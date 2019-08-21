 Достатнього обґрунтування для повернення Росії в G7 ще немає, - прем'єр Великої Британії Джонсон. ВIДЕО

Про це Джонсон заявив на пресконференції за підсумками зустрічі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
"Я знаю про кроки щодо реінтеграції Росії в G7 ... Я просто мушу сказати, що, з огляду на те, що сталося в Солсбері, в Уілтширі, з огляду на використання хімічної зброї на британській землі, враховуючи триваючу дестабілізацію, громадянську війну, війну в Україні, з огляду на російські провокації, не тільки в Україні, а й у багатьох інших місцях, я повинен сказати, що я дуже підтримую канцлера Меркель в її думці, що все ще немає необхідного обґрунтування для повернення Росії в G7", - заявив він.
пацанчик в Одессу носится на Лигу Смеха и по фонтанам с шаурмой бегает.
и ты бы не выносил её говнище
нам результат нужен или обсуждение личных качеств кошки и слухов о том, что она ворует чёрную икру из холодильника ?
А завели вместо активной кошки инфантильного кота ЗЕ, которому по барабану чистота. Он насрал где-то за шкафом и ему зашибись. Вся квартира через некоторое время провоняется, но он не создаёт дискомфорта и не мотивиркет хозяев прибраться.
/Отто Фон Бисмарк; Послание к зелебобам./
мне уже четверо рьяных зелефила так сказали.
😁
мои знакомые со старыми пачкунами не водятся
Слава боху_не знаю!
🤣🤣🤣
/Отто Фон Бисмарк; Послание к педробобам./
Какни исчо шото с Бисмарка!
🤑
🤔
😁
Про сподівання Меркель, що це може статися навіть через 30 днів, він лише сказав, що "I am more than happy with that."