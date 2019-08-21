 Співробітники кіберполіції повторно затримали киянина, якого звинувачують в організації зйомок та розповсюдженні дитячої порнографії. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС, на початку серпня 2019 року рішенням Жовтневого райсуду Полтави його було звільнено під заставу 153 680 гривень. Після внесення застави, зловмисник переховувався від правоохоронців на орендованій квартирі в Києві.

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