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 Події, Київські новини
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 Уночі біля станції метро "Голосіївська" в Києві сталася стрілянина: госпіталізовано трьох чоловіків, - поліція. ВIДЕО

Київські поліцейські встановлюють обставини стрілянини біля станції метро. Унаслідок інциденту із застосуванням травматичної та холодної зброї постраждали троє чоловіків, їх госпіталізовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Уночі до поліції надійшло повідомлення, що біля станції метро "Голосіївська" виникла бійка і чутно постріли.

Зазначається, що за вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи районного і головного управлінь поліції, спецпризначенці, патрульні поліцейські та кінолог.

Правоохоронці поспілкувалися зі свідками та очевидцями і встановили, що між двома групами осіб відбувся конфлікт, під час якого була застосована травматична зброя. Після чого правопорушники порозбігалися. У результаті інциденту госпіталізовано двох чоловіків із вогнепальними пораненнями і одного - із ножовим пораненням ноги.

На місці події слідчі вилучили стріляні гільзи, які направили на експертизу. Також із місця вилучено автомобіль "Фольксваген".

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За цим фактом слідчі Голосіївського управління поліції почали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до семи років.

Нині зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення і затримання всіх учасників події та причини інциденту.

Відео: Інформатор

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3143725
 
 
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Многие говорят о легализации оружия, если это произойдет, то при нынешнем количестве отморозков люди будут боятся ребенка на улицу пустить погулять.
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тольго легализация скрітого ношения короткоствольного оружия решит такие вопросы, мажёры на дорогах (типа Зайцевой) будут отстреляны в течении месяца, а дальше пойдёт тихая скучная жизнь без ночных стрельб
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Надеюсь за этот месяц в список "отстреляных" не попадет Владимир Грибов. Ведь когда читаешь его пост, интуиция кричит вот типичный претендент на жертву уличной стрельбы.
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Где информация про каваказцев? За несколько последних лет уже сложился определенный ассоциативный ряд: стрельба (драка) - Голосеевский район - кавказцы.
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