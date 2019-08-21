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 Політика України
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Все про:Кабмін (3006) Гройсман (3563)

 7 тис. км доріг, зниження інфляції, зростання мінімальної зарплати та "Доступні ліки", - Гройсман відзвітував про роботу Кабміну під його керівництвом. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відзвітував за основними показниками розвитку країни, досягнутими за час роботи Кабінету міністрів під його головуванням.

"Наступного тижня на першому засіданні Верховної Ради дев'ятого скликання наш уряд складає повноваження, і для нас дуже важливо, щоб усе те, що було зроблено в державі, мало своє логічне продовження", - сказав він на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Гройсмана, міжнародні резерви України за час каденції чинного уряду зросли в 1,6 раза - до 21,84 млрд доларів, що є найбільшим показником за останні роки.

Прем'єр зазначив, що інфляція в Україні за цей період знизилася із 12,4% до 9,8%.

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Також він нагадав, що розпочато роботу Фонду енергоефективності, який є додатковим інструментом реалізації політики енергозбереження.

Гройсман констатував, що за останні роки (2016-2019 роки) в Україні оновлено та збудовано понад 7 тис. км доріг, а в проєкт державного бюджету на 2020 рік буде закладено щонайменше 75 млрд грн, з яких не менш ніж 10 млрд грн буде направлено на проєкти розвитку місцевих доріг територіального значення.

Крім того, прем'єр зазначив, що політика дерегуляції та переведення адміністративних послуг, які надає держава, в онлайн режим дозволили довести кількість електронних послуг до 128, а до кінця року планується отримати 200 е-послуг.

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За даними Гройсмана, за період із квітня 2016-го і до серпня поточного року мінімальна зарплата в Україні збільшилася втричі - із 1378 грн до 4137 грн, а середня зарплата за цей період зросла із 4686 грн до 10 783 грн.

Серед іншого, прем'єр нагадав, що за сприяння уряду за три роки в Україні відкрилися 320 нових садочків і дошкільних установ, відремонтовано, оновлено та збудовано з нуля загалом понад 5,6 тис. шкіл.

Глава уряду також наголосив, що за час роботи чинного уряду в Україні створено 85,5 тис. місць у дитячих садках, що суттєво скорочує дефіцит, який у 2016 році становив 100 тис. місць.

Крім того, за даними прем'єра, вже 70% українців обрали своїх лікарів, а за програмою "Доступні ліки" відшкодовано 40 млн рецептів.

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Серед інших досягнень Гройсман зазначив, що кількість кінострічок, знятих за три роки в Україні за підтримки урядових програм, до кінця поточного року сягне 148 фільмів.

Прем'єр також зауважив, що всі міністерства передадуть новому уряду "перехідні книги" про перебіг усіх проведених реформ.

Уряд Гройсмана сформовано в квітні 2016 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3143980
 
 
 Топ коментарі
 
7 000 000 метров дорог - так звучит увесистее... А можно узнать где именно расположились эти 7 000 000 метров? 7 тыс. км дорог, снижение инфляции, рост минимальной зарплаты и "Доступные лекарства", - Гройсман отчитался о работе Кабмина под его руководством - Цензор.НЕТ 2378
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Нет инфы во скоко раз увеличились цены и налоги!! так что увеличение ЗП без инфы об увеличении ЦЕН это не о чем!!
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По простому нагосподарював на пожиттєвє. А кримінальні справи потім знайдуться.
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Грося. таки на пожиттєве забезпечення для себе. нагосподарював
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7 тыс. км дорог, снижение инфляции, рост минимальной зарплаты и "Доступные лекарства", - Гройсман отчитался о работе Кабмина под его руководством


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Головне, що ви підняли тарифи за комуналку. Саме тому ви програли.
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Ali ,де то так, я надеюсь что со временем ты перестанешь к пред идущим относиться с уважением окончательно ,так как много чего всплывёт того о чём не ведали , а на новую власть пока смотрим изучаем и анализируем ,всё ясно станет где то осенью, но я не спешу делать выводы как некоторые на форуме ибо быть выскочкой непристойно, тем более голосование пропустил принципиально, так как достойных на мой взгляд не было
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Я поважаю конкретні кроки попередньої влади, а не саму владу. І не бачу жодного нормального кроку нової влади. З часом ти зрозумієш, що до влади прийшли крадії і дилетанти (майбутні цапи-відбувайли). Аналізуй після того, як восени нова влада ще підніме ціни на комуналку, а на холодну воду вже піднімають.
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Вот поэтому я не спешу с выводами о новой пока ,что бы потом меня на форуме не упрекали за "хамелионство"
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Грося, так сколько печерских квартир на тещу записал в итоге?
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зетаварісчі малороси а какіє ваши доказательства достіжєнія 7 тыс. км дорог, снижение инфляции, рост минимальной зарплаты и "Доступные лекарства", - Гройсман отчитался о работе Кабмина под его руководством - Цензор.НЕТ 4902 за ето врємья ?
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По фонтану пробежка была. Население в восторге !
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Только в 2019 взяли в долг почти 4 миллиарда долларов почти под 20% годовых, почти в 10 раз дороже любого другого кредита на Западе. Очень удачливая каденция, оно взяло, платить другим.
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уже через неделю - " вышел купить арбуз в "фуршете" " )
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а ведь семь тысяч километров-это трасса длиной больше чем пол раиськи...
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Для китайских и турецких фирм по прокладке дорог эта цифра как я погляжу мелочь и решаемая в кротчайшие сроки
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дело не в китайских или турецких фирмах...дело в выделенном финансировании.а там нанимай хоть японцев.
вот и посмотрим в сентябре,что за бюджет примут выпускники трускавца после неумеренного потребленияч нафтуси 7 тис. км доріг, зниження інфляції, зростання мінімальної зарплати та "Доступні ліки", - Гройсман відзвітував про роботу Кабміну під його керівництвом - Цензор.НЕТ 6836
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А шляхи в Миколаївській і Одеських областях нові?
Тоді що ти там хвалишься 7 тыс. км дорог, снижение инфляции, рост минимальной зарплаты и "Доступные лекарства", - Гройсман отчитался о работе Кабмина под его руководством - Цензор.НЕТ 7740
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Это никому не интересно, Владимир Борисович.
Население решило что оно снова хочет ездить по колдобинам, ходить в травмопункт со своей зелёнкой, и лечиться мумиём.
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позади семь тысяч километров,
впереди семь лет синевы (с)
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Сім тис. доріг це на початку звіту, а коли прем'єр закінчив звітувати, стало значно менше. Він забув сказати про якість...
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7 000 000 метров дорог - так звучит увесистее... А можно узнать где именно расположились эти 7 000 000 метров? 7 тыс. км дорог, снижение инфляции, рост минимальной зарплаты и "Доступные лекарства", - Гройсман отчитался о работе Кабмина под его руководством - Цензор.НЕТ 2378
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Не пробуйте искать на трассе Запорожье- Мариуполь, которую этот лжец уже "практически отремонтировал". Там, к октябрю, должно быть отремонтировано аж 30 тыс.метров, из 195.000 им рекламируемых.
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Каждый год катаю в Берлянск на велике. В этом году проехал на два часа быстрее, чем обычно. В Запорожской области дороги реально ремонтируют. Причем есть довольно много участков, где дорожное полотно заменить полностью.
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Средняя зарплата выросла больше чем в два раза, а 70% пенсионеров так и получают 1.5тыс. грн как и тремя годами ранее.
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Це не так. Зараз тим, хто нормально працював призначають пенсії 4.5 - 7 тис. грн. А от моя мати 3 роки тому отримувала 1,5 тис. грн., а зараз 3000 грн.
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Дуже гарно сказано. Але для повноти картини ще б непогано приміром викласти скільки коштував кілограм свінини три роки тому і зараз, або скільки Ваша мати платила за квартиру три роки тому та зараз. Ось тоді картина реальна буде видна. Про субсідії казати не треба. Якщо Ваша мати отримує субсидію, то за неї ці гроші платять всі інші. Думаю чому пояснювати не треба.
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Гнида,где информация про рабочие места,сколько при тебе их создано,где отчет о привлечении западных инвестиций,сколько при тебе вложено в экономику страны,где информация про промпроизводство,что происходит с этим показателем,где слова про дерегуляцию безнесдеятельности и снижении варварских налогов,какое нах кино,какие *** дороги - их мы каждый день видим?
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Да, уголовного дела, по его персональному поводу- не будет, это- к попу не ходи. Вовремя туварисч Грося перековался и начал обличать патрона. Во, блин, подлость!
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7 тысяч?
Это все дорожки в конче-заспе столько тянут?
Не далее, как вчера прокатился по трассе житомир- Черновцы, которая "закончена" год назад!
Твою мать!
От Чудинова до Староконстантинова - габздец полнейший!
В самом старконе, в который закатали миллиарды - вообще нет проезда и приходится ездить собачьими тропами
Дальше - коломыя-каменец, которую "ремонтировали" в прошлом году.
Водила даже побоялся по ней ехать и пошел на Жванец-борщев.
Там, в тернопольской ехать можно, но надо около 10 км проехать по Хмельницкой, а это - полный габздец!
Так в тернопольской перед товстым обвалился мост, опять обезд ..
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Про повышенные тарифы забыл сказать.Про своего друга корупционера Продана тоже забыл
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Нет инфы во скоко раз увеличились цены и налоги!! так что увеличение ЗП без инфы об увеличении ЦЕН это не о чем!!
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а цены как выросли а количество тех кто от этого покращення свалил тоже(((((((( интересно за эти фокусы он сядет как каренной мауповец
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По словам Гройсмана, международные резервы Украины за время каденции действующего правительства выросли в 1,6 раза - до 21,84 млрд долларов, что является наибольшим показателем за последние годы.

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Сколько взяли у мвф лучше расскажи. 7 тис. км доріг, зниження інфляції, зростання мінімальної зарплати та "Доступні ліки", - Гройсман відзвітував про роботу Кабміну під його керівництвом - Цензор.НЕТ 3026

Гройсман констатировал, что за последние годы (2016-2019 годы) в Украине обновлено и построено более 7 тыс. км дорог

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По отдельности битте,сколько построено и сколько "обновлено"
Чуть ширше расскажи,что значит обновлено.?

, отремонтировано, обновлено и построено с нуля всего более 5,6 тыс. школ.

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Опять же мухи отдельно,котлеты отдельно
Хватит уже "срать в уши"
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Вчерась по радио свобода прямым текстом сказали, что несчастные случаи в Одессе - прямое следствие преступной деятельности гройсмана
Если не посадит зебилы, посадит следующая власть.
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7 тыс км дорог , тебе ,грося , тварь базарная , на шею намотать и удавить. Каждый раз , как приезжаю с трассы , так и вспоминаю эту суку.
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Это не тот конь который говорил,если правительство поднимет цену на газ для населения, я уйду в отставку...
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зразу видно, шо у Вінницю повертатись він не хоче )))
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Люблю себя умного и красивого !!!! Особенно про инфляцию круто !!!! Интересно, а грося вообще в Украине живет?
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****, йодида калия нет во всей украине. будьте вы прокляты
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Лук по 30, картошка по 20... -"а в основном прекрасная маркиза всё хорошо, всё хорошо.." 7 тис. км доріг, зниження інфляції, зростання мінімальної зарплати та "Доступні ліки", - Гройсман відзвітував про роботу Кабміну під його керівництвом - Цензор.НЕТ 7776
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