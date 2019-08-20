 "У мене маленька дитина, у мене дружина, випустіть мене під заставу ... Я поважаю військових", - Сороченко, який побив ветерана АТО, під час обрання йому запобіжного заходу. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВСІМ за його словами, він готовий вибачитися перед ветераном, якого побив, і перед військовими.

"Якщо образив когось із військових або учасників АТО, я приношу свої вибачення. Я не хотів образити ... Розумієте, у мене маленька дитина, у мене дружина, я годувальник сім'ї - випустіть мене під заставу. Ви розумієте, це - не важка стаття", - заявив Сороченко.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, поліцейські затримали Артура Сороченка в Миколаєві в суботу 17 серпня, і доставили його до Хмельницького для обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, поліцейські затримали Артура Сороченка в Миколаєві в суботу 17 серпня, і доставили його до Хмельницького для обрання запобіжного заходу.

Після публікації скандального відео було зареєстровано кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Під час слідчих дій правоохоронці з'ясували, що злочин було скоєно в Хмельницькому.

Потерпілий брав участь в АТО в лавах одного з батальйонів територіальної оборони і вже демобілізувався. За його словами, Сороченко напав на нього на початку липня. У поліцію чоловік не звертався, але після затримання підозрюваного все-таки написав заяву.

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