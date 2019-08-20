 Уночі біля станції метро "Голосіївська" в Києві сталася стрілянина: госпіталізовано трьох чоловіків, - поліція. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Уночі до поліції надійшло повідомлення, що біля станції метро "Голосіївська" виникла бійка і чутно постріли.
Зазначається, що за вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи районного і головного управлінь поліції, спецпризначенці, патрульні поліцейські та кінолог.
Правоохоронці поспілкувалися зі свідками та очевидцями і встановили, що між двома групами осіб відбувся конфлікт, під час якого була застосована травматична зброя. Після чого правопорушники порозбігалися. У результаті інциденту госпіталізовано двох чоловіків із вогнепальними пораненнями і одного - із ножовим пораненням ноги.
На місці події слідчі вилучили стріляні гільзи, які направили на експертизу. Також із місця вилучено автомобіль "Фольксваген".
За цим фактом слідчі Голосіївського управління поліції почали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до семи років.
Нині зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення і затримання всіх учасників події та причини інциденту.
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