 "Він має відкликати псів війни", - сенатор Джонсон закликав Путіна зупинити агресію проти України. ВIДЕО

Про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив сенатор республіканець, співголова групи підтримки України в Конгресі Рон Джонсон, передає Цензор.НЕТ.
"Одна людина може практично за день зупинити цей конфлікт і це - Володимир Путін. Тому я б закликав Володимира Путіна припинити агресію проти України, повернути моряків, захоплених під час інциденту в Керченській протоці, і змиритись з тим фактом, що потрібно поважати територіальну цілісність України. Росія з цим погодилась, а тепер порушує домовленість", - заявив Джонсон.
"Мене зворушили слова Зеленського про те, що його основним пріоритетом є досягнення миру з Росією. Однак, це справді в руках Володимира Путіна. Він має відкликати псів війни", - підкреслив сенатор.
За його словами, шлях, обраний Путіним для Росії - історична трагедія.
"Я вважаю історичною трагедією те, що Володимир Путін обрав цей шлях для Росії, замість інтеграції, дружби, співпраці з Західними демократіями, він справді обрав шлях конфлікту та агресії і це недобре для народу Росії і, звичайно, для миру в регіоні та світі. Тому я б закликав Володимира Путіна переглянути обраний шлях і обрати кращий шлях для Росії, російського народу та миру у світі. Звичайно, ми запровадили багато санкцій проти Росії. Мене, коли йдеться про санкції, завжди турбує те, що їх може використати Володимир Путін для консолідації підтримки країни для власного уряду. Тому маємо розумно підходити до санкцій, щоб від них справді страждали олігархи, щоб вони шкодили народній підтримці Володимира Путіна і його багато в чому корумпованому режиму, і, сподіваюся, вели народ Росії, який також дуже хоробрий, адже вони виходять на протести на підтримку таких людей, як Борис Немцов та інших борців за свободу в Росії і підтримують їх зусилля з розбудови демократії, поширення свободи в Росії", - зазначив сенатор.
Сенатор Рон Джонсон є співголовою Української групи підтримки в Конгресі. Він відвідував Україну і добре обізнаний з українськими реаліями.
Вчера в Офисе президента прошло резонансное совещание по состоянию дел в энергетике, снижению цен и тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий. Как сообщают источники Цензор.Нет, на совещание пригласили СБУ, НАБУ, САП.
Президент Владимир Зеленский задал вопрос - когда будут снижены тарифы на электроэнергию для предприятий? Эту позицию поддержала Федерация работодателей.
Представитель "Укрэнерго" заявил, что тарифы можно снизить. «Є сенс трохи підвищити нічну ціну з точки зору цінового обмеження - можливо, близько 10%. А денну ціну - знизити, оскільки вона значно вища, ніж в усіх країнах Європи. Денний price cap можна зменшити на 20%. Таким чином, це може дати додаткове зниження кінцевого тарифу для споживача ще на 9%», - сказав представник Президента в Уряді Андрый Герус" - об это написал глава Дмитрий Олийнык: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1064012020459316&id=100005515845604
Кабмин и представители НКРЕ с позицией "Укрэнерго" не согласились, особенно в эмоциях был министр энергетики Насалик. И тут выяснилось, что вопрос с тарифами не так важен по сравнению с вопросом - по какой цене покупать уголь?
Выяснилось, что Украина загружает на склады свыше 49 тысяч тонн угля в день, а фактический расход - 73 тысячи тонн в день. Расход не восполняется.
Если запасы не пополнять, то их хватит всего лишь до середины октября. Ситуация критическая и требует быстрых решений.
Поэтому надо принять решение - как покупать уголь для тепловой генерации?
Начали обсуждать уголь. Оказалось, что уголь сейчас выгодно покупать или в Колумбии, по 1900 гривен за тонну, или... по схеме "Роттердам +". По которой НАБУ и САП ведут громкое уголовное дело, и оценивают ущерб от схемы в 19 миллиардов.
"Роттердам+", отметил дтэковец Тимченко, сейчас обеспечивает самые низкие цены - 1700 гривен за тонну. Ну что ж, вполне вероятно - донбасский уголь, который продается через Россию за несколько сот километров в объезд фронта, будет, конечно, дешевле любой другой схемы поставки любого другого угля. Вот и схема от ДТЭК на русском языке.
Парадоксальная ситуация. С чем пойдут в суд НАБУ и САП по "Роттердам+", если новый Кабмин будет вынужден снова организовать более дешевые закупки из России по тому же самому "Роттердам+"?
Ситуация по углю такая же принципиальная, как и по газу - если мы добиваемся независимости от России по поставкам, значит, надо быть готовым платить больше. Конечно, определенное отличие есть - поменять схему поставок угля можно достаточно быстро, это все-таки не труба.
Но решение не принято.
Судя по всему, снижать тарифы для промышленности и заменять "Роттердам+" на что-то иное будет уже новый Кабмин. Проблемы энергетики остаются нерешенными, и это один из первых вызовов перед новым правительством.