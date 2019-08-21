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 Співробітники кіберполіції повторно затримали киянина, якого звинувачують в організації зйомок та розповсюдженні дитячої порнографії. ВIДЕО

Співробітники кіберполіції повторно затримали 51-річного киянина обвинуваченого в організації зйомок та розповсюдженні дитячої порнографії

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС, на початку серпня 2019 року рішенням Жовтневого райсуду Полтави його було звільнено під заставу 153 680 гривень. Після внесення застави, зловмисник переховувався від правоохоронців на орендованій квартирі в Києві.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144070
 
 
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Та какой то армагедон в Киеве! Видно пианист там поселился.
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Следуйте народной мудрости - бог любит троицу.
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Все нормально,дал взятку и почувствовал себя безкарным а за сьемку одной пошлянки ему даная взятка и новая окупится с лихвой.
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Так давайте его трахнем и в ютуб выложим, сразу дальнейшее желание пропадет у оператора уева камеру брать в руки.
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наручники в целлофане - реформа, епта...
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