 Ім'я нового прем'єр-міністра стане відомо 29 серпня, - Арахамія. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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"29-го. Я думаю, що 29-го всі дізнаються дуже багато", - сказав Арахамія журналістам у середу в Києві, відповідаючи на запитання про те, коли буде відомо ім'я прем'єра.

На запитання про те, чи залишиться хтось у новому Кабміні зі складу нинішнього уряду, він зауважив: "Хтось залишиться... Я точно знаю, що одна людина (залишиться. - Ред.) - 100%".

При цьому Арахамія відмовився називати прізвище, зазначивши, що "у всіх є шанси", але "одна людина точно буде".

Зазначимо, 21 липня на виборчій дільниці президент Володимир Зеленський заявив, що очікує чесного результату виборів і вже веде консультації з претендентами на крісло прем'єра. Він додав, що бачить прем'єром професійного економіста, без політичного минулого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидатів на посаду прем'єра значно більше, ніж обговорюється в медіапросторі, - радник Зеленського Устенко