоде-миротворцу *****...
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коли..коли..то було?..аааа...20 липня....місяць тому..зрозуміло?
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Файно..........
P.S. нажаль до т.з."перемИрия"........ Удар українських мінометів по штабу російського батальйону в Первомайську 20 липня - знищено і підбито понад 20 одиниць бойової техніки - Цензор.НЕТ 8766
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нету там подбитых 20 - горит на видео 1 машина, рядом 10 Негорит.

кто выложил видео??

мЫСЯНГИН,

************ ДЭПУТАТ ОТ сЛУГИНАРОДОВ.!!!

приберег с 20 июля до 22 августа.

от дебилконченный,
при пете мальдивском работал на хозяина - гнал пропаганду,
и счас - уже работает на нового хозяина.

ахахаха
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Отакий "набор букв" вони (найманці РФ) розуміють добре.
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Слава нашим артиллеристам!Только не утрачивайте навыки при долбонутом зеперемирии.
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ОТЛИЧНО ОТРАБОТАЛИ !!! НЕОБХОДИМО ТАМ ЗАКОНЧИТЬ И ПО ОЛИГАРХАМ ТАК ОТРАБОТАТЬ !)
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зебики, читайте внимательно "Середина июля. Почти неделя до объявления перемирия."
теперь такого не будет, зеля добрался своими рученками
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А так то ещё Свинарчуки с Пецей командовали ВСУ или уже мирный Зе, который всех слил? У порохоботов логика железная Удар українських мінометів по штабу російського батальйону в Первомайську 20 липня - знищено і підбито понад 20 одиниць бойової техніки - Цензор.НЕТ 8956
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месяц назад, зеля ещё только начал просирать все что было наработано, сейчас просирание в разгаре
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Ага, значить відео все таки з 20 липня. Зебіли, ану назад по палатам.
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видео от оппонентов кому интерестно где в отличии от этого реально видно уничтожение людей и техники..https://youtu.be/O8QZEX25tkk
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Ну так, такая классная работа и способствовала перемирию! Слова и просьбы не помогают! Только демонстрация силы способствует перемирию!
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Можно вечно смотреть на три вещи.Как течет вода,горит огонь и ****** кацапов
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Зебильные и их хозяева с мацквы - негодуют...
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