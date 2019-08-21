 У Дніпрі водій автомобіля JAGUAR травмував поліцейського, тікаючи з місця порушення. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС, інцидент стався близько пів на другу ночі на вулиці Слобожанській. Під час розмови з поліцейським водій почав рух і потягнув за собою патрульного, який тримався за водійські двері.

Співробітник поліції отримав численні забої, а водій поїхав з місця пригоди. По місту було введено план "перехоплення" та зловмисника невдовзі затримали. Зараз йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

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