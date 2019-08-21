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Все про:обстріл (5435) Донбас (12807) Об'єднані сили (353)

 Упродовж доби ворог чотири рази відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, - пресцентр. ВIДЕО

Збройні формування Російської Федерації і її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил (ОС).

Зазначається, що всі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, неподалік від Новомихайлівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів, поблизу Водяного - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Двічі обстрілювали позиції ОС поблизу Старогнатівки - з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, 20 серпня на Донбасі зафіксовано сім ворожих обстрілів. Один український воїн дістав поранення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144103
 
 
 Топ коментарі
 
Зебєня наживається на війні.
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Таке ж потужне, як і "пасхальне перемир'я" було (краще чи хуже)?
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Про те забувай і показуй чим твій обранець кращій від папєрєдніка.
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Зараз хлібне перемир'я, так? Першого вересня буде шкільне перемир'я. А отже це буде перемир'я в квадраті?
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Тпк. А потім в кубі... Все рівно мильна бульбашка зебільної брехні лусне.
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Дмитрия Пилипчука 21-летнего защитника Украины убили рашисты и перемирщики с кучмой и пинчуком ,за эти сутки Бутусов, как вам не стыдно? Вы превратились в подтанцовщика хитросделанных слуг
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А ти думай, що мелеш хоч інколи, якщо в тебе є чим думати.
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Тобто не можеш відповісти для чого ви обрали і що зробив твій обранець. Лише хапаєшся за старе і виправдовуєш його бездіяльність. Питання: скільки років плануєш брехати і переводити стрілки на папєрєдніка?
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Брешеш в даному випадку ти, неначебто це перше "перемир'я" за останні п'ять років.
ПиСи:Алі Хасан, ти вже збігав пожалітися модеру на те створіння, що там нижче мати пише чи коли тобі подобається мат в чужу адресу, то ти тільки лайки ставиш?
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Тобто відповіді на пряме питання ти не надав. Зрозуміло, що ти не плануєш зупинятися і будеш продовжувати брехати і переводити стрілки. Оце і все, що про тебе треба знати.
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Так ти вже модеру заявив, що тут мати пише те тіло чи на мене чергову кляузу накатав там?
І про яку "бездіяльність " ти пишеш, про твою?
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Ти не розумієш українську мову і все перекладаєш ГУГЛом? Я все чітко написав. Перечитай ще раз.
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Так коли ти зкотився до рівня "кацахолів", що став писати паскудства в темах зведень з лінії фронту, сидячи в затишній квартирі?
Можливо вже пора братись за розум і не писати тут "шутачєк" про поранених воїнів ВСУ? Як вважаєш? Я тут правий чи ні в цьому?
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Я вже не чекаю відповідь і тобі не відповідатиму, бо діалогу нема. Крапка.
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Ну що ж, продовжуй "шутіть" про поранених або скалічених воїнів ВСУ, якщо це твій рівень. Уходжу.
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Шахтарі і трактористи Донбаса протистоять "київській хунті".
Упродовж доби ворог чотири рази відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, - пресцентр - Цензор.НЕТ 5951
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Це не просто шахтарі, а шахтарі з істЄнним русЬкім мордойліЦА
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Батий був чесніший за Х**ла бо не називав свою орду слов'янами і "русским миром"
Упродовж доби ворог чотири рази відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, - пресцентр - Цензор.НЕТ 6905
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без сомнения...
И имеет в рашке свой бизнес....
Писали о 3-х фирмах...
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и какие там богданы Зеленского плоучили госзаказ на поставку дерьмомашин в армию ???
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Чьё там кино финансирую с бюджета РФ? Чьи права на показ покупает ЯНдекс??
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А с какаого сайта или канала эта ватная откровЄнность?
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разъяснили уже...
Можно в ответ только....
По принципу - я в тебя кину топор, а ты можешь потом в ответ тоже бросить...
Отсюда и потери ВСУ больше чем у сепаров..., а раньше было наоборот примерно 1:3...
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ПетРилло- Дякуємо!!
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Я вам как патриот Украины скажу, что лучше при власте барыга и мародер, чем клован и шайка зебилов
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Зебил, тебе уже пора самому в "мирные домбаситы" валить - те точно так же, как и тебе подобные, лютой ненавистью ненавидят население Украины.
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Ти кончений долбойоб? який навіть не розуміє, що зебіл - саме ти?
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я даже не знаю как таким как он отвечать. Логика зебилов бессмысленна и беспощадна
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доведеться просто ігнорити. Але, при нагоді - показувати, хто вони такі насправді.
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Алі Хасан, ти вже збігав пожалітися модеру на це створіння чи коли тобі подобається мат в чужу адресу, то ти тільки лайки ставиш?
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А коли ти брехав проти мене? Забув? Йди і пиши модеру, а мені по суті відповідай.
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Я брехав модеру на тебе??? Здається мені, що хтось в черговий раз бреше.
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Я бачу, що ти не розумієш українську мову.
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Хворе воно і всім рекомендує свого психіатра..
😁
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🐷ботики нагло прикрывают свою тупость псевдопатриотическим слюнотечением...
Ти зараз в вишиванці це постиш "петроадіот"??
😁
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Чуєш кацапело, якшо для тебе патріотизм це носіння вишиванки то іди помолись на портрет зеленського. І це, зніми кокошнік бо він видає тебе як позадіволочащійся парашют у штірліца
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Плінтус "Маккартіні"_ твій рівень з тарганами!
😁
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ЗЕЛЕНСЬКИЙ ШОКУВАВ МЕРЕЖІ ОБРАЗОМ В СПІДНИЦІ І ВИШИВАНЦІ
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это нормально, воров всегда к ворам тянет, людей к людям, только какой с вора "патриот" я хз, панамский шо ли ?
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А де чергова фраза "втрат немає"? Чи є, а озвучувати не можна?
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А хотілось тобі так трупами громадян України посмакувати та не вийшло?
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Яке ти дурне створіння!!!! Це ти і тобі подібні хотіли посмакувати. То їжте, щоб вам повилазило. Ви зробили це разом, зебільня.
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Зебіл, твоє "хотіли" засунь собі назад і не приписуй свої "заслуги" іншим. Я зроду віку в темах про війну (зведення з лінії фронту) не писав. А ти сидиш на м'якому дивані, закосивши від армії і льєш помиї на голови тих, хто зараз сидить нам в окопах, чекаючи чергових вбитих та поранених з їх числа.
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Ти впевнений, що ти у воєнкоматі був раніше за мене? Ти впевнений що ти там був більше за мене? Ти впевнений, що поховав більше друзів ,ніж я ? Якщо не впевнений, то не пиши що попало і кому попало. Бо погано закінчиш. Так, як один нерозумний блогер вчора. 😏
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Іще один витіран Куликовської битви.)
Закінчиш так ти, гірой, за те, що смакуєш тут пораненями та смертями воїнів ВСУ.
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Оце і є твої погрози і чергова брехня. А ти ще раніше питав де ж є твоя брехня.
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В чому "брехня"? В тому, що це тіло сидить в затишній квартирі на м'якому дивані і "шутіт": "А де чергова фраза "втрат немає"? Чи є, а озвучувати не можна?"(с)?
Вісьолая шютка, так?
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Прощавай брехун. Діалог з тобою неможливий, бо прямо не відповідаєш.
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"Діалог" з табуреткою - твій рівень!
за "діалог" бонуси 🍫🍫🍬🍬 маєш!
😁
Можеш не відповідати..
🤑
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Тобто ти свого товариша вважаєш табуреткою? Прикольно!
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Дурень ти, а не блогер! 😁 Всіх по собі рівняєш. Сопля шмарката. 😊
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Дай, вгадаю. У воєнкоматі ти не був, бо у тебе плоскостопість. Або енурез. А тебе тудиб треба було. Хоча б на Широкий лан, або на Яворівський полігон - там умови непогані, є гірші набагато. А через таких, як ти хлопці, які все це про йшли, витримали - гинуть. Та ще й з формулюванням " небойові втрати". Та ще й засекречені. Бо ти вирішив ,що миру досягають, сидячи за клавою. Ти голосував за Зє тому, що надіявся, що до страшного дядька воєнкома йти не доведеться, бо Зє домовиться з пуциним і закінчать війну. Ні, чоловіче. Не надійся. Ховайся далі. Тобі личить.
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Так ти, воєн клавіатурний, був на фронті сам?
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Ти дійсно думаєш, що це тобі, енурезнику я маю щось відповісти ? ☺ Хто ти такий, от справді? Ти порожнє місце і балабол, який говорить про речі, про які не має ні найменшої уяви. А я - офіцер. Тобі цього достатньо? ☺
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Сиди вже мовчки, витіран Куліковськой бітви на диванах.
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То про енурез і про воєнкомат таки правда? 😁
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Правда що ти - гінірал диванних військ, тріпло.
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☺ Уклоніст, ви, зебіли, настільки брехливі, що дозволяєте собі коментувати те, про що не маєте ні найменшої уяви. І совість вас не мучить. Спите спокійно. Бажаю тобі таки познайомитись з військовим комісаром. І відвідати комісаріат. А також побувати на Широкому лані. У листопаді. Тоді мабудь ти будеш дещо розуміти в цьому житті. Воєнкома точно перестанеш боятися. І енурез пропаде. 😊
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Яке все ж щастя, що скоро перше вересня і генерали диванних військ підуть до школи та будуть уроки вчити.)
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Молодець! Вчися! Будеш гарно вчитися - може відтермінують призов. 😁 Вчитися все ж краще,тнід форум розважати. Головне, що тебе, уклоніста, який пише про ФРОНТ ( книжок наситався, чи що?) змогли оцінити,такому треба. ☺
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обстріли нашої території тривають котрий вже день "перемир'я" - а у наших ні незворотніх, ні санітарних втрат, за версією Кравченка та Хомчака (бо нічого не повідомляють)... Так буває? Хто вірить?
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Обстріли йдуть з обох сторін, просто обом сторонам дали наказ інформувати що перемир'я діє,
а значить треба знімати санкції.
Україну зливають.
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зливають... А чо, якщо клован не проти? А буржуям - навіть легше, без проблеми "Україна"...
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Убили 21-летнего Героя-Дмитрия Пилипчука ,прочтите на "Диалоге»
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А це повинно бути в офіційних матеріалах.
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Говнокомандующий Зебил сказал ПЕРЕСТАЬ СТРЕЛЯТЬ"
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Почему барига мародёр Зеленский не заканчивает войну??? ВОйна выгодна Зеленскому. Зеленский наживаеца на войне, иначе давно бы её закончил. Это торговля на крови!!
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Півтора місяця тому Зе обіцяв закінчити війну і не виконав свою обіцянку.
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врут как дишат.занижает колво обстрелов.зеБила вынесут военные.дело времени
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