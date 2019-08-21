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 Політика України
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Все про:Кабмін (3006) прем'єр (230) Арахамія (17)

 Ім'я нового прем'єр-міністра стане відомо 29 серпня, - Арахамія. ВIДЕО

Обраний народним депутатом від партії "Слуга народу" у Верховній Раді 9-го скликання Давид Арахамія повідомив, що ім'я нового прем'єр-міністра України стане відомо 29 серпня, в день першого засідання нового парламенту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відео 112

"29-го. Я думаю, що 29-го всі дізнаються дуже багато", - сказав Арахамія журналістам у середу в Києві, відповідаючи на запитання про те, коли буде відомо ім'я прем'єра.

На запитання про те, чи залишиться хтось у новому Кабміні зі складу нинішнього уряду, він зауважив: "Хтось залишиться... Я точно знаю, що одна людина (залишиться. - Ред.) - 100%".

При цьому Арахамія відмовився називати прізвище, зазначивши, що "у всіх є шанси", але "одна людина точно буде".

Зазначимо, 21 липня на виборчій дільниці президент Володимир Зеленський заявив, що очікує чесного результату виборів і вже веде консультації з претендентами на крісло прем'єра. Він додав, що бачить прем'єром професійного економіста, без політичного минулого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидатів на посаду прем'єра значно більше, ніж обговорюється в медіапросторі, - радник Зеленського Устенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3143983
 
 
 Топ коментарі
 
Не будем говорить кто... хотя это был Слонёнок) Имя нового премьер-министра станет известно 29 августа, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9202
Имя нового премьер-министра станет известно 29 августа, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1570
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"проведите, проведите меня к нему,я хочу видеть этого человека!" (С)
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Тоді знову в Трускавець. Ім'я нового прем'єр-міністра стане відомо 29 серпня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3128
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Не будем говорить кто... хотя это был Слонёнок) Имя нового премьер-министра станет известно 29 августа, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9202
Имя нового премьер-министра станет известно 29 августа, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1570
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Аваков вечен--как вечен в єтом мире сыск
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Вечен тот у кого есть своя армия.
У Авакова - есть.
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Он её вообще не знает. Согласно закону, он не имеет права быть министром.
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Якщо так, то буде кумедно! Ім'я нового прем'єр-міністра стане відомо 29 серпня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7301 Навіть не уявляю що про Авакова писатимуть зебіли. Чи про Рюкзакова.
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неа - он пролетает ...
По сложившейся традиции, в Украине премьер министром должен быть еврей по национальности...
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звідки ви знаєте...навіть на північному полюсі можна найти єврея...кого? --Айзберг!
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Я не про премьера. А про единственного министра из нынешнего правительства, кто будет работать в новом
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"проведите, проведите меня к нему,я хочу видеть этого человека!" (С)
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А почему и нет?! Гопников он играл убедительно!Поэтому панты делать и кого то распекать,у него получиться!)))
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щось то прізвище нагадує--Алхімію.
.як би що не нахімічили
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при любом раскладє ета будєт капєц Ім'я нового прем'єр-міністра стане відомо 29 серпня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2866 зетаварісчі
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Толстого пристроили депутатом...значит лысый..
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ця арахамія це новий єгорка собалєв - всюди своє рило суне і такий же лошпєд
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Куда все зебилы делись? Как вам Портнов премьер ? Ім'я нового прем'єр-міністра стане відомо 29 серпня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5961
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Действительно,какой из Портнова премьер.Портнов будет генпрокурором.А премьером пригласят Миколу Яновича.
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Эту гниду нужно сразу на эшафот без суда и следствия.
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Андрей Рева получил образование в военно-политическом училище противовоздушной обороны имени Андропова в городе Ленинграде бывшего СССР. Училище засчитывалось и в качестве армейской службы. Два года работал замполитом. В 1989 году получил квалификацию офицера с высшим политическим образованием, а также специальность преподавателя обществоведения и истории. Андрей Рева имеет еще одно высшее образование - у него есть юридический диплом МАУП, полученный в 2004 году.
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боятся раньше времени получить волну народного гнева.
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А вообще, по-хорошему, премьером должен быть безработный медиа-менеджер.
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Да, и чтобы не умел говорить на украинском языке.
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Это самое главное условие при назначении на должность.
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А может коболев или витренко, тогда народ взорвется...
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Эта влада уже столько раз нарушила Конституцию и другие законы, что назначение премьером человека, не владеющего державной мовой, будет само собой разумеющимся.

Правда, в таком виде страну следует считать находящейся под иностранной оккупацией.
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Пох кто будет премьером,важно кто будет реально рулить экономикой,премьер - это просто нарезальщик понтов,должен быть тольковый министр экономики,Лановой например.
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Лановой порядочный уважаемый человек.С какого дуба ему с этими гопниками связываться.А кроме того,Лановой - этнический украинец,кто его такого в правительство возьмёт.
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По итогам конкурса? Феерический зездец...премьера из мешка достают. Где еще такое бьіть может? Ствлю на льісого.
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Хвилин з 15 тому наткнувся на 112-му на інтерв*ю з новоспеченою слугою Іриною Верещук, здається. Було питання на цю є тему - А як ви збираєтесь голосувати за голову уряду, якщо не знаєте за кого. І її відповідь (приблизно):

- Я цілком довіряю президенту Зеленському, бо завдяки йому я стала депутатом(!), буду голосувати так, як він скаже і вся відповідальність буде на ньому(!!!).
Все! Завіса. Це депутат, представник народу, який вибрав її, щоб вона вирішувала проблеми суспільства, а тупа курка, слуга народу, навіть і не думає брати на себе будь-яку відповідальність і все збирається робити по команді. Мало того, вона про це відкрито заявляє.

Зебіли! Ви кого там понавибирали?!
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