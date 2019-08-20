EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  2885  48
Все про:суддя (971) Вища рада правосуддя (256) Вовк Павло (54)

 ВРП відмовилася усувати суддю Окружного адмінсуду Києва Вовка від виконання обов'язків. ВIДЕО

Вища рада правосуддя (ВРП) відмовила у задоволенні клопотання Генеральній прокуратурі України про тимчасове відсторонення судді Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка у зв'язку з розслідуванням кримінального провадження.

Таке рішення ВРП ухвалив у вівторок, розглянувши клопотання Генпрокуратури про тимчасове відсторонення Вовка від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вища рада постановила у задоволенні клопотання заступника генпрокурора про тимчасове відсторонення судді Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка від здійснення правосуддя в зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності відмовити", - оголосив рішення глава ВРП Володимир Говоруха.

Також читайте: Глава Окружного адмінсуду Києва Вовк заявив про складання повноважень: "Я знявся з повноважень з 1 серпня"

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний члена ВККС, який користувався підтримкою громадськості Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.

Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.

До того ж, Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має стосунок до обшуків у суді і кримінального переслідування суддів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3143836
 
 
 Топ коментарі
 
оаск ручний бєнін суд, сформований ще за часів портнова. невже ви вважаєте що судей, які приймають і готові приймати потрібні владі(і оточенню Зе) рішення візьмуть та притягнуть ??? наївні! змінять прокурора і справа сайдьот на нєт
 показати весь коментар
 
потужна судова рэформа прошла же. Шо вы хотели
 показати весь коментар
 
я же говорил что он оттуда уйдет только вперед ногами
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
я же говорил что он оттуда уйдет только вперед ногами
 показати весь коментар
 
 
А ВСП сказали: "Низачёт!". Хоть он уже и самоустранился, с его же слов, с 1 августа от работы.
Чудны твои дела, хоспади!ВСП отказался отстранять судью Окружного админсуда Киева Вовка от выполнения обязанностей - Цензор.НЕТ 8202
 показати весь коментар
 
 
Так ВСП отказало Генпрокуратуре, а не Вовку! Или как?
 показати весь коментар
 
Преступник в должности генпрокурора не подписывал бумаги на привлечение преступника в должности судьи к уголовной ответственности пока не придали огласке этот факт. Преступники в должностях членов ВСП все прекрасно понимали и отказали так мечтавшему получить этот отказ преступнику в должности генпрокурора.
Большинство(если так или иначе не все) этих преступников - членов ВСП назначены прямо или при содействии преступника - экс-Президента.
Имхо, как-то так...
 показати весь коментар
 
А че..... Как клоун луцик - "я за должность не держусь......"
А на практике бульдозером не сдвинешь!
 показати весь коментар
 
 
Баба яга 3000 это ты?
Своего пьяного клоуна защищаешь?
 показати весь коментар
 
 
клоун у нас только один - это даже зебилы знают.
даже не прошедшие Трускавец.

и он не пьет - он по коксу.
еще толстеньких помощников *********
 показати весь коментар
 
****,что за БАРДАК,всех тварей на лесоповал !!!!!
 показати весь коментар
 
Где ты лесоповал найдешь? Карпаты лысые (вопросы к мамке шуфретча), а сибирь кацапы незаконно присвоили, хотя после развала Си Си Си Пи должна была отойти Украине...
В Харькове одного судью обезглавили, кстати... не насмехаюсь, не злорадствую, но констатирую факт...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
оаск ручний бєнін суд, сформований ще за часів портнова. невже ви вважаєте що судей, які приймають і готові приймати потрібні владі(і оточенню Зе) рішення візьмуть та притягнуть ??? наївні! змінять прокурора і справа сайдьот на нєт
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
хер ти щось доведеш зебілам. В них - Г+Г замість мізків.
 показати весь коментар
 
 
потужна судова рэформа прошла же. Шо вы хотели
 показати весь коментар
 
 
"Вона" ВРП відмовилася усувати суддю Окружного адмінсуду Києва Вовка від виконання обов'язків - Цензор.НЕТ 974 "Перед рассмотрением вопроса об отстранении главы ОАСК Вовка два члена Высшего совета правосудия посещали Офис президента". ОПа своїх "соєвих" не здає
 показати весь коментар
 
 
какое ж ты упоротое.
Если Порох привел в судьи такое дерьмо, может, скажешь, сколько коррумпированных судей уволил Зеля почти за 100 дней своей каденции, раз президент такой всемогущий?
 показати весь коментар
 
 
Якщо Вовка звільнять про сто так, то й всіх продажних суддів можна звільнити. Вони це не допустять.
 показати весь коментар
 
 
согласен! ВСП распустить,судей на гиляку! ВРП відмовилася усувати суддю Окружного адмінсуду Києва Вовка від виконання обов'язків - Цензор.НЕТ 5437
 показати весь коментар
 
 
незаменимый... впереди еще столько славных дел... (во всех смыслах)
 показати весь коментар
 
 
"ВСП отказался отстранять судью Окружного админсуда Киева Вовка от выполнения обязанностей" - и ВСП и Вовка сотворил шоколадный Хряк для своего паханата, следовательно, новая власть должна почистить конюшни, и начать работать с чистого листа.
 показати весь коментар
 
 
"ВСП отказался отстранять судью Окружного админсуда Киева Вовка от выполнения обязанностей"

А я-то думаю, зачем-же в своё время презЕдент приглашал к себе секретарей Высшего Совета Правосудия (ВСП) Виктора Шапрана, Николая Худика, Андрея Овсиенко, а также члена дисциплинарной палаты Павла Гречкивского. Теперь понятно........
 показати весь коментар
 
 
карманное кривосудие имени Портнова/Богдана.. нас ждет жесточайший кризис, волна коррупции и новый Майдан, где вешать будут Зекоманду и судей
 показати весь коментар
 
 
Аууууу.....
Зеленский не хочет "позвонить Баканову"?!

 показати весь коментар
 
 
Ворон ворону глаз не выклюет.
Рыбак рыбака видит издалека,
Рука-руку моет. Вор-вора кроет.
 показати весь коментар
 
 
Портновський суд... Недарма "Два члена Высшего совета правосудия Владимир Говоруха и Андрей Овсиенко посетили офис президента перед заседанием ВСП": https://censor.net.ua/n3143706 Богдан "дав команду"
 показати весь коментар
 
 
2 кресла еще пустуют на видео,не о всем договорились
 показати весь коментар
 
Короче: вовчий суд ще знадобиться бені. Він і так став в нагоді, коли 18 квітня ц.р. Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку, Кабінету Міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо націоналізації Приватбанку. Розгляд даної справи тривав ще з червня 2017 року. Таким чином процедура націоналізації ПАТ «КБ «Приватбанк» була визнана судом безпідставною та такою, що здійснена з численними порушенням діючого на той момент законодавства, наслідком чого стало неправомірне втручання держави у право акціонерів Банку, у тому числі позивача, мирно володіти належним їм майном, що є порушенням як вимог національного законодавства, в тому числі Конституції України, так і положень міжнародних стандартів у цій сфері - https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2683634-sud-viznav-nezakonnou-nacionalizaciu-privatbanku.html

А 19 квітня, наступного дня, Окружний адмінсуд Києва ухвалив ще одне рішення щодо «Приватбанку» на користь Коломойського. «Зокрема, задоволені вимоги позивача у частині скасування рішення Національного банку від 13.12.2016 №105, яким визначено перелік пов'язаних з «Приватбанком» фізичних та юридичних осіб. Саме це рішення Національного банку є одним із основних у процесі виведення у грудні 2016 року неплатоспроможного «Приватбанку» з ринку за участі держави. Нагадаємо, у ході цього процесу було проведено процедуру «bail-in», що полягає в обміні коштів пов'язаних із банком осіб на акції банку із подальшим продажем Міністерству фінансів України», - мовиться у повідомленні НБУ: https://www.radiosvoboda.org/a/news-sud-rishennya-po-pryvatu/29891788.html
 показати весь коментар
 
 
Це говорить лишень про одне - у відставку разом з Вовком треба відправити всю ВРП у повному складі...Бо при таких залізобетонних доказах так плюнути на закон і громадську думку може тільки ще більший злодій і пройдисвіт аніж Вовк...Подивимось,як довго цей плювок буде виснути на бороді у...кого?..Зеленського,кого ж ще...
 показати весь коментар
 
 
То хто у нас влада? Правельно , суддя Вовк. А тепер ГПУ отримає "отвєточку" від судів, у вигляді завалених кримінальних справ,відмов на клопотання та інших подлянок.
 показати весь коментар
 
які тут можуть бути коментарі, час коментарів пройшов, прийшов час договорняків і закулісних торгів. дуже скоро все всім буде зрозуміло, ну, не те щоб зрозуміло, буде як завжди, бо надія на те, що Зеленський для розбудови країни обрав народ а не олігархів, тане з кожним днем.
 показати весь коментар
 
если у тебя были иллюзии насчет клоуна - иди вешайся, овца.
 показати весь коментар
 
Давно пора проводить мусорную люстрацию таких судей!
(как минимум)
 показати весь коментар
 
Як змінилася країна за неповних 100 днів, все робиться чесно і прозоро.
 показати весь коментар
 
 
Ці корупційні тварини в мантіях повинні були САМІ (!!!), без звернення ГПУ, усунути суддю Вовка, і не тимчасово, а назавжди!! Прямо після оприлюднення компрометуючиз відеозаписів! Якщо б були насправді суддями, а не корупційними тваринами!
 показати весь коментар
 
 
Добро пожаловать в Малороссию, зебилы! ВРП відмовилася усувати суддю Окружного адмінсуду Києва Вовка від виконання обов'язків - Цензор.НЕТ 3327
хе-хе - вы зробылы цэ разом.
 показати весь коментар
 
ПНХ, пропагандон. Це все кривосуддя від Вальцмана, його "рехворма".
 показати весь коментар
 
Ну назви його як хочеш, вони одного з Зеленським роду. Це головне.
 показати весь коментар
 
Ошибаешься ватан, не повторяй глупости за ФСБшниками.
 показати весь коментар
 
НХ на получается - там вашим зебильным братом все плотно занято.
 показати весь коментар
 
значит туда тоже единичка зашла как на записях...только не штука..и даже не сотня, а где то лимон ...в баксах или евро...причем с офшора на офшор..ловить сложно..но все знают))Отправить
 показати весь коментар
 
Судья Окружного админсуда Киева Вовк очень умный мужик. Он знает что надо власти.
 показати весь коментар
 
ЭТОТ "ВЫСШИЙ СОВЕТ ПРАВОСУДИЯ" НАДО НОРМАЛЬНО ПРОВЕРИТЬ НА ВСЁ.
ЖУРНАЛИСТАМИ И АКТИВИСТАМИ НЕОДНОКРАТНО ПОДАВАЛАСЬ ИНФОРМАЦИЯ КАКИЕ УРОДЫ ТУДА ЛЕЗЛИ
 показати весь коментар
 
Суд отказался заочно арестовать экс-главу НКРЭКУ Вовка, подозреваемого по делу "Роттердам+"ВСП отказался отстранять судью Окружного админсуда Киева Вовка от выполнения обязанностей. ВИДЕО

.......................Это один и тот же,или разные?????
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору