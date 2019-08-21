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 Суспільство, За кордоном
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 "Приїхали передовики ці. Два літаки. Царю догоджати. Розумієте? У мене ніколи не було такого згущення мерзоти й гидоти", - іркутська чиновниця про візит Путіна в Тулун. ВIДЕО

У мережі з'явився аудіозапис телефонної розмови начальника управління пресслужби губернатора Іркутської області Росії Ірини Алашкевич, у якій вона розповіла про своє враження від візиту Президента РФ Володимира Путіна в затоплені райони області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Алашкевич розповідає про привезених до візиту Путіна "передовиків", завдання яких "царю догоджати" спочатку в Тулуні, а потім Магнітогорську. Критично вона відгукується і про місцевих жителів, називаючи їх "алкашнею" та "бічівнею".

"Коли була зустріч із Путіним, у мене давно не було такого згущення мерзоти й гидоти. Розумієте, я на них дивитися не можу. Починаючи з того, як приїхали ці передовики, два літаки по сто осіб у кожному. Розумієте, адже вони в нас були, наступного дня в Магнітогорську. Тобто і туди поїхали царю догоджати. Розумієте? Він приїхав туди на півгодини. Люди, вся ця бічівня, прийшли - ви б бачили, як вони одягнені. Одна прийшла на підборах у чорному, білі шкарпетки. Цей капелюх у неї! Одягнені чортзна-як, два класи освіти - я такого в житті не бачила!" - каже чиновниця невідомому співрозмовнику.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Іркутській області РФ повінню затопило місто Тулун. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3143951
 
   
 Топ коментарі
 
Судя по результатам президентских и парламентских выборов 2019 года, у нас ситуация не лучше.
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Кремлеботы тут Порошенка "мочат" вместо того, чтоб своими проблемами заниматься.
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Но у нас-то всего 8% верноподданного быдла, а не 86, как в Хуйлостане. Значит, шанс у страны есть.
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Судя по результатам президентских и парламентских выборов 2019 года, у нас ситуация не лучше.
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Но у нас-то всего 8% верноподданного быдла, а не 86, как в **********. Значит, шанс у страны есть.
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не . он не тувинец . он патриот Украины . правда свой патриотизм предпочитает проявлять из Польши . в Украине ему видите ли не комфортно "Приїхали передовики ці. Два літаки. Царю догоджати. Розумієте? У мене ніколи не було такого згущення мерзоти й гидоти", - іркутська чиновниця про візит Путіна в Тулун - Цензор.НЕТ 54
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опять от работы отлыниваешь ? "Приїхали передовики ці. Два літаки. Царю догоджати. Розумієте? У мене ніколи не було такого згущення мерзоти й гидоти", - іркутська чиновниця про візит Путіна в Тулун - Цензор.НЕТ 639 ой смотри . оштрафует хозяин "Приїхали передовики ці. Два літаки. Царю догоджати. Розумієте? У мене ніколи не було такого згущення мерзоти й гидоти", - іркутська чиновниця про візит Путіна в Тулун - Цензор.НЕТ 639
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Хуже...у нас бьіли разньіе СМИ и свободньіе вьіборьі. И не бьіло 20-ти лет власти гебульников. История УНР и ЗУНР столетней давности.
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да дали шнобелям власти теперь кое кто просматриват аривные кино и фото материала Рейха и заказал новы фасон мундиров ничего скоро Вольк Указ выдаст вместо Здрасьте кричать Хайль Волька!!! а сколько епнутых дырок будут орать мы хотим от тебя ребеночка... задрот и фанатизм страшная вещь люди зомбированы люди ничего кроме мантр и своего вожделенного объекта желания и не видят и не хотят видеть если кто то мешает их "!мастурбациям" и фантазиям с вожделением они ГОТОВЫ УБИТЬ тех кто мешает им или слово кривое взгляд на их кумира кидает посмотрите комменты от зедебилов психиатрия уже опоздала положение может спасти водометы .. страна покатилась в Бездну.... а эти зедебилльные шнобели кричат Ура это победа наша.. не замечая что это БЕДА Катастрофа...летит в них на скорости Интерсити 300 км-час... "Приїхали передовики ці. Два літаки. Царю догоджати. Розумієте? У мене ніколи не було такого згущення мерзоти й гидоти", - іркутська чиновниця про візит Путіна в Тулун - Цензор.НЕТ 397
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Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко на очередной агитации устроил странный политический шабаш в стиле холеричного проповедника.

Об этом написал на своей странице блогер Михаил Шнайдер.

"Приїхали передовики ці. Два літаки. Царю догоджати. Розумієте? У мене ніколи не було такого згущення мерзоти й гидоти", - іркутська чиновниця про візит Путіна в Тулун - Цензор.НЕТ 3816
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Не захлинись власним лайном.Або ковтай або спльовуй бо багато виробляєш і вживаєш. "Приїхали передовики ці. Два літаки. Царю догоджати. Розумієте? У мене ніколи не було такого згущення мерзоти й гидоти", - іркутська чиновниця про візит Путіна в Тулун - Цензор.НЕТ 475
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Угу вспоминается как Свиноматка перед президентскими выборами по 40 автобусов массовки за собой возил, а уже перед выборами в Раду вся его поддержка куда-то испарилась.
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Какой там сцарь.Называй вещи своими именами: маньяк кремлевский весь измазанный в крови человеческой
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Ну и что с того? В России вообще каждый день люди умирают, а у нас только рождаются.
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ошибаешься, хуже чем при сказочном Педро быть не может
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россию вернули в ПАСЕ , россию возвращают в G7 , с россии уже снимают санкции , хуже быть не может? "Приехали передовики эти. Два самолета. Царя ублажать. Понимаете? У меня никогда не было такого сгущения мерзости и гадости", - иркутская чиновница о визите Путина в Тулун - Цензор.НЕТ 9771
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Это все клоун негодяй сотворил или все же левацко-суицидальные страны западной Европы со стокгольмским синдромом в крайней стадии?
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безусловно . это европейцы . но согласись поддерживать имеет смысл только тех кто желает бороться . а если наш глава государства мечтает замириться с врагом то зачем Европе напрягаться ?
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давай конкретно про себя пиши: чем тебе было при порохе плохо и чем за эти 2-3 месяца именно тебе при нынешнем стало лучше?
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Кацап, статья про *********, т.е. про вас. Уже напился?
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Кремлеботы тут Порошенка "мочат" вместо того, чтоб своими проблемами заниматься.
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Наша уже ситуация...стьідно бьіть россиянином и зекраинцем.
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рабсиянцем быть не стыдно-ибо без вариантов. "Приехали передовики эти. Два самолета. Царя ублажать. Понимаете? У меня никогда не было такого сгущения мерзости и гадости", - иркутская чиновница о визите Путина в Тулун - Цензор.НЕТ 658
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Ордынское наследие неискоренимо ! Потемкинские деревни и раболепство !
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Її не просто звільнять..
Її знищать фізично.
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бичевня......они до сих пор употребляют слово БИЧ !
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А то.
Культурта патамушта высокая.
Но мне очень понравилось.
Какие у мышебратьев ширнармассы, такая у них и чиновничья илитка.
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"сейчас я посмотрела, во всех ПВРах (пункты временного размещения) наши памятки лежат стопками. И все это не читает алкашня."

Реальное отношение к быдлу который она типа "спасает".
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скоро і шут коломойського буде за собою масовку возити, для демонстрації всезебільной любві
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число случайновстреченных 12ти рыбаков, на сегодня разрослось до двух самолётов ) та дева-рыбачка нехило так икру отметала за эти пару лет. но все уху ели на встрече так же, как и исходная свита апостолов.
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полное неуважение толпы к царю--никто в шапке не пришел.
другое дело Запорожье!
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Ничего, сейчас быстро извинится и бунт подавлен.
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