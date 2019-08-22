EN|RU|UK
Теми дня: Пожежа в готелі в Одесі Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Українські заручники в РФ Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  3532  17
Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1169) військовополонені (318) моряки (694) політв'язні (994) Полозов (292)

 Нині все дуже серйозно, - Полозов про можливе звільнення українських політв'язнів і військовополонених. ВIДЕО

Це не перша спроба вийти на якісь домовленості щодо звільнення українських політв'язнів із кремлівського полону, але все це зривалося.

Керівник групи адвокатів моряків Микола Полозов прокоментував інформацію в РосЗМІ про можливе повернення в Україну бранців Кремля, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

"Я це питання не коментую. Насамперед, аби не нашкодити необережним словом тим процесам, які зараз відбуваються. Тут важливо розуміти, що це не перша спроба вийти на якісь домовленості. І до цього все доходило буквально до фінальної стадії – і все це зривалося. Є певні сили, зацікавлені в тому, щоб повернення українських військовополонених і політв’язнів затягувалося. Тому, зважаючи на інтереси своїх підзахисних, я, доки не відбудеться будь-яка подія, коментувати це не буду", – сказав адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Лефортово" підтвердили переведення Клиха, Карпюка, Кольченка, Балуха і Сущенка

На запитання ведучої, яка ймовірність, що цього разу повернення моряків і політв’язнів відбудеться успішно, Полозов сказав: "Нині, за моєю інформацією, все дуже серйозно. Тому я і не можу, на жаль, надати коментарі".

Нагадаємо, 20 серпня адміністрація московського слідчого ізолятора "Лефортово" прийняла передачі для українських політв'язнів Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба та Миколи Карпюка.

Також у "Лефортово" взяли передачі для політв'язнів Романа Сущенка, Євгена Панова та Олексія Сизоновича.

Раніше Емманюель Макрон провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. Серед іншого, він висловив сподівання, що вдасться знайти нову динаміку у врегулюванні ситуації на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144144
 
   
 Топ коментарі
 
це хуйло розплатиться так за прийом в джі)-7?! Сейчас все очень серьезно, - Полозов о возможном освобождении украинских политзаключенных и военнопленных - Цензор.НЕТ 5369
 показати весь коментар
 
Этот Полозов старательно корчит из себя типо независимого адвоката , а на практике гэбнявый агент . Там по другому не бывает . Это типо Венедиктова .
 показати весь коментар
 
та пусть расплачивается, главное узники будут дома, а потом опять его нагнать с G8
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Этот Полозов старательно корчит из себя типо независимого адвоката , а на практике гэбнявый агент . Там по другому не бывает . Это типо Венедиктова .
 показати весь коментар
 
 
це ***** розплатиться так за прийом в джі)-7?! Сейчас все очень серьезно, - Полозов о возможном освобождении украинских политзаключенных и военнопленных - Цензор.НЕТ 5369
 показати весь коментар
 
 
точніше сказати за повернення в джі-7, дякуємо макрону і трампу,
інші учасники джі-7 проти, але надовго це?!
 показати весь коментар
 
та пусть расплачивается, главное узники будут дома, а потом опять его нагнать с G8
 показати весь коментар
 
 
звичайно, хай вертає наших хлопців, а там,
може знову ***** чимось відзначиться, до 20 року час є!
 показати весь коментар
 
 
Ну да шутки закончились,теперь надо заглотнуть наживку чтобы ***** мог дальше разыгрывать свой пасьянс по снятию санкций
 показати весь коментар
 
 
Интересная тема на форуме. Кто - о чём. Нормальные люди думают, как бы освободить узников (а в русских тюрьмах не сладко) любой ценой, вернуть ни в чём не повинных ребят домой. Ответственность за их понэволэння на Порошенко. А порохоботы думают, как бы не допустить РФ в G7 любой ценой, пусть моряки мучаются 20 лет, страдают их родители - порохоботам на них пох. Порохоботы своих не бросают! Напомнило...
 показати весь коментар
 
 
Питання повернення наших заручників із катівень ***** дуже серйозне і надзвичайно важливе але питання якою ціною для України вони будуть звідти повернуті не менш серйозне і важливе.
 показати весь коментар
 
Надавили на Пьіню всем миром и сильно , по заложникам. А начало положил простой телефонньій звонок и фраза "отпустите детей к родителям". Респект !
 показати весь коментар
 
Ой, Шурик!
" начало положил простой телефонньій звонок и фраза "отпустите детей к родителям".

Как трогательно!
Как вот так по человечески задушевно!!!
Вот так, простой телефонньій звонок.....

Слеза наваричивается!!!
Камок к горлу падступает!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору