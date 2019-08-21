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 Політика України, За кордоном
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Все про:Безсмертний (115) Путін (10432) Росія (19419) санкції (2359) Макрон Емманюель (274)

 "Похоронна процесія по санкціях", - Безсмертний прокоментував зустріч Путіна і Макрона. ВIДЕО

Колишній представник України в політичній підгрупі тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Роман Безсмертний заявив, що зустріч президента Росії Володимира Путіна з його французьким колегою Емманюелем Макроном нагадувала "похоронну процесію" по антиросійських санкціях.

Про це Безсмертний сказав в інтерв'ю телеканалу "UA: Перший", фрагмент якого опублікував на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За словами українського дипломата, під час брифінгу Макрона і Путіна перед зустріччю 19 серпня кілька разів звучало ім'я президента України Володимира Зеленського.

"Було 10 хвилин, де звучало "Зеленський". Звучала фраза про повернення Росії в G7, залежно від вирішення української кризи .... Не війна, а українська криза. Тобто, це декларується вже абсолютно зрозуміло. Ви знаєте, я слухав вступ Макрона, і було таке враження, ніби слухав похоронну процесію по санкціях", - сказав Безсмертний.

Він додав, що "Путін отримав масу задоволення".


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Безсмертний зазначив, що позицію Франції та інших західних лідерів можна зрозуміти, адже їх урядова більшість і опозиція "спрямовані поглядом на Росію".

"У нас є півроку існування санкцій і необхідності серйозних тактичних кроків у зовнішньополітичному, дипломатичному плані в Європі, поки ми можемо ситуацію ще якось вирівняти", - вважає дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144076
 
   
 Топ коментарі
 
Насувається хмара зеленої саранчі. Вороги та злодії кинулись дерибанити що погано лежить. Всі знають, що буде далі

Далі буде колективне згвалтування і відправка на панель. Московіти тримають за роги, вже шикується черга і перші бажаючі наносять візит. Якщо українці самі визнали країну порноактрисою то так і буде, виродки! Якщо Україна не потрібна українцям - вона не потрібна взагалі нікому.

Важко за всю історію людства, знайти подібний прицедент. Важко передати подив і огиду наших союзників, які, тепер виходить, вляпались в такий союз. Але за мить відвернуться всі і вони вимагатимуть компенсації репутаційних збитків. А наш ворог повертається в G8! Алілуйя бидло!
(C)
@A_Traxel
🤔
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Та все вже зрозуміло: про це притомні люди і попереджали зе-лохів під час виборчої кампанії і потім, після виборів.
Але зебілки верещали, що все -круто і квартальні чувачки-примітиви, яким вони віддали владу в країні, яка веде війну з неймовірно підлим і сильним ворогом, =всьо парєшают= і блазень-головнокомандувач - то супер найс.

Повтор: ніхто не збирається підтримувати піпл і допомагати йому, втрачати і витрачати свої гроші, якщо той піпл ні боротися, ні захищатися не хоче, бо =устал= і бажає видовищ (дешевих, до речі), хай вертається назад під крильце х**ла, як той і хотів і ставив їм умови: Україна має лишитися в орбіті рашки.
Заходу то що з того ? Вони дбають про свої інтереси.
Отже, вітаю 73%-их: =ви-сдєлалі-ето-вмєстє=. І заплатите за все теж =вмєстє=.
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Ти що, блазень чи дибіл таке бемізкове говорити ? Запамятай,все що діється негативне зараз- це наслідки 100 днів бездіяльності Зеленського. І які 100? Вже 120 днів тупоі бездіяльності!!!!!! Украіна втратила важелі впливу на Європейську політику у вигідному для нас руслі.Тоді Порох тримав все під контролем. Йому допомогали впливові люди,наші друзі, що немали фоток на екрані. А тепер все пішло КРАХОМ. Вина тут не тільки Зеленого,але і тих, хто його випер на верх. Ну і ворогів, що постійно "підкормлювали" цей сраний електорат брехнею про Вальцмана, про "корупцію в АП", про організацію крадіжок в оборонці, в Ротердамі+. Чипляли все на Пороха,а народ наш недалекоглядний піддався на всю цю брехню ,замість того, щоб осудити ворожих посіпак і вивести іх на оглядини,і запустив у свій дім чудище ватопацифіське з драконом московським на плечах. Нічого вам, не буде, бо щоб щось дать треба це десь взять. Бмдловатість зараз для лрхотрону,в який вас затягнули. " денег нет, но ви держитесь". Ось що повторюють за Мєдвєдкиним керівники слуг!
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чухонец, тебе в лахти "перевели" с ошибками... Ибо в Украине НЕ "язык", а МОВА)) "Похоронна процесія по санкціях", - Безсмертний прокоментував зустріч Путіна і Макрона - Цензор.НЕТ 1294
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якая в тебе мова, чухонец смердючий?) ты ж гавкаеш на "свинокацапском изыге" "Похоронна процесія по санкціях", - Безсмертний прокоментував зустріч Путіна і Макрона - Цензор.НЕТ 5159 - с переводом в гуглтранслэйт в лахти)
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это ты о том, что остался без гонораров... даже не сочувствуем!
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"Похоронная процессия по санкциям", - Безсмертный прокомментировал встречу Путина и Макрона - Цензор.НЕТ 3204
ВСЕ ПРОПАЛО ВСЕ ПРОПАЛО
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Та все вже зрозуміло: про це притомні люди і попереджали зе-лохів під час виборчої кампанії і потім, після виборів.
Але зебілки верещали, що все -круто і квартальні чувачки-примітиви, яким вони віддали владу в країні, яка веде війну з неймовірно підлим і сильним ворогом, =всьо парєшают= і блазень-головнокомандувач - то супер найс.

Повтор: ніхто не збирається підтримувати піпл і допомагати йому, втрачати і витрачати свої гроші, якщо той піпл ні боротися, ні захищатися не хоче, бо =устал= і бажає видовищ (дешевих, до речі), хай вертається назад під крильце х**ла, як той і хотів і ставив їм умови: Україна має лишитися в орбіті рашки.
Заходу то що з того ? Вони дбають про свої інтереси.
Отже, вітаю 73%-их: =ви-сдєлалі-ето-вмєстє=. І заплатите за все теж =вмєстє=.
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ну прямо Касандра
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якщо ти остаточно перейшов на російську, то "Кассандра"
не бути тобі Адвокатом, адвокатік
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Ти долари купуй, якшо є за що... По осені згодяться.
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пэдор и не противился проводке Норд Стрим - 2. На пэдрота плевать хотели - строили, и всё!
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Ну и биомасса, что барыгу выбирала!
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Чахлик невмирущий? Неееее!.Мацковский бессмертный.
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Для геронтофіла Макарона виявилось достатнім фінансування пукіним жовтих підгузників. І усьо. "великаХранція" сдулася в момент.
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"Похоронная процессия по санкциям", - Безсмертный прокомментировал встречу Путина и Макрона" - как только страны Европы начнут капитулировать перед агрессором, мир скатится в пропасть, а тем более, обосрался Трам, считая, что он защищает США, а на самом деле потакает кремлёвскому мяснику, да и на его роже написано - дебил.
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Москалі вже хочуть міняти нашу Конституцію.
Зе думає....
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Так бывает когда 5 лет валяешь дурачка и мародёришь под шумок, а потом получается то что получается. Это плоды политического гения пэтруся.
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Так бывает, когда твой недоперзидент *****, слышал пестню,вот как бывает...
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тот момент, когда агрошколота жившая в мирке толстожопых андрюш полтав и янинок скобеевых встречается с реальностью
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А вот твой зав клубом,ну ***** который,тебя с бутылки снимать не собирается?
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Ты задавать вопросы учился у тупых овец канала "прямая кишка" или нового времени? "Похоронна процесія по санкціях", - Безсмертний прокоментував зустріч Путіна і Макрона - Цензор.НЕТ 6694
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похоже каждая шарийская прокладка знает на практике ВСЕ нюансы "прямой кишки", верно, прокладка?))
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Мордва сраная, а я с тобой и не разговариваю, много чести, для чеченских подстилок, грязи ягель,и мамку свою с окружной забери,страшная
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расскажи детальнее о чести ноунейм сцыкливый "Похоронна процесія по санкціях", - Безсмертний прокоментував зустріч Путіна і Макрона - Цензор.НЕТ 3155
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О, як москаля торкнуло!
Значить А.Полтава і Яніна Соколовська все роблять правильно.
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Москаля полтаву чы актрыссу росийськых порносэриалив соколову? Они монетизируют внутреннюю ущербность своей аудитории, у которых единственное достижение в жизни,- знание украинского разговорного языка))))
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ущербность "клиентов" шария беснуется от бессильной злобы на фоне обострен6ия зебилизма головного моСха?) браво, прокладка шария!))
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Какой там мозг, лапти и ягель, да вот репа ещё поспела
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Я на питушино-рагульским диалектом не владею "Похоронна процесія по санкціях", - Безсмертний прокоментував зустріч Путіна і Макрона - Цензор.НЕТ 7952
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та ты и на "рузьком"-то с трудом гавкаешь, чухонец)) Ибо здравый смысл и ты - антагонисты "Похоронна процесія по санкціях", - Безсмертний прокоментував зустріч Путіна і Макрона - Цензор.НЕТ 1651
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сложно ожидать другого ответа у потомственной жертвы этнического харасмента. "Похоронна процесія по санкціях", - Безсмертний прокоментував зустріч Путіна і Макрона - Цензор.НЕТ 5353
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браво, зебил) ток нафига ты СВОЙ диагноз-то запостил?
ишь, и выписал-то ты его - усердно, но - бессмысленно.. "Похоронна процесія по санкціях", - Безсмертний прокоментував зустріч Путіна і Макрона - Цензор.НЕТ 8503
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когда употребишь последний аргумент школоты,- капслок?
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от ты дебил, чухонец) "Похоронна процесія по санкціях", - Безсмертний прокоментував зустріч Путіна і Макрона - Цензор.НЕТ 429 Тебе же сказано - ты усердно, но - напрасно переписал свой диагноз "Похоронна процесія по санкціях", - Безсмертний прокоментував зустріч Путіна і Макрона - Цензор.НЕТ 5707
Впрочем, чухонец, ты еще раз подтвердил отсутствие у тебя РАЗУМА.. ибо "капслок" это:
Caps Lock (сокращение от англ. capitals lock - «фиксация прописных букв») - клавиша компьютерной клавиатуры, предназначенная для фиксации смены регистра букв со строчных на прописные. "Похоронна процесія по санкціях", - Безсмертний прокоментував зустріч Путіна і Макрона - Цензор.НЕТ 5707

И откуда вы такие неучи-то повылупливались:D
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от тупЭнький, та не напрягай свою извилину ниже спины - всё равно не поймёшь "Похоронна процесія по санкціях", - Безсмертний прокоментував зустріч Путіна і Макрона - Цензор.НЕТ 9679
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Все западные торгаши ждали этого часа. С клоуном можно не считаться.,с него переговорщик, как из дерьма пуля ! Он быстро все просерет!
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У Бессмертного есть диплом школьного учителя , не пропадет преподаватель.
Но из политики его нужно срочно убирать , имхо
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73/43%зебіли, ви забезпечили це разом - з ригами і парашинцями.
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Очередной бот.
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Мур гівняний! Пороха не чипай своіми костлявими руками?
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я понимаю слушать какого то действительно знающего спеца , но слушать лузера …. это перебор .
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А вот твоё любимое *****, оно как ботокс ложками жрёт или в нос капает?
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через твою прямую кишку помпует .
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Да ты петушок не дергайся, давай под шконку
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что gtlhbkj , завыл свою жизненную тему про что тебя болит ?
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777! Агент RT? Чи ольгенський блювок? Якби ви не обсирались,всеодно до вас доберемось!
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нет, житель Винницы. Можешь уже начинать добираться , срань шоколадная .
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А где живёшь то в Виннице,район какой,забился ты,как я посмотрю
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что, пердак не отрывается в поездку ?
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В кожному ніку чергує своє "ботокремлегній". Вони тут чомусь осіли. Бутусов, ти колись в тому, що ми всі під колпаком ФСБ яи СБУ? Якщо СБУ,то хоть щось порозмовляємо. А от Фсб- то це з вивозом до Гриба та Бекірова.
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безсмертного треба в президенти, а не слугу
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А Безсмертний в цій процесіі барабанщик...Просто-таки безсмертний барабанщик...Вже який рік барабанить...
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.....скоро ВСЁ закончится !!!! ПУЙЛО нагнуло мир !!!
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Гитлер на это тоже рассчитывал..
Нет, всё только начирается 😃
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Прекращение огня Путину выгодно - у него нет добровольцев, чтобы держать 400-километровый фронт Источник: https://censor.net.ua/r3144083
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Ну а продолжение- Минский договорняк был выгоден Пу. Вспомним Дебальцево- благодаря перемирию Минск 2, оккупанты стянули все подразделения к Дебальцево. И хотя патриоты кричали- нужно действовать, но ПАП молчал.

В случае если США/ЕС возвращают Пу в круг мировых лидеров, то Украина не обязана выполнять Минский договорняк.
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нет Олег, "минск" придётся выполнять, иначе санкции введут уже против Украины. И я думаю они и обсуждали в том числе принуждение Украины к выполнению минского договорняка.
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Ну это ваше предположение. И уже зашли такие деньги + выплата долгов. что никакие санкции не введут. Зато не будет аргументов ни у кого, что отмена Минска не выгодна Украине.
И никто не заставляет официально объявлять о не соблюдении Минска, а просто не ездить в Минск.
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Немецкое правительство выступило против идеи возвращения России в число государств "Большой восьмерки". Об этом заявил спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Он напомнил, что Россию исключили из группы наиболее развитых экономик мира из-за оккупации Крыма в нарушение международного права и дестабилизации восточной Украины.Источник: https://censor.net.ua/n3144043

Але паланням сої задоволений!
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Объясните оановы конститкционного права недоюристу-аферисту,который собирается это сделать.
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Нічого дивного, якщо Україна голосує за дурника який готовий повзати перед ху#лом на колінах, тоді чому Європа повинна продовжувати боротьбу.
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кацап ты соевый, ты никто, чтоб мне такие вопросы задавать. А ну скажи-ка мне, редиска кацапская, чей Крым?
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это не я, а ты выкручиваешься,кацапура. Давай-давай, отвечай, вас же там в лахте тренируют писать "Крим - це Україна", чтоб подозрений не вызывать.
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Виходить ти не дресерований кацап, якого навіть такому не змогли навчити? А тепер припини викручуватися і скажи чий Крим?
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Молодець, порохоскот кацапський.
Так, дивись, я з тебе ще й людину зроблю, тваринко)
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это у него постоянно.. после просмотров шария и картинок из ольгино
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Ну толку для нас те санкции?
России где-то хреново было, но нам не лучше стало!
Война не закончится, пока не сдохнет пуйло!
Безсмертны, так тошнит, когда ты умничаешь.
сам ничего ведь не сделал на переговорах, только деньги наши пропил и икру черную ж р а л там!
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