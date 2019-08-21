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 Політика України
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Все про:Кабмін (3006) Арахамія (17)

 "Ідіть усі лісом", - Арахамія заявив, що інші партії відмовляються надавати кандидатів у міністри. ВIДЕО

Обраний народний депутат, можливий керівник майбутньої фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що багато політичних сил відмовилися надавати кандидатів на посади міністрів у новому уряді.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав журналістам 21 серпня.

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"Зараз "договорняки" країні не потрібні, тому може бути просто технократичний уряд, не партійний, не політичний", – заявив він.

За словами Арахамії, весь новий уряд буде професійним.

"Я не буду називати прізвищ зараз, коли я дзвоню представникам інших партій і кажу, а ви можете надати свій лист, шортлист нормальних кандидатів на міністрів, а мені кажуть: "а ми хочемо, щоб ви несли відповідальність, ми не дамо". Скажіть мені – чи це державницька позиція чи політична спекуляція? Якщо є така позиція – нехай вони лісом усі йдуть. Це багато політичних сил роблять так", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На главу "Укроборонпрому" буде прозорий конкурс, а поки можна призначити т.в.о., - Арахамія

Нагадаємо, Арахамія заявив, що ім’я нового прем’єр-міністра стане відомо 29 серпня, у день першого засідання Верховної Ради 9-го скликання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3144009
 
   
 Топ коментарі
 
ваша більшість - ваш кабмін.
Але ні на кого вже не вкажете: ми хороші, а ці - потвори, проблеми через них.
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Прлсто в конце этого ЗЕленого шапито...отвнчать будете только вы!!! Твари...
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Похоже что лесом как раз идут зебобики...свалить свои провалы на других не получится...
Монокалолиция...так монокалолиция...😀
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ваша більшість - ваш кабмін.
Але ні на кого вже не вкажете: ми хороші, а ці - потвори, проблеми через них.
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просто Майдан и ЗеленоДушилка будет не через пять лет, а через год... вот смысл ответа: вы несете полную ответственность..
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Хай би "квартал-95" з бакановими-бужанськими-дубінськими і т.п. обі**ався але України шкода.
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У Зе-команди Порошенко ворог №1, як у Х**ла
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"Спрашиваете, почему люди бегут с корабля, который не тонет? Они смекнули, куда он их везет."
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А ШО "ХОРОШИЕ" ЕСТЬ? ВСЕ(!) КТО СЕЙЧАС ПРЕДСТАВЛЕН В РАДЕ (ПОРОШЕНКОВЦЫ-ТИМОШЕНКОВЦЫ-РЕГИОНАМЕДВЕПУТЫ) УЖЕ "ПОПРАВИЛИ"...
ВОТ ТАКОЙ У НАС "МУДРЫЙ" НАРОД! "ДАЁТ СЕБЯ В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЁДНОСТИ"...
ИЛИ "СИСТЕМА" ТАКАЯ??? ЧТО НОРМАЛЬНЫМ "НА АРЕНУ ЦИРКА" НЕ ПРОЛЕЗТЬ....
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И ДАЖЕ ВАКАРЧУК!
КАНДИДАТСКУЮ "ЗАЩИТИЛ"....ПРИ ПАПЕ МИНИСТРЕ ОСВИТЫ...САМ БУДУЧИ ДЕПУТАТОМ ВР ....ИИии...."ПОШЛИ ВЫ НА.....УСТАЛ.УХОЖУ..."
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Прлсто в конце этого ЗЕленого шапито...отвнчать будете только вы!!! Твари...
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За последний квартал бюджет не до получил 171 млрд.грн. налогов...
Динамика остатков на казначейском счету летит в пол))) ЗЕленые падлы за 3 мес умудрились прожрать и разворовать почти все оставленное им...
БЕНЯ получает активы пачками...скоро РАСЧЛЕНЯТ УкрЗализнию для него))))
НБУ держит доллар по 25 шо б ИВ отбил вложеное в выборы....

ЗЕбобы!!!! Вы хоть осозгаете какая ЭПИЧЕСКАЯ СРАКА ждет вас после Нового года?))))
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Идиотина какие 171млрд?!)))))))
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на данный день еще рулит Грося, последний квартал начнется 1.10., сейчас 21.08,а теперь вопрос ------- чего ты верещишь не по делу за последний квартал ?
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Слышь, платонович, ты эту херню постишь уже пятый раз. Тебе не надоело?
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Похоже что лесом как раз идут зебобики...свалить свои провалы на других не получится...
Монокалолиция...так монокалолиция...😀
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якщо вже людям Порох був поганий то що тоді буде з ********** через 4 роки? Якщо досидять до кінця. А на наступні вибори на манєж вийдуть більшістю ригі і зажиддя.Це якщо ЗЕля намутить справ.Через те й не дають міністрів щоб на них не тицяли потім.
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Этот чёрнож...й поц думает, что он сможет на кого-то ответственность перепихнуть???!!!!! Детский сад!
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Хитроопіе хотят раздробить Украину , а всю ответственность переложить на всех. Вас ЗЕленых уже все раскусили.
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а мне говорят: "а мы хотим, чтобы вы несли ответственность, мы не дадим". Источник: https://censor.net.ua/n3144009

Вообщем то логично....
Все же понимают, чем скоро закончится правление этой синагоги .....
Кстати это уникальный случай, что бы отказывались от постов....
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Конечно не хотят. Большинство не всегда демократия. Очень легко скатится к диктатуре. Поэтому будут выжидать, не долго осталось. Власть, если кто то не понял - это ответственность политическая и моральная.
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сделали всех-сделаете и сами себя "Идите все лесом", - Арахамия заявил, что другие партии отказываются предоставлять кандидатов в министры - Цензор.НЕТ 8591.бумеранг-он на то и бумеранг
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Слуга відповідатиме за все сам, перевести на когось стрілки не проканає.
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Начнем с того, что технократам глубоко пофиг на партии, Арахамия в принципе не там ищет.
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Технокраыі, если они грамотные и квалифицированные, видимо, уже поняли, что связываться с этими зебобиками себе дороже, потеряешь репутацию с такими коллегами.
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Взялся за гуж,- не говори, что не дюж!
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В тот момент когда он поймёт что вертолёт не заправлен.
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интересно...один выстрел будет...или два как обычно..😀
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- Ладно, слушайте пацаны. Будут стрелять по мне, а попасть могут в вас.
- Саша, мы же с первого класса вместе.
- И за всё отвечать тоже будем вместе.
- А прикрывать вас во всём этом дерьме - буду я.
- Бригада.
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Ой, потужні реформатори образились, губки надули, які ж ми вразливі! Ну що ж, до біса, так до біса!)))
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так ты ж первый кричал - "всех долой!". ты определись как-нибудь.
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Соя- вогонь!!!

"Идите все лесом", - Арахамия заявил, что другие партии отказываются предоставлять кандидатов в министры - Цензор.НЕТ 5465
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А тебе доверили только картинки постить? О чем высер? Вы получили большинство, вы отвечайте, мы будем обсирать, а как вы хотели? Бумеранг
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> это государственническая позиция ?


А вы когда Портнова натравили на Пороха - это какая позиция ? Когда из каждого утюга и холодильника круглые сутки неслись вопли: "барыги ! бизнес на крови ! свинарчуки ! тарифы ! роттердам плюс !" - это как называлось ?

Нет, зелебобы. Отрабатывайте свои кровавые иудины сребреники сами.
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"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России, мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд." А.Дугин 2017 советник Путина
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Соешваль вопит во все горло, шо пэтя патриот Украины.
Любуйтесь. Срал он на Украину и украинцев, оно меркантильное, барыжное чмо
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Не понял? Вы уже хотите "барыжное чмо" в новый Кабмин?
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Та этот РВП кацапский п№дар. Не обращай внимания. Кацапов уже клинит.
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Придурок, ты не в состоянии понять то, что отвечают рыгосоевые ублюдки?
Повторяю, им срать на тебя, на меня на страну вцелом. Этим "патриотам" главное сидеть у кормушки и воровать, все.
Но ваша 3.14братия это восхваляет.
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Ну кальмары без мозгов живут то ладно, у тебя как получается? Уже Порох виноват что он за Зелю работать не хочет? 😂 У вас монокоалиция разгребайте, не сильно вы Пороху помогали,сейчас посмотрим на трускавецкую школу. Не Разумков ли кричал никакого сотрудничества с ЕС? Какие претензии имбицил?
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Примороженый ромарио, а не твой ли пэтруччо обещал подставить плечо и прочее, не. Завали хлебальник, рыгосоевое.
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на ветках одни порохоботы...
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Так вам же много раз говорили что
а) мы никуда не денемся;
б) мы тут не за деньги.
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у них в методичке было так написано а инструкция прежде всего
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Ох уж эти евреи с грузинами, обидчивые...Працюйте, ребята, а мы теперь посмотрим. Утонете в своем же дерьме. Бгггг...
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"Ідіть усі лісом", - Арахамія заявив, що інші партії відмовляються надавати кандидатів у міністри - Цензор.НЕТ 5946

а чего сразу я? ты ж тут тоже живешь...ну? и на хрена ты это сделал??? я от тебя в шоке.!.. иди за веником...а то я еще лапу порежу... а оно тебе надо???
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Що, мало зелених соплів? Ну, я тобі, зелебобик, співчуваю.
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Для ваших зарегаться просто тяжело, одноклассники этот верх развития
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Да могли...
Слуги КолоМойшы Конституцию уже не раз крутили на одном месте....
И народ покрутят....
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Зелёная пошесть отвечает теперь за всё. Зачем этот цирк?
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Контору "Рога и копыта" под названием Слуга народа они уже создали. А вот в зиц-председатели идти никто не хочет из других партий. Давайте теперь сами-сами.
Правда, страну жаль, ведь доведут эти "рехворматоры" до краха.
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Ладно Чоколяд их нахъ послал, а как же БабЮля и Славик? Тоже уже прикидывают, как будут пинать Зеко-манду через полгода?
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" по приколу " выбрали , " по приколу" будет и руководство министерствами , ведомствами , Верховной Радой и т.д. , " те могли, а они что не смогут ? " - железная логика диванного хероя с пивом в руке
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Значит формируйте сами правительство, и не стесняйтесь всю шоколадную шваль САЖАТЬ.
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и как всгда порохоскоты тут как тут))
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Алеша..ты постишь под флагом США!
А это внутриукраинский вопрос!!!)))
Иди напиши Дональду петицию с требованяем что бы нигеры с соседнего района больше не т..ли тебя раком при жене)))
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и я бы Арахамии так ответил
Наверное и профессионалы шквариться не хотят репутацию свою мочить.
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Так у вас долбней команды даже нет!! Уже на международном уровне управились,теперь похерьте все что можно,дебилы!!
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Вам, 73 відсотків, які вибрали собі та нам іншим життя в циркі серед клоунів. Ви не Петра зняли який ніби по твердженню ваших паханів вкрав пів Україн. Правда, ніхто не показав, що він вкрав і скльки та й нічого ніколи не покаже. Та й ваші пахани не покажуть свої здобутки на трудовій ниві.Ви своїм вибором державу опустили на нуль на світовій арені, а скоріше всього знищили яку Петро успішно будував 4 роки і з якої тепер сміеться пів світу разом з кацапами дякуючи вам, чесним брехунам Гордонам та не «злодію Робіновичу», відкритим ворогам України різним москаликами Бойкам та Медвечукам, Мураевим, Шуфрічам, брехунам від Бога всім кандидатам в президенти, які ніби повинні були розуміти що творять, бо ніби державники, розум повинні мати не звичайний, а виявилось останне бидло суспільства де перемагае корито.А ви то що одержали? Крім обіцянок на майбутьне -нічого, бо майбутьнього у вас нема. Задіяна технологія віртуальної вічної стабільності-ОБІЦЯНКИ. Ви гуртуйтея в шеренгу, не у владні колидори, а йти здавати аналізи, бо з головами щось у вас всіх не те.Вибачте за правду
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