 Упродовж доби ворог чотири рази відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, - пресцентр. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил (ОС).
Зазначається, що всі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, неподалік від Новомихайлівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів, поблизу Водяного - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Двічі обстрілювали позиції ОС поблизу Старогнатівки - з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Нагадаємо, 20 серпня на Донбасі зафіксовано сім ворожих обстрілів. Один український воїн дістав поранення.
ПиСи:Алі Хасан, ти вже збігав пожалітися модеру на те створіння, що там нижче мати пише чи коли тобі подобається мат в чужу адресу, то ти тільки лайки ставиш?
І про яку "бездіяльність " ти пишеш, про твою?
Можливо вже пора братись за розум і не писати тут "шутачєк" про поранених воїнів ВСУ? Як вважаєш? Я тут правий чи ні в цьому?
И имеет в рашке свой бизнес....
Писали о 3-х фирмах...
https://twitter.com/666_mancer/status/1164041844214378496
Можно в ответ только....
По принципу - я в тебя кину топор, а ты можешь потом в ответ тоже бросить...
Отсюда и потери ВСУ больше чем у сепаров..., а раньше было наоборот примерно 1:3...
🤑
😁
😁
Ти зараз в вишиванці це постиш "петроадіот"??
😁
😁
Закінчиш так ти, гірой, за те, що смакуєш тут пораненями та смертями воїнів ВСУ.
Вісьолая шютка, так?
за "діалог" бонуси 🍫🍫🍬🍬 маєш!
😁
Можеш не відповідати..
🤑
а значить треба знімати санкції.
Україну зливають.