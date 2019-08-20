 У 2014 році бригадні навчання ЗСУ не проводилися, а в 2018-му їх було 29, - Полторак. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це заявив міністр оборони України Степан Полторак під час засідання Комітету реформ Міноборони і ЗСУ.
"З урахуванням бойового досвіду і стандартів Альянсу радикально змінюється система підготовки військ. Відбувається оновлення форм і змісту бойової підготовки. Програми навчання розробляються на основі досвіду бойових дій", - заявив міністр оборони.
За словами глави оборонного відомства, в рази зросла кількість навчань. Наприклад, у 2014 році бригадні навчання взагалі не проводилися, а в 2018-му було проведено 29.
"Командно-штабних навчань у 2014 році було проведено - 5, а в 2018 році - 16. Тактичних навчань у 2014 році ми провели 192, а в 2018 році - 711", - підсумував Полторак.
Alex Noyt
20 Августа 09:41 0
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Combined Resolve XII - український розвідник взяв у полон 4 БМП та 30 солдатів НАТО
Тривають міжнародні навчання Combined Resolve XII у Німеччині. У цьому році Україна представлені ротою 93 механізованої бригади Холодний Яр під командуванням Олександра Борща.
По сценарію навчань наша рота знаходиться у складі сил BLUFOR що протистоїть умовному противнику OPPFOR. Упродовж дня 19 серпня противник безперервно атакував нашу роту переважаючими силами. Холодноярці вдались до маневреної оборони та змогли втримати свої позиції. Наші воїни комбінували зміну позицій для оборони з контратаками, тому силам OPPFOR не вдалося досягнути своєї мети. Мало цього, у ході однієї з наших контратак розвідник 93 бригади вийшов у тил наступаючого підрозділу OPPFOR, та полонив тридцять солдат та чотири БМП умовного противника, повідомляє АрмияІнформ.
Нагадаю, під час навчань Saber Junction 2018 українці взяли у полон італійських спецпризначенців та американських десантників. Про це можна почитати тут Saber Junction 2018 - ВСУ захватили в плен десантуру США и итальянский спецназ