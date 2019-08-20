 "Я буду битися до кінця, поки Україна не буде вільна": недавно померлий 71-річний доброволець Владислав Бунецький на записаному раніше на передовій ВІДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише військовий журналіст, ексбоєць ЗСУ Михайло Ухман.

"9 серпня, у віці 71 року, помер один з найстаріших воїнів-добровольців - Бунецький Владислав (Сивий). Він був родом з Львівської області, місто Стрий. В віці 69 років, він був на фронті. Воював у складі добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор". Перебував на одній з найскладніших позицій в місті Мар'їнці. Хоча були проблеми зі здоров'ям, не скаржився, а наполегливо боровся. Адже перед цим, встиг побувати в полоні у російських терористів. Відтоді збереглося єдине відео, де доброволець розповідає про свою війну за свободу України", - розповів він.

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