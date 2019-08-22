 Нині все дуже серйозно, - Полозов про можливе звільнення українських політв'язнів і військовополонених. ВIДЕО

Керівник групи адвокатів моряків Микола Полозов прокоментував інформацію в РосЗМІ про можливе повернення в Україну бранців Кремля, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

"Я це питання не коментую. Насамперед, аби не нашкодити необережним словом тим процесам, які зараз відбуваються. Тут важливо розуміти, що це не перша спроба вийти на якісь домовленості. І до цього все доходило буквально до фінальної стадії – і все це зривалося. Є певні сили, зацікавлені в тому, щоб повернення українських військовополонених і політв’язнів затягувалося. Тому, зважаючи на інтереси своїх підзахисних, я, доки не відбудеться будь-яка подія, коментувати це не буду", – сказав адвокат.

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На запитання ведучої, яка ймовірність, що цього разу повернення моряків і політв’язнів відбудеться успішно, Полозов сказав: "Нині, за моєю інформацією, все дуже серйозно. Тому я і не можу, на жаль, надати коментарі".

Нагадаємо, 20 серпня адміністрація московського слідчого ізолятора "Лефортово" прийняла передачі для українських політв'язнів Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба та Миколи Карпюка.

Також у "Лефортово" взяли передачі для політв'язнів Романа Сущенка, Євгена Панова та Олексія Сизоновича.

Раніше Емманюель Макрон провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. Серед іншого, він висловив сподівання, що вдасться знайти нову динаміку у врегулюванні ситуації на Донбасі.