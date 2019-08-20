Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.
"Під час припинення конфлікту працівник поліції дістав поранення і був доставлений до лікарні. На цей час його життю та здоров'ю нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.
19 серпня близько 19:30 у вестибюлі станції метрополітену "Імені О.С. Масельського" дві дівчини підійшли до працівниці метрополітену та повідомили, що до них чіпляється невідомий чоловік у стані алкогольного сп’яніння. Жінка викликала співробітника поліції, який одразу прибув на місце. У той же час до них підійшов і правопорушник. Поки поліцейський з’ясовував подробиці зі свідками інциденту, 52-річний чоловік несподівано дістав ніж та вдарив ним правоохоронця в область грудної клітки. Попри поранення, сержант поліції затримав нападника.
Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.
Правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі. На цей час чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває.
Может статью нужно прочитать, а потом комментировать?
в такому випадку менту ( як я іх ненавиджу) треба було просто вистрілити відморозку між очей.
Бабенки красиво потоптались мудаку по конечностям, а могли бы и по другому месту)
Мене в таких випадках завжди дивує це юридичне формулювання: "...вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину"... Чи то він не знає, що він накоїв, чи то вони своїм очам не вірять і дуже сумніваючись, все ж тільки підозрюють, що таке могло статись... Джерело: https://censor.net.ua/ua/v3143816
грудная клетка это не обязательно грудь...
Если бы небыл пьяный , может и не "наломал бы дров"... 😡
А чтоб лишних девушек не видел - зашить и глаза? А чтобы он не слышал их великолепного щебета - проколоть ему барабанные перепонки?..
И кто теперь садист вы или я, я ведь просто задавал вопросы?
Напился - веди себя как человек! Не можешь - не пей. Все же просто!!!
А вот запретить пить и смотреть на волшебных ледичек никто запретить не может.
та поширює москальську ментальність"русьцкій мір" на всі прикорднні області..