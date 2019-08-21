 7 тис. км доріг, зниження інфляції, зростання мінімальної зарплати та "Доступні ліки", - Гройсман відзвітував про роботу Кабміну під його керівництвом. ВIДЕО

"Наступного тижня на першому засіданні Верховної Ради дев'ятого скликання наш уряд складає повноваження, і для нас дуже важливо, щоб усе те, що було зроблено в державі, мало своє логічне продовження", - сказав він на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Гройсмана, міжнародні резерви України за час каденції чинного уряду зросли в 1,6 раза - до 21,84 млрд доларів, що є найбільшим показником за останні роки.

Прем'єр зазначив, що інфляція в Україні за цей період знизилася із 12,4% до 9,8%.

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Також він нагадав, що розпочато роботу Фонду енергоефективності, який є додатковим інструментом реалізації політики енергозбереження.

Гройсман констатував, що за останні роки (2016-2019 роки) в Україні оновлено та збудовано понад 7 тис. км доріг, а в проєкт державного бюджету на 2020 рік буде закладено щонайменше 75 млрд грн, з яких не менш ніж 10 млрд грн буде направлено на проєкти розвитку місцевих доріг територіального значення.

Крім того, прем'єр зазначив, що політика дерегуляції та переведення адміністративних послуг, які надає держава, в онлайн режим дозволили довести кількість електронних послуг до 128, а до кінця року планується отримати 200 е-послуг.

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За даними Гройсмана, за період із квітня 2016-го і до серпня поточного року мінімальна зарплата в Україні збільшилася втричі - із 1378 грн до 4137 грн, а середня зарплата за цей період зросла із 4686 грн до 10 783 грн.

Серед іншого, прем'єр нагадав, що за сприяння уряду за три роки в Україні відкрилися 320 нових садочків і дошкільних установ, відремонтовано, оновлено та збудовано з нуля загалом понад 5,6 тис. шкіл.

Глава уряду також наголосив, що за час роботи чинного уряду в Україні створено 85,5 тис. місць у дитячих садках, що суттєво скорочує дефіцит, який у 2016 році становив 100 тис. місць.

Крім того, за даними прем'єра, вже 70% українців обрали своїх лікарів, а за програмою "Доступні ліки" відшкодовано 40 млн рецептів.

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Серед інших досягнень Гройсман зазначив, що кількість кінострічок, знятих за три роки в Україні за підтримки урядових програм, до кінця поточного року сягне 148 фільмів.

Прем'єр також зауважив, що всі міністерства передадуть новому уряду "перехідні книги" про перебіг усіх проведених реформ.

Уряд Гройсмана сформовано в квітні 2016 року.