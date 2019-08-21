 "Похоронна процесія по санкціях", - Безсмертний прокоментував зустріч Путіна і Макрона. ВIДЕО

Про це Безсмертний сказав в інтерв'ю телеканалу "UA: Перший", фрагмент якого опублікував на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
За словами українського дипломата, під час брифінгу Макрона і Путіна перед зустріччю 19 серпня кілька разів звучало ім'я президента України Володимира Зеленського.
"Було 10 хвилин, де звучало "Зеленський". Звучала фраза про повернення Росії в G7, залежно від вирішення української кризи .... Не війна, а українська криза. Тобто, це декларується вже абсолютно зрозуміло. Ви знаєте, я слухав вступ Макрона, і було таке враження, ніби слухав похоронну процесію по санкціях", - сказав Безсмертний.
Він додав, що "Путін отримав масу задоволення".
Безсмертний зазначив, що позицію Франції та інших західних лідерів можна зрозуміти, адже їх урядова більшість і опозиція "спрямовані поглядом на Росію".
"У нас є півроку існування санкцій і необхідності серйозних тактичних кроків у зовнішньополітичному, дипломатичному плані в Європі, поки ми можемо ситуацію ще якось вирівняти", - вважає дипломат.
ВСЕ ПРОПАЛО ВСЕ ПРОПАЛО
Але зебілки верещали, що все -круто і квартальні чувачки-примітиви, яким вони віддали владу в країні, яка веде війну з неймовірно підлим і сильним ворогом, =всьо парєшают= і блазень-головнокомандувач - то супер найс.
Повтор: ніхто не збирається підтримувати піпл і допомагати йому, втрачати і витрачати свої гроші, якщо той піпл ні боротися, ні захищатися не хоче, бо =устал= і бажає видовищ (дешевих, до речі), хай вертається назад під крильце х**ла, як той і хотів і ставив їм умови: Україна має лишитися в орбіті рашки.
Заходу то що з того ? Вони дбають про свої інтереси.
Отже, вітаю 73%-их: =ви-сдєлалі-ето-вмєстє=. І заплатите за все теж =вмєстє=.
не бути тобі Адвокатом, адвокатік
Зе думає....
Значить А.Полтава і Яніна Соколовська все роблять правильно.
ишь, и выписал-то ты его - усердно, но - бессмысленно..
Впрочем, чухонец, ты еще раз подтвердил отсутствие у тебя РАЗУМА.. ибо "капслок" это:
Caps Lock (сокращение от англ. capitals lock - «фиксация прописных букв») - клавиша компьютерной клавиатуры, предназначенная для фиксации смены регистра букв со строчных на прописные.
И откуда вы такие неучи-то повылупливались:D
Но из политики его нужно срочно убирать , имхо
Нет, всё только начирается 😃
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Ну а продолжение- Минский договорняк был выгоден Пу. Вспомним Дебальцево- благодаря перемирию Минск 2, оккупанты стянули все подразделения к Дебальцево. И хотя патриоты кричали- нужно действовать, но ПАП молчал.
В случае если США/ЕС возвращают Пу в круг мировых лидеров, то Украина не обязана выполнять Минский договорняк.
И никто не заставляет официально объявлять о не соблюдении Минска, а просто не ездить в Минск.
Он напомнил, что Россию исключили из группы наиболее развитых экономик мира из-за оккупации Крыма в нарушение международного права и дестабилизации восточной Украины.Источник: https://censor.net.ua/n3144043
Але паланням сої задоволений!
Так, дивись, я з тебе ще й людину зроблю, тваринко)
России где-то хреново было, но нам не лучше стало!
Война не закончится, пока не сдохнет пуйло!
Безсмертны, так тошнит, когда ты умничаешь.
сам ничего ведь не сделал на переговорах, только деньги наши пропил и икру черную ж р а л там!