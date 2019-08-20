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 Події, Суспільство
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Все про:ветерани (353) суд (5448) Сороченко Артур (4)

 "У мене маленька дитина, у мене дружина, випустіть мене під заставу ... Я поважаю військових", - Сороченко, який побив ветерана АТО, під час обрання йому запобіжного заходу. ВIДЕО

Артур Сороченко, який побив ветерана війни на Донбасі, просив під час суду відпустити його під заставу, посилаючись на особисті обставини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВСІМ за його словами, він готовий вибачитися перед ветераном, якого побив, і перед військовими.

"Якщо образив когось із військових або учасників АТО, я приношу свої вибачення. Я не хотів образити ... Розумієте, у мене маленька дитина, у мене дружина, я годувальник сім'ї - випустіть мене під заставу. Ви розумієте, це - не важка стаття", - заявив Сороченко.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, поліцейські затримали Артура Сороченка в Миколаєві в суботу 17 серпня, і доставили його до Хмельницького для обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, поліцейські затримали Артура Сороченка в Миколаєві в суботу 17 серпня, і доставили його до Хмельницького для обрання запобіжного заходу.

Після публікації скандального відео було зареєстровано кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Під час слідчих дій правоохоронці з'ясували, що злочин було скоєно в Хмельницькому.

Потерпілий брав участь в АТО в лавах одного з батальйонів територіальної оборони і вже демобілізувався. За його словами, Сороченко напав на нього на початку липня. У поліцію чоловік не звертався, але після затримання підозрюваного все-таки написав заяву.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Росія з нами не воює... Фільтруй розмову. Чи тобі зуби вибити? Ти півень, а не атовець. Ти для мене - пил під нігтями", - у Бердичеві побили ветерана АТО. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3143802
 
   
 Топ коментарі
 
У него будет ложка с дыркой.
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Юрій Каракай‏ @karakay67 3 ч.3 часа назад

Вы заметили, какая гнетущая тишина в трудовых коллективах? Ни слова о политике. Люди практически перестали общаться. Одним стыдно, другим обидно.
И всем противно.
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Он не курва,а рашист-ублюдок трусливый,под стать его кумиру - убийце путлеру
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У этого квадрата язык и руки опережают мозги хрен знает на сколько! Хайп словил теперь скулит !!!! Петух крашеный.
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Опущенный раскукарекался, боится на хату заходить.
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Падлюка брехлива про-парашенська. сепарська мерзота.
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От куда инфа что он про порошенка? Может про бойко, или про зеленского, или про юлькин.
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Да хз, оно туда и туда подходит 😀 вот решил уточнить.
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И тебе кацарылый амерекос,порох в штаны наложил?
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Если скажет как говорила Мендель что он избил фашиста который убивал мирных жителей Донбасса то зебильский суд отпустит и выплатит комменсацию
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Юрій Каракай‏ @karakay67 3 ч.3 часа назад

Вы заметили, какая гнетущая тишина в трудовых коллективах? Ни слова о политике. Люди практически перестали общаться. Одним стыдно, другим обидно.
И всем противно.
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Понимает отмороженый что в камере его ждёт очень теплый прием)) и почетное место где-то поближе к толчку))
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у него 40тыс грн залог назначен. ему пофиг,он уже вышел можно считать.
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А может лучше ему там остаться, не ровен час так сказать.
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а так йому хотілось виглядати за авторитета,.... більш на опущеного схожий. слизький і мутний тип.
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а на воле орлом летал... всех отодрать и унизить обещал..
а тут теперь петухом закукарекал и за детей спрятался...
***** мочой ******* )))
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Якщо сховався за дітей - то...
В такому випадку до буцигарні його треба було везти під цей позитивний саундтрек "У мене маленька дитина, у мене дружина, випустіть мене під заставу ... Я поважаю військових", - Сороченко, який побив ветерана АТО, під час обрання йому запобіжного заходу - Цензор.НЕТ 2309
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о как петушок закукарекал, вспомнил за свою курицу и свой выводок.... в клетчатое одеяло Насирова пусть завернется для пущей убедительности!))
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О, як заскавчав, пес мордорський ! Це лише початок бо відсутність покарання породжує нові злочини
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У нього жена і маленькій рєбьонак, для нашого правосуддя це може бути вагомим аргументом.
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Обсос, теперь просит выйти под залог, повезло что не отп@здили
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За такую " лёгкую" статью в военное , фактически , время нужно вешать .
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Йго таки треба відпустити до першої гілляки.
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так повинні виглядати всі антіукраїнські потвори: обосцяні та жалюгідні
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Золоті слова! Кожна падлюка, що відкриє пельку на українську мову, державу, або підніме руку на захисника України, має знати: як не суд, то люди змусять за це відповісти. Як не в'язниця, то битою по морді і каяття перед камерою на всю країну. А що робити?
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Выщывает брезгливость. И не более. Как кучка ЗЕленого дерьма.
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гнида прокацаплена.
Не відпускайте цього покидька !!
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И есть же такие бабы, которые становятся женами такого быдла! Еще и детей рожают. Мразота плодится и размножается, а лучшие люди за них умирают.
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Здравия всем! Я в шоке! А какой крутой был на телефоне!"а как стонал, как стонал..."(с). И это криминальный авторитет Житомира????????????
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Правильно, попался - отвечай. Если каждый начнёт избивать солдат ВСУ то военных не останется.
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А ты тварь думал о детях,когда человека избивал?
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Скот заслуживает не только тюрьму, но и должен стать инвалидом и это будет справедливо
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Еще раз просмотрела полное видео-как он заходил в кафе хамил атошнику-какая у нас война с россией? Да мне плевать на АТОшников-они для меня пыль под ногтями..."Петухом называл,А теперь оказываеться он "уважает" военных.
Молодец против овец
А против молодца-сам как овца.
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Таки ведь в ролике он сам говорил . что полтора года уже не живёт с женой и ребёнком . а тут вдруг вспомнил и да на суд пришла его группа поддержки с ролика ?
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Вообще-то необходимо принять закон запрещающий избивать военных.
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Яка Європа, скільки ж дебілів в коментах. Гавно прикрилось тим, що воно було в АТО і получило в ухо за свої слова
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Цього АТОшника треба *******, щоб не прикривався захисниками України
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Типичная дешевая сявка:хвост прижали-оно и запищало.Мразь(
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а мопс говорил что он ну квадрат бросил жену с малым и с какой то другой телкой живет, не пойму кому верить.
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