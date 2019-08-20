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 Політика України
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Все про:Міноборони (2733) НАТО (2056) Полторак (733) ЗСУ (320)

 У 2014 році бригадні навчання ЗСУ не проводилися, а в 2018-му їх було 29, - Полторак. ВIДЕО

З урахуванням бойового досвіду і стандартів НАТО радикально змінено систему підготовки українських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це заявив міністр оборони України Степан Полторак під час засідання Комітету реформ Міноборони і ЗСУ.

"З урахуванням бойового досвіду і стандартів Альянсу радикально змінюється система підготовки військ. Відбувається оновлення форм і змісту бойової підготовки. Програми навчання розробляються на основі досвіду бойових дій", - заявив міністр оборони.

За словами глави оборонного відомства, в рази зросла кількість навчань. Наприклад, у 2014 році бригадні навчання взагалі не проводилися, а в 2018-му було проведено 29.

"Командно-штабних навчань у 2014 році було проведено - 5, а в 2018 році - 16. Тактичних навчань у 2014 році ми провели 192, а в 2018 році - 711", - підсумував Полторак.

Також читайте: Перший етап реформи ЗСУ вже на стадії завершення, треба переходити на наступний: нам треба чітко розуміти пріоритети, - Полторак

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3143739
 
   
 Топ коментарі
 
Та, ні, все було не так кажуть зелені шмарклі. То в 2014 році овоч нам залишив супер-армію, а потім прийшов "барига" і все розікрав так, що аже по 29 бригадних навчань вимушені були військові проводити з пошуку розкраденого Порошенком)
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А ще було чотири повістки одному чорту.
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В 2014 не було кому і чим проводити навчання.
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В 2014 не було кому і чим проводити навчання.
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А ще було чотири повістки одному чорту.
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Та, ні, все було не так кажуть зелені шмарклі. То в 2014 році овоч нам залишив супер-армію, а потім прийшов "барига" і все розікрав так, що аже по 29 бригадних навчань вимушені були військові проводити з пошуку розкраденого Порошенком)
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Пане Полторак а ви скажіть правду що в Україні ці бригада укомплектовані на 60-70% людьми та 50% віськовою технікою за штатом. Я к можк буди бригада чисельністю 2500 чоловік. Це фактично полк
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Интересно, сколько было генералов в 14 и в 18, и кто из них оказался паркетным шаркуном, а кто реально боевым генералом
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нет я не спорю то что он хороший министр это да. Фактически Завхоз. Я не разу не видел что б он на телевидении был когда то пьяным
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Действительно, "барыжная власть" таки окончательно разворовала армию за последние 5 лет ©зебобы
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с бородой хоть не похож на безвольного няшного колобка неопределенного характера У 2014 році бригадні навчання ЗСУ не проводилися, а в 2018-му їх було 29, - Полторак - Цензор.НЕТ 349
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ну тут нужно разделять Министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ. Это два разных органа - один отвечает за тыловое обеспечение (Минобороны) а второй - за боевую часть. А вот к боевой части у меня много вопросов
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У 2014 році бригадні навчання ЗСУ не проводилися, а в 2018-му їх було 29, - Полторак - Цензор.НЕТ 9676

Alex Noyt

20 Августа 09:41 0

0
Combined Resolve XII - український розвідник взяв у полон 4 БМП та 30 солдатів НАТО

Тривають міжнародні навчання Combined Resolve XII у Німеччині. У цьому році Україна представлені ротою 93 механізованої бригади Холодний Яр під командуванням Олександра Борща.
По сценарію навчань наша рота знаходиться у складі сил BLUFOR що протистоїть умовному противнику OPPFOR. Упродовж дня 19 серпня противник безперервно атакував нашу роту переважаючими силами. Холодноярці вдались до маневреної оборони та змогли втримати свої позиції. Наші воїни комбінували зміну позицій для оборони з контратаками, тому силам OPPFOR не вдалося досягнути своєї мети. Мало цього, у ході однієї з наших контратак розвідник 93 бригади вийшов у тил наступаючого підрозділу OPPFOR, та полонив тридцять солдат та чотири БМП умовного противника, повідомляє АрмияІнформ.
Нагадаю, під час навчань Saber Junction 2018 українці взяли у полон італійських спецпризначенців та американських десантників. Про це можна почитати тут Saber Junction 2018 - ВСУ захватили в плен десантуру США и итальянский спецназ
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А зачем их проводить ? "Надо просто перестать стрелять" (С) Ну и, конечно, срыть все фортификационные сооружения под Луганской, которые парни строили под пулями подштанцев. Наркотраффик пять лет стоял; большие люди потеряли большие деньги; разве ж так можно ?
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А до 2014 ви армію розкрадали, розпродували і знищували! Скільки звернень від вас особисто було подано до суду верховної ради, президента, щодо розкрадань та навмисного знищення армії починаючи з року незалежності України? Все подається так немов історія незалежності почалась з 2014 року. А суспільство вимагає покарання всих причетних до планомірного знищення власної армії, починаючи від президентів, міністрів і закінчуючи комбрігами, комдівами!
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