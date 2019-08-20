 Поліцейські Дніпропетровщини виявили 20 ділянок наркотичних конопель у полі із соняшником. ВIДЕО безпілотника

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС, ділянки з коноплею розміром 5 на 5 метрів були виявлені в П'ятихатському районі області.
Правоохоронці знищили 1694 кущі наркотичної рослини.
На цей момент вже встановлено фермерів, які користувалися цими земельними ділянками.
Знайшли "крайніх"!
Фермери що зобов'язані обстежувати всі свої поля?!
кругипрямоугольники на поле...
а вам абы только коноплю чужую пересчитать)))) может то амброзия? ))))
хорошо, что место безлюдное и дороги разбитые, а так бы ...
а алкоголь - за нєфіг дєлать