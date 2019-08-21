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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Київ (6406) Нацполіція (8075) вбивство (1881)

 Чоловік до смерті побив свою дружину лопатою в одному з районів Києва, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві затримали 50-річного чоловіка, який до смерті побив свою дружину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції міста Києва.

В Оболонське управління поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що його дружина померла.

Прибувши на місце події, поліцейські виявили на підлозі квартири мертву 52-річну жінку. На тілі померлої експерти виявили численні гематоми і синці.

Чоловік до смерті побив свою дружину лопатою в одному з районів Києва, - Нацполіція 01

Чоловік розповів, що під час спільного розпивання алкогольних напоїв між подружжям виникла чергова сварка. У розпал суперечки фігурант схопив лопату і побив нею дружину, а на наступний день виявив її мертвою.

Чоловік до смерті побив свою дружину лопатою в одному з районів Києва, - Нацполіція 02

Правоохоронці встановили, що 50-річний киянин разом з дружиною працювали в пункті прийому вторсировини. Раніше затриманий до кримінальної відповідальності не притягувався.

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Чоловік до смерті побив свою дружину лопатою в одному з районів Києва, - Нацполіція 03

Тіло загиблої направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті. Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

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Чоловік до смерті побив свою дружину лопатою в одному з районів Києва, - Нацполіція 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144029
 
 
 Топ коментарі
 
она с ним вместе распивала спиртные напитки.
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Она его любила, как ты - гидранта.
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у алкаша была жена,
он её любил,
она выпила вне очереди,
он её убил

пс. обкурись они травкой - все были бы живы.
водка гораздо более тяжёлая наркота
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жена не видела за кого замуж выходила?
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у алкаша была жена,
он её любил,
она выпила вне очереди,
он её убил

пс. обкурись они травкой - все были бы живы.
водка гораздо более тяжёлая наркота
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забухать или обкуриться,а ты третий вариант не рассматриваешь,например заняться спортом?
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исхожу (стараюсь) из принципа - всё хорошо в меру.
утром сегодня - зарядка, пробежка.
вечером поплаваю, планировал и с утра, но время поджало.
но бокал-полтора вина или грамм 50-70 коньяка после позволю.

но тут речь идёт о конкретном случае,
иди вечером по забегаловкам и возле них, подходи к кампашкам и наставляй их на "путь истинный"
о результатах сообщишь
када сможешь по клаве стучать
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Та тут не в тяжести наркоты вопрос.
В Афганистане вон - с травой всё ОК, а с водкой вообще беда, и херячат они друг друга аж бегом.
А в Исландии - к примеру, с травой большое проблемы, а с водкой всё ОК - и никто никого не мочит.
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ЛюбоФФФ, Шо тут пАдЄтаєшшшш... Родствєнниє душі...
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Плюшевая игрушка смотрит на всё малость офигевшая.
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плюшевая іграшка означає що дедушку внуки побачать нескоро, а бабушку вже ніколи не побачать
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настоящий мужчина, тупая баба не понимала слов... ну малость переборщил, не нужно было доводить
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Я сам іноді ледве утримуюсь. Дружину рятує відсутність лопати.
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...была, когда-то давно, такая песенка с припевом:
Я никому не расскажу, в чём виновата
Моя любимая совковая лопата...
Виктор Никулин автор -- знаменитый украинский дрессировщик -- мой братан двоюродный!
...нам песня строить и жить помогает... *)
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тю блин...от загадка...избил лопатой и она чёйто умерла...наверно сердце больное...
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бомжацький притон.
синячили в цій хаті.
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наверняка ходили в Зе футболочках и голосовали за Зе..
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А зачем в городской квартире многоквартирного дома хранилась лопата? Чоловік до смерті побив свою дружину лопатою в одному з районів Києва, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3815
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Так это же Киев! Хотя... Я теперь уже ни чему не удивляюсь...
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Последние полгода укрепили меня в убеждении что в Киеве ваты не меньше чем на Донбассе.
Киеву повезло что он не у границы с Ордой.
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