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Все про:G-7 (161) G8 (17) Велика Британія (1048) Росія (19419) Джонсон Борис (110)

 Достатнього обґрунтування для повернення Росії в G7 ще немає, - прем'єр Великої Британії Джонсон. ВIДЕО

Глава уряду Великої Британії Борис Джонсон і канцлер ФРН Ангела Меркель зійшлися на думці, що зараз було б неправильно повертати Росію в G7.

Про це Джонсон заявив на пресконференції за підсумками зустрічі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Я знаю про кроки щодо реінтеграції Росії в G7 ... Я просто мушу сказати, що, з огляду на те, що сталося в Солсбері, в Уілтширі, з огляду на використання хімічної зброї на британській землі, враховуючи триваючу дестабілізацію, громадянську війну, війну в Україні, з огляду на російські провокації, не тільки в Україні, а й у багатьох інших місцях, я повинен сказати, що я дуже підтримую канцлера Меркель в її думці, що все ще немає необхідного обґрунтування для повернення Росії в G7", - заявив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144125
 
   
 Топ коментарі
 
"Тот, кто выбирая между позором и высокими тарифами выбирает позор, в итоге получит и позор и высокие тарифы."
/Отто Фон Бисмарк; Послание к зелебобам./
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А пацанчика, который бы носился по миру и тыкал западных лидеров мордочков в запалные ценности, нету.

пацанчик в Одессу носится на Лигу Смеха и по фонтанам с шаурмой бегает.
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Тю... А в Росії тільки но знову вирішили Данілушкє Трампову звання "почєтнава казака Росіюшки" присвоїти...
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расия встаёт с колен, Запад стаёт - это всё что можно сказать про уступки потенциальному мировому террористу.
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Коліно-ліктева поза Росії - це не "встайот с калєн". А той факт, що вони мов мавпа с гранатою, а на це закривають очі, дійсно є.
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Но они то думают, что встают и любое движение к ним навстречу расценивается ими как слабость и только усугубляет ситуацию, короче обезьянка с гранатой, получила банан.
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точніше расися так і стоїть на колєнях, просто Запад стає рака перед нею і сам підставляє свою срак честь тоєрантность... Корочє, нам треба так примоститься, щоб ми тут були позаду
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Да чего уж там праативные .....затаились и ждут удобного момента в кустиках .Чтоб слиться с х.йлом в любовном экстазе . Только не могут определиться , решиться кто отдастся первым . В обчем Англия -Германия -,,я долго с ним боролась спасая свою честь ....но всё же напоролась. И шопа сразу тресь !..."
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А пацанчика, который бы носился по миру и тыкал западных лидеров мордочков в запалные ценности, нету.

пацанчик в Одессу носится на Лигу Смеха и по фонтанам с шаурмой бегает.
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У меня кошка носится по дому и громко орёт требуя чтобы её дерьмо кто то убрал . То есть она всех окружающих походу тычет в своё дерьмо носом и напоминает всем о своих обязанностях перед ней и о том что она любит срать только в чистых и убранных местах . Выходит что хозяйка в доме кошка благодаря её жёсткой бескомпромисной позиции и чётким кошачьим принципам ?
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а могла бы, как зеленский, срать внычку

и ты бы не выносил её говнище
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Так в том и дело шо серет как соевый барыга .Громко и на весь дом. И орёт -ПЕЕРЕМОГААА! Значит нужно кому то прибрать её дерьмо и добавить еды в кормушке.Мышей то ловить её харит .Они же тупые и не ведают про её Великую Перемогу .А тем более крысы разные серые , чёрные и прочие ботоксные
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Результат - говно выносится регулярно.

нам результат нужен или обсуждение личных качеств кошки и слухов о том, что она ворует чёрную икру из холодильника ?

А завели вместо активной кошки инфантильного кота ЗЕ, которому по барабану чистота. Он насрал где-то за шкафом и ему зашибись. Вся квартира через некоторое время провоняется, но он не создаёт дискомфорта и не мотивиркет хозяев прибраться.
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Так я и говорю о том следует ли считать кошку в таком случае ХОЗЯЙКОЙ жизни ? А результат мог бы быть совсем другим . Просто ей ПОВЕЗЛО ! Именно ей и её пример совсем может и не сработает с другими владельцами котов или в случае если на её месте окажется другой чужой кот Достатнього обґрунтування для повернення Росії в G7 ще немає, - прем'єр Великої Британії Джонсон - Цензор.НЕТ 2993
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Дуже влучно сказано. Я довго шукав відповіді, в голові купа всяких схем, щоб якось пояснити що відбувається... Відповідь же реально проста. Якщо не заперечуєте, візьму Вашу тезу собі на озброєння. Кацапи - це серливі коти. І, рано, чи пізно, ми їх разом з їхніми принципами викинемо на смітник історії
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"Тот, кто выбирая между позором и высокими тарифами выбирает позор, в итоге получит и позор и высокие тарифы."
/Отто Фон Бисмарк; Послание к зелебобам./
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ани жы не знали, шо так будет...

мне уже четверо рьяных зелефила так сказали.
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ты их не знаешь.

мои знакомые со старыми пачкунами не водятся
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Члены твоего "кружка" Клавдия??
Слава боху_не знаю!
🤣🤣🤣
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"Тот кто выбирая между мововирой и экономикой выбирает мововиру, в итоге не получит ни мововиры ни экономики и будет вечно сосать у москалей."
/Отто Фон Бисмарк; Послание к педробобам./
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🤣🤣🤣
Какни исчо шото с Бисмарка!
🤑
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О как ! ,,гражданская война в Украине " говорит Боря .х.йло тоже свою агрессию называет ,,гражданской войной" .
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Для більш вагомих підстав треба Путіну якусь бомбу хімічну в Лондоні підірвати, а то всяких "новічків" та радіоактивних атак їм мало
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Во - во. Подорвать - и на Путина пальцем ткнуть.
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А где и когда Россия требовала вернуть её в G(7)8? Россия ведёт себя как завещал Воланд в "Мпстере и Маргарите" - Никогда и ничего не просите! Сами предложат и сами все дадут!
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Обычная игра в Доброго и Злого следователя...😀😀😀
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Що значить Ще немає ? Тю, ***, тіпа кацапи останні 5 років робили-робили щось, щоб повернутися туди, та так десь тріііііііішечки провинились? Що за піздєць твориться у світі, коли новий гітлер - *****, за свої злочини отримує такі "виговори"? Що хоч одне з того, що вимагали від кацапів вічно озабочені, було кацапами виконано, а не навпаки, усугублєно?
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Путин новый Гитлер за Украину? Допустим. Но, тогда, Клинтон тоже новый Гитлер за Югославию, а Буш, тоже новый Гитлер за Ирак и Афганистан?
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Щось у Вас дуже багато гітлерів намальовується... Не увлєкайтесь, а то так можете будь-кого гітлером зробити, навіть гопника з сусіднього двору. Наголошую в перше і востаннє, Путін-*****, він ЄДИНИЙ продовжує справу і аналогічні злочини Гітлера, ***** - гітлер 21 століття. Я хотів би помилитись, бо майбутнє нас жде невеселе.
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Ты не в курсе, что за прошедшие 15 лет, в результате агрессии США, в Ираке погибло около 600000 человек. Это ли не мировое зло, загубить столько людей? Однако, на Буша никто "собак не вешает".
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Ну кацапы ясное дело меряются с другими кто убил больше , а не кто построил больше .И где жить лучше . Американцы атомной бонбой убили 100 тыс японцев НО помогли восстановить им страну .Сейчас японцы находятся в 6-7 стран с самым высоким уровнем жизни . Что там построили кацапы и как там живётся под ними их вассалам в савэцкой Белоруссии или нэзавысымой апхазыи ?
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Чета на счет "гражданской войны" -ляпсус или..??
🤔
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Это как повстанцы от зеленского. И смерть наших бойцов - это просто инцидент. Достатнього обґрунтування для повернення Росії в G7 ще немає, - прем'єр Великої Британії Джонсон - Цензор.НЕТ 5226
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поздно, порохоботские пуканы уже треснули Достатнього обґрунтування для повернення Росії в G7 ще немає, - прем'єр Великої Британії Джонсон - Цензор.НЕТ 6863
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Шоколадом сростят . Шоколад всё вылечит .Кроме алкоголизма. Алкоголизм даже сам шоколадный король вылечить у себя не смог
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так и Макрон уже пошел на попятную. даже на ленте ру написали.
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Уже понятно что возвращение рассии - дело времени. Это как 5 лет подряд запивать селедку кефиром и удивляться что понос напал только на 6-й год.
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Пока вы покупаете у ***** нефть, газ, алюминий, титан и т.п. ср*ть он хотел на ваши G-цифры.
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А у кого они всё это должны покупать, у Украины?
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Ну, якщо conversation on that matter can now properly begin, значить результат вже не за горами і Боря вчасно змінив на посту Терезу і цей результат йому вже відомий.
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Если у нас с РФ идет война, то мы должны разорвать дипломатические отношения и выслать их послов с Украины и отозвать своих с РФ! Также нужно разорвать все торговые отношения! Также надо закрыть границу и прекратить перемещение граждан! Также заявить, что никакие отношения с РФ не будет возвращены, пока Крым и Донбасс не вернутся под владения Украины и сколько бы времени не прошло - эта проблема будет зафиксирована и про нее забыть никогда не получится!!!
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В цьому відео Джонсон не сказав жодного слова з того, що написано в цій статті у вигляді тексту з його виступу.
Про сподівання Меркель, що це може статися навіть через 30 днів, він лише сказав, що "I am more than happy with that."
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