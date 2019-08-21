 Чоловік до смерті побив свою дружину лопатою в одному з районів Києва, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції міста Києва.
В Оболонське управління поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що його дружина померла.
Прибувши на місце події, поліцейські виявили на підлозі квартири мертву 52-річну жінку. На тілі померлої експерти виявили численні гематоми і синці.
Чоловік розповів, що під час спільного розпивання алкогольних напоїв між подружжям виникла чергова сварка. У розпал суперечки фігурант схопив лопату і побив нею дружину, а на наступний день виявив її мертвою.
Правоохоронці встановили, що 50-річний киянин разом з дружиною працювали в пункті прийому вторсировини. Раніше затриманий до кримінальної відповідальності не притягувався.
Тіло загиблої направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті. Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.
он её любил,
она выпила вне очереди,
он её убил
пс. обкурись они травкой - все были бы живы.
водка гораздо более тяжёлая наркота
утром сегодня - зарядка, пробежка.
вечером поплаваю, планировал и с утра, но время поджало.
но бокал-полтора вина или грамм 50-70 коньяка после позволю.
но тут речь идёт о конкретном случае,
иди вечером по забегаловкам и возле них, подходи к кампашкам и наставляй их на "путь истинный"
о результатах сообщишь
када сможешь по клаве стучать
В Афганистане вон - с травой всё ОК, а с водкой вообще беда, и херячат они друг друга аж бегом.
А в Исландии - к примеру, с травой большое проблемы, а с водкой всё ОК - и никто никого не мочит.
Я никому не расскажу, в чём виновата
Моя любимая совковая лопата...
Виктор Никулин автор -- знаменитый украинский дрессировщик -- мой братан двоюродный!
...нам песня строить и жить помогает... *)
синячили в цій хаті.
Киеву повезло что он не у границы с Ордой.