Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

"Під час припинення конфлікту працівник поліції дістав поранення і був доставлений до лікарні. На цей час його життю та здоров'ю нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.

19 серпня близько 19:30 у вестибюлі станції метрополітену "Імені О.С. Масельського" дві дівчини підійшли до працівниці метрополітену та повідомили, що до них чіпляється невідомий чоловік у стані алкогольного сп’яніння. Жінка викликала співробітника поліції, який одразу прибув на місце. У той же час до них підійшов і правопорушник. Поки поліцейський з’ясовував подробиці зі свідками інциденту, 52-річний чоловік несподівано дістав ніж та вдарив ним правоохоронця в область грудної клітки. Попри поранення, сержант поліції затримав нападника.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі. На цей час чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 18-річний хлопець пограбував і поранив ножем таксиста в Києві, - Нєбитов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж