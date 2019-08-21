 Співробітники кіберполіції повторно затримали киянина, якого звинувачують в організації зйомок та розповсюдженні дитячої порнографії. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС, на початку серпня 2019 року рішенням Жовтневого райсуду Полтави його було звільнено під заставу 153 680 гривень. Після внесення застави, зловмисник переховувався від правоохоронців на орендованій квартирі в Києві.
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саша паламарчук
Та какой то армагедон в Киеве! Видно пианист там поселился.
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21.08.2019 17:37
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Злий Грицько
Це той Шо 21-м пальцем грає на рАялЄ?
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21.08.2019 18:33
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Люцифер
Следуйте народной мудрости - бог любит троицу.
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21.08.2019 17:45
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Чип
Все нормально,дал взятку и почувствовал себя безкарным а за сьемку одной пошлянки ему даная взятка и новая окупится с лихвой.
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21.08.2019 18:08
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Valeriy Valeriy
Так давайте его трахнем и в ютуб выложим, сразу дальнейшее желание пропадет у оператора уева камеру брать в руки.
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21.08.2019 18:25
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Peres Nolito
наручники в целлофане - реформа, епта...
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21.08.2019 18:38
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