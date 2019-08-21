 У Дніпрі водій автомобіля JAGUAR травмував поліцейського, тікаючи з місця порушення. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС, інцидент стався близько пів на другу ночі на вулиці Слобожанській. Під час розмови з поліцейським водій почав рух і потягнув за собою патрульного, який тримався за водійські двері.
Співробітник поліції отримав численні забої, а водій поїхав з місця пригоди. По місту було введено план "перехоплення" та зловмисника невдовзі затримали. Зараз йому загрожує до трьох років позбавлення волі.
Недавно какой-то ТОРовец засунул свою грязную руку в салон чужого автомобиля, сегодня новость о другом идиоте, которому мало адреналина и плевать на частную собственность...
Я так считаю: если полуцейскому руку (палец, другой член) зажал водитель и потащил за собой, то виновен водитель, а если полицейский сам дуру засунул свою конечность туда, куда его не просили, да ещё и ухватился за ремень НЕ ЕГО безопасности, то такого полицейского надо гнать со службы как провокатора и идиота, не понимающего разницы между лошадиными силами и человеческими, между тоннами и центнерами. Если у полицейского нет чувства уважения к чужой собственности, то он не способен защищать это священное право от посягательств со стороны других.
Жалко, что до сих пор все эти добровольные "наездники" имеют по две руки, было бы хорошо, чтобы кому-то её оторвало.
Поищите другой случай в Сети, когда закон защищает патрульного идиота, всунувшего во время своего дежурства свою руку в салон чужого авто.
Откроет добровольно водитель двери/крышки капота/багажника - смотри пока глаза не вылезут, иначе жди решения суда о разрешении.
Разумеется, ситуации бывают разные. Когда нужно проникнуть в авто ради устранения явной угрозы жизни находящихся там людей, можно и автомобиль повредить, и замки, и влезть в него, но я не думаю, что проверка документов на дороге у водителя автомобиля, в салоне которого нет пассажиров, является основанием для нарушения неприкосновенности частной собственности.
Зупинись, поговори з поліціянтом і їдь собі.
Ні, воно наробило клопоту всім.
стремно.... на такой случай поставь пару видео- регистраторов в разные стороны,
включи запись видео и звук и предупреди об этом полицейского позвони домой жене
мужу или родным и скажи что я на такой то месте меня останавливает полицейский ..звони
сам в 102 говори что тебя останавливает какой то стремный полицейский на дроге
в 3 часа ночи.. контратакуй.. полицейские по большей части и изначально рассчитывают
что ты будешь перед ними пресмыкаться канючить ныть просить о снисхождении даже
при отсутствии с твоей стороны какой либо вины и оснований на 100% просто у нас
общество гнилое все внутри готовы оправдываться перед формой...я когда ездил за
рулем еду как то на проселочной дороге стоят бригада ментов штук 7 вижу
что курсанты вуза а с ними пару натуральных сотрудников ГАИ
останавливают… я с женой и детьми в село домой еду осталось 2 км.. остановился
они так нагло распахивают двери.. а было как помню 8 марта.. и ко мне так- мол
ваши документы.. а я им навстречу большую китайскую сумку с Толчка 7 км.. под
Одессой это было раскрывают сумку пустую и им в рыла привет говорю шантрапа…
что бабки мне принесли??!!! они так оторопевши
.. какие бабки… я говорю как какие-а зачем вы меня
и для чего остановили?? чтобы мне бабок заплатить они вовсе дебилами
стали да ты шо… а я им не ты… а вы я
адвокат а вы чьих холопы будете что на проселках промышляете.. слышу
двери хлоп и тикать в разные стороны… я им в окно кричу им вдогонку если через 2 минуты отсюда не
свалите всех нафиг закатаю на красную зону.... бежали до трассы бегом как
лани...потом я такой трюк несколько раз использовал но сумка раскрытая что
бабло мне решили дать а иначе зачем мой ЛУАЗ останавливаете -действовало…
всегда верняк 100% от такого разговора менты просто немели и теряли нить
мысли.. что мне и надо было один та задумался, что я ему- ну я поехал, а он а
что? ах да езжайте... один раз еду по городу останавливают меня лично
выдергивает из крайнего левого ряда, а если ты на палку среагируешь и проедешь
с левого ряда… а тебя пропустят все.. но мент тебе скажет с вас штраф! за что ?
на создание аварийной ситуации при перестроении из ряда в ряд и остановки.. так
вы же сами меня палкой выманили да!! а сколько раз я палкой вам махнул… вот кто
не учил ПДД там же было написано, что регулировщик- сотрудник милиции- ГАИ
отменяет действие знаков светофора и разметки если взмахнет палкой 2 раза… а
они всегда махали 1 раз.. а я знал этот финт проехал метров 400
и по правилам перестроившись встал у края бордюра и сижу …жду… мент также
ждет мол я счась на согнутых ногах с улыбкой и грошима в кармене к нему бежать
буду агна счась тебе надо топай сам ножками… я высовываюсь и кричу и кто меня хотел видеть мент слышав- махнул мне рукой… типа езжай с Богом… чего мне
и надо было.. поймите народ если вы уверены в себе не выпивши не нарушали
ничего и так далее ведите себя с достоинством таких полицейские не любят, но уважают и стараются сними по
хорошем быстро расстаться..
Респект бро.