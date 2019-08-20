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Все про:обстріл (5432) поранення (1492) Донбас (12797) Об'єднані сили (352)

 Ворог тричі порушив режим тиші на Донбасі, поранено бійця ОС, - пресцентр. ВIДЕО

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації і її найманці тричі порушили режим припинення вогню.

Ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил (ОС) з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріляно позиції Об'єднаних сил неподалік від Талаківки (з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї) і Красногорівки (з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї). У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник один раз обстріляв позиції ОС - поблизу Південного (з ручних протитанкових гранатометів).

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"Від початку цієї доби у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець дістав поранення. Зараз його доставлено у військовий мобільний госпіталь", - уточнюють у пресцентрі.

Нагадаємо, 19 серпня збройні формування Російської Федерації і її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу Павлополя ворог застосував безпілотний літальний апарат, забезпечений гранатометним пострілом (ВОГ-25), у результаті чого один військовослужбовець дістав поранення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3143896
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы , а как так получается что мародера который начал гражданскую войну чтобы на ней наживаться уже нет , а война до сих пор есть? Враг трижды нарушил режим тишины на Донбассе, ранен боец ОС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 1515
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А ты спроси у порохоботов вначале Враг трижды нарушил режим тишины на Донбассе, ранен боец ОС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 2568
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Зебилы , а как так получается что мародера который начал гражданскую войну чтобы на ней наживаться уже нет , а война до сих пор есть? Враг трижды нарушил режим тишины на Донбассе, ранен боец ОС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 1515
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вообще то я скажу следствие войны это не гражданская война между украинцами это агрессия Российской Федерации но причина агрессии кроится в другом
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Прийшли новиє ліца зебариги і війна продовжується.
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Я не могу простить бездеятельность Порошенко по поводу коболева который получает суперзарплату
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Не переживай , зебилы вообще хотят сделать Коболева премьером
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не это пока информация для дискуссии. Есть еще другие кандидаты на должность Премьер-Министра Украины. Я не думаю что Коболева назначят Премьер-Министром Украины. Во-вторых ему не выгодно он будет получать меньше зарплаты чем в ГК "Нафтогаз"
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соевого мародера уже нет у власти, но война все продолжается! значит зеленский наживается на войне.ему и его шапито выгодна война раз они ее не заканчивают.
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может та сторона не знает, что режим тишины...почему оп не донес эту новость?...при минстеце такого не було
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А командуючий по роялю мовчить. Як риба ап льод.
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с рв
Так, в ночь с 18 на 19 августа в месте дислокации 501-го батальона 36-й бригады в районе н. п. Македоновка в ходе неуставных взаимоотношений ударом ножа в горло был убит боевик по фамилии Ушаков, накануне вернувшийся из отпуска.
С целью сокрытия преступления его сослуживцы доставили труп погибшего к ближайшим путям железной дороги, где обезглавили тело и положили на железнодорожные пути, пытаясь списать содеянное на несчастный случай.
Источник: https://rusvesna.su/news/1566294716
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