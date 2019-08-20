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Все про:Метрополітен (370) напад (650) Нацполіція (8067) Харків (1473)

 Чоловік ударив поліцейського ножем у груди в харківському метро, ​​- Нацполіція. ВIДЕО

У харківському метрополітені чоловік ударив поліцейського ножем у грудну клітку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

"Під час припинення конфлікту працівник поліції дістав поранення і був доставлений до лікарні. На цей час його життю та здоров'ю нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.

19 серпня близько 19:30 у вестибюлі станції метрополітену "Імені О.С. Масельського" дві дівчини підійшли до працівниці метрополітену та повідомили, що до них чіпляється невідомий чоловік у стані алкогольного сп’яніння. Жінка викликала співробітника поліції, який одразу прибув на місце. У той же час до них підійшов і правопорушник. Поки поліцейський з’ясовував подробиці зі свідками інциденту, 52-річний чоловік несподівано дістав ніж та вдарив ним правоохоронця в область грудної клітки. Попри поранення, сержант поліції затримав нападника.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі. На цей час чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3143816
 
   
 Топ коментарі
 
таких людей нужно отправлять в Россию без права возврата в Украину
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" настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания..."
Может статью нужно прочитать, а потом комментировать?
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Урод . Надо его найти , посадить и не кормить .
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Урод . Надо его найти , посадить и не кормить .
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А потрібно було пристрелити як собаку.
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" настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания..."
Может статью нужно прочитать, а потом комментировать?
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В Китаї для рецидивістів смертний вирок.
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Но это же не по-европейски.Надо определятся либо движемся в ЕС со всей их гуманностью и толерантностью, либо в сторону Мордора и Китая с их жесткой расправой над нарушителями.
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таких людей нужно отправлять в Россию без права возврата в Украину
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Це ще за царів практикувалось , тому там і менталітет кацапський такий з дефектом .
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У нас є чудова зона,чорнобильська. Надати все необхідне для того, щоб себе прогодувати і буде найкраще покарання для всіх злочинців.
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Поведінка типового порохососа.
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Полчаса назад курил на балконе. На моих глазах палюция сбила пешехода на переходе. Переходил на зеленый. Минут десять шото возились возле него, потом засунули в машину и кудато увезли
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При Порошенко такого не було!! А тепер зебіли крадуть людей!!
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При пэце машины кортежа пэтюнчика людей давили
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Это полиция реформы Порошенко. Аваков все тот же, причем тут Зеленый??
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Даже Вы согласны, что из Зе гарант Конституции - как из говна пуля.
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поц шмалити дурь на балконі в Україні заборонено... а як там у вас в фєдєрастії ЛЮДЯМ не цікаво... Чоловік ударив поліцейського ножем у груди в харківському метро, ​​- Нацполіція - Цензор.НЕТ 5511
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такой неадекватный только порохобот Чоловік ударив поліцейського ножем у груди в харківському метро, ​​- Нацполіція - Цензор.НЕТ 9267
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якщо я вірно зрозумів. мент козирнув дівчатам, а справого боку його потім вдарив цей тиип.
в такому випадку менту ( як я іх ненавиджу) треба було просто вистрілити відморозку між очей.
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главное, что женщины пришли копу на помощь...без них он бы и не удержал бугая пьяного..
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Сержант - молоток, но на размашистый удар нужно было реагировать.
Бабенки красиво потоптались мудаку по конечностям, а могли бы и по другому месту)
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После покушения на жизнь полицейского его можно и надо было застрелить.
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Бред ..... Тре було конкретно валити зі штатноі зброі цього кондона а не влаштовувати змагання з вільноі боротьби ***** ...Поліція таки безнадійна в Украіні
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В Великобритании у полиции нет огневого оружия. Обходятся без стрельбы как-то.
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А сколько молодых людей тупо прошли мимо... А ведь полицейский был уже ранен...
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...Поки поліцейський з'ясовував подробиці зі свідками інциденту, 52-річний чоловік несподівано дістав ніж та вдарив ним правоохоронця в область грудної клітки. Попри поранення, сержант поліції затримав нападника...
Мене в таких випадках завжди дивує це юридичне формулювання: "...вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину"... Чи то він не знає, що він накоїв, чи то вони своїм очам не вірять і дуже сумніваючись, все ж тільки підозрюють, що таке могло статись... Джерело: https://censor.net.ua/ua/v3143816
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поправьте - не в грудь а в спину(как говорится в видео)..

грудная клетка это не обязательно грудь...
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При Яныке чуть ли не единственным случаем было дело с Мазурком, который убил охранника супермаркета. Сейчас же стрельба, удары ножом, гранаты по правоохранителям регулярное явление.
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И опять АЛКОГОЛЬ !
Если бы небыл пьяный , может и не "наломал бы дров"... 😡
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Может рот ему зашить, чтоб не пил?..
А чтоб лишних девушек не видел - зашить и глаза? А чтобы он не слышал их великолепного щебета - проколоть ему барабанные перепонки?..
И кто теперь садист вы или я, я ведь просто задавал вопросы?
Напился - веди себя как человек! Не можешь - не пей. Все же просто!!!
А вот запретить пить и смотреть на волшебных ледичек никто запретить не может.
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Так буде продовжуватись,поки в поліціі не зрозуміють,що вся вина за інцидент (і подібні числені випадки)повністю лежить на копах...Розібратись в психологіі порушника,обшукати,якщо треба - жорстко примінити силу,треба - заспокоїти,навчитись відбивати удари і стріляти першим - все це бракує нашим копам,вчорашнім офісним затурканим працівникам,вантажникам,перукарям,підсобникам і просто бомжам...
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дегенератов, алкашей, нариков с ножичками полно.
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фєдєрастія впливає ..

та поширює москальську ментальність"русьцкій мір" на всі прикорднні області..
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Видео, ради которого все собрались, начинается в 4:08
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А КАКОГО ЧЕРТА ВЕСЬ НАРОД УКРАИНЫ ДОЛЖЕН ЕГО 15 ЛЕТ КОРМИТЬ !!!???
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Не знаю за Харьків але в Києві є така бидло охорона, що сама напрошується... З.І. відео не бачив
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