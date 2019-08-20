 Поліцейські Дніпропетровщини виявили 20 ділянок наркотичних конопель у полі із соняшником. ВIДЕО безпілотника

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС, ділянки з коноплею розміром 5 на 5 метрів були виявлені в П'ятихатському районі області.

Правоохоронці знищили 1694 кущі наркотичної рослини.

На цей момент вже встановлено фермерів, які користувалися цими земельними ділянками.

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