EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, Суспільство
  1286  17
Все про:Дніпропетровщина (587) наркотики (819) Нацполіція (8067) знищення (214)

 Поліцейські Дніпропетровщини виявили 20 ділянок наркотичних конопель у полі із соняшником. ВIДЕО безпілотника

Поліцейські Дніпропетровщини за допомогою безпілотника виявили 20 ділянок з наркотичними коноплями, посіяними в полі із соняшниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС, ділянки з коноплею розміром 5 на 5 метрів були виявлені в П'ятихатському районі області.

Правоохоронці знищили 1694 кущі наркотичної рослини.

На цей момент вже встановлено фермерів, які користувалися цими земельними ділянками.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Харкові лікар торгував рецептами на наркотики, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3143763
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Кто-то сдал за 10% от наживы по новому закону. Надо местных глав РГА пошерстить, поднять бабла.
 показати весь коментар
 
 
"На данный момент уже установлены фермеры, которые пользовались этими земельными участками.Источник: https://censor.net.ua/v3143763"

Знайшли "крайніх"!
Фермери що зобов'язані обстежувати всі свої поля?!
 показати весь коментар
 
 
Фермерів знову ********. То вони були самозайняті й заробляли собі на життя, а тепер годуватимемо державним коштом.
 показати весь коментар
 
та ну вас...вы ж видите это инопланетные знаки...круги прямоугольники на поле...
а вам абы только коноплю чужую пересчитать)))) может то амброзия? ))))
 показати весь коментар
 
 
А чего только сейчас обнаружили? Наверное когда пришло время "собирать урожай" хозяин этих насаждений не захотел делиться? Вот недавно был сюжет, что на Полтавщине целые поля были засажены коноплей. А весной, в начале лета, что никто не замечал этого? А когда приходит пора собирать бабло не поделились по этому и начал работать типа закон. А заплатили бы то никто и "не заметил" бы...
 показати весь коментар
 
 
Так вот что оказывается в пустыне Наска...

 показати весь коментар
 
 
в прошлом месяце заезжал за свежим медом к своему приятеля на пасеку в Чернобаевском районе Черкасской обл.. там наблюдал следующую картинку: стоят многокилометровые кукурузные и подсолнечниковые поля.. по краю полей по над проселочной дорогой растет конопля.. полоса этой конопли тянется где-то от 3х до 5 км (приблизительно)..
хорошо, что место безлюдное и дороги разбитые, а так бы ...
 показати весь коментар
 
 
а так бы, толпы "инопланетян" летали бы над полями..
 показати весь коментар
 
 
якщо легалізований алкоголь, то канабіс мусить бути легалізованим
 показати весь коментар
 
 
Более того можно нехило поднять бюджет с легалайза на ограниченное количество и курение в отведенных местах. Плюс приток туристов не меннее чем Голандию)
 показати весь коментар
 
 
ніколи в житті не бачив, щоб трава підбурювала когось на агресію чи злочини
а алкоголь - за нєфіг дєлать
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору