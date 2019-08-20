 Розгляд апеляції на продовження арешту пропагандиста Вишинського перенесли через хворобу судді. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із місця подій.

Сьогодні, 20 серпня, Апеляційний суд Києва не зміг розглянути апеляційну скаргу захисту головного редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського на обраний йому раніше запобіжний захід. Засідання не відбулося через хворобу судді.

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Сам Вишинський був доставлений до суду, проте в зал засідань його не виводять, бо засідання було скасовано, про це повідомив його адвокат Андрій Доманський.

За словами Доманського, щодо Вишинського зараз діє термін запобіжного заходу до 19 вересня. А 16 вересня в Подільському райсуді Києва заплановано наступне засідання з цього питання.

Про час наступного засідання буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.

19 липня суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня.