 "Ідіть усі лісом", - Арахамія заявив, що інші партії відмовляються надавати кандидатів у міністри. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав журналістам 21 серпня.
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"Зараз "договорняки" країні не потрібні, тому може бути просто технократичний уряд, не партійний, не політичний", – заявив він.
За словами Арахамії, весь новий уряд буде професійним.
"Я не буду називати прізвищ зараз, коли я дзвоню представникам інших партій і кажу, а ви можете надати свій лист, шортлист нормальних кандидатів на міністрів, а мені кажуть: "а ми хочемо, щоб ви несли відповідальність, ми не дамо". Скажіть мені – чи це державницька позиція чи політична спекуляція? Якщо є така позиція – нехай вони лісом усі йдуть. Це багато політичних сил роблять так", – додав він.
Нагадаємо, Арахамія заявив, що ім’я нового прем’єр-міністра стане відомо 29 серпня, у день першого засідання Верховної Ради 9-го скликання.
Але ні на кого вже не вкажете: ми хороші, а ці - потвори, проблеми через них.
ВОТ ТАКОЙ У НАС "МУДРЫЙ" НАРОД! "ДАЁТ СЕБЯ В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЁДНОСТИ"...
ИЛИ "СИСТЕМА" ТАКАЯ??? ЧТО НОРМАЛЬНЫМ "НА АРЕНУ ЦИРКА" НЕ ПРОЛЕЗТЬ....
КАНДИДАТСКУЮ "ЗАЩИТИЛ"....ПРИ ПАПЕ МИНИСТРЕ ОСВИТЫ...САМ БУДУЧИ ДЕПУТАТОМ ВР ....ИИии...."ПОШЛИ ВЫ НА.....УСТАЛ.УХОЖУ..."
Динамика остатков на казначейском счету летит в пол))) ЗЕленые падлы за 3 мес умудрились прожрать и разворовать почти все оставленное им...
БЕНЯ получает активы пачками...скоро РАСЧЛЕНЯТ УкрЗализнию для него))))
НБУ держит доллар по 25 шо б ИВ отбил вложеное в выборы....
ЗЕбобы!!!! Вы хоть осозгаете какая ЭПИЧЕСКАЯ СРАКА ждет вас после Нового года?))))
Монокалолиция...так монокалолиция...😀
Вообщем то логично....
Все же понимают, чем скоро закончится правление этой синагоги .....
Кстати это уникальный случай, что бы отказывались от постов....
- Саша, мы же с первого класса вместе.
- И за всё отвечать тоже будем вместе.
- А прикрывать вас во всём этом дерьме - буду я.
- Бригада.
А вы когда Портнова натравили на Пороха - это какая позиция ? Когда из каждого утюга и холодильника круглые сутки неслись вопли: "барыги ! бизнес на крови ! свинарчуки ! тарифы ! роттердам плюс !" - это как называлось ?
Нет, зелебобы. Отрабатывайте свои кровавые иудины сребреники сами.
Любуйтесь. Срал он на Украину и украинцев, оно меркантильное, барыжное чмо
Повторяю, им срать на тебя, на меня на страну вцелом. Этим "патриотам" главное сидеть у кормушки и воровать, все.
Но ваша 3.14братия это восхваляет.
а) мы никуда не денемся;
б) мы тут не за деньги.
а чего сразу я? ты ж тут тоже живешь...ну? и на хрена ты это сделал??? я от тебя в шоке.!.. иди за веником...а то я еще лапу порежу... а оно тебе надо???
Слуги КолоМойшы Конституцию уже не раз крутили на одном месте....
И народ покрутят....
Правда, страну жаль, ведь доведут эти "рехворматоры" до краха.
А это внутриукраинский вопрос!!!)))
Иди напиши Дональду петицию с требованяем что бы нигеры с соседнего района больше не т..ли тебя раком при жене)))
Наверное и профессионалы шквариться не хотят репутацию свою мочить.