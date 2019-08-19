EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  12609  402
Все про:візит (674) Ізраїль (325) Нетаньяху (50)

 "Схоже, ми винайшли спосіб привернути увагу", - Нетаньяху про "інцидент із хлібом" у Києві. ВIДЕО

Глава уряду Ізраїлю Беньямін Нетаньяху дав коментар щодо інциденту з хлібом під час зустрічі подружжя Нетаньяху в київському аеропорту.

Як передає Цензор.НЕТ, прем'єр Ізраїлю виклав відповідне відео в Фейсбуці.

Прем'єр-міністр Ізраїлю назвав свій візит в Україну "історичним", при цьому засумнівавшись у тому, чи отримав би він освітлення в ЗМІ, якби не було "події з хлібом".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дружина Нетаньяху не хотіла проявити неповагу до України, і ніщо не може затьмарити важливість візиту, - Офіс Зеленського про ситуацію під час зустрічі прем'єра Ізраїлю

Нетаньяху процитував коментар глави Офісу президента України з приводу інциденту: "Зрозуміло, що пані Нетаньяху не мала наміру проявити неповагу до України. Це повна нісенітниця".

Глава Ізраїлю заявив, що його дружина спеціально вибрала одяг національних кольорів України.

Дивіться також: Нетаньяху прилетів з офіційним візитом в Україну. ВIДЕО

"Вона вийшла з літака в одязі жовто-блакитного кольору. Саме з поваги до України. Але що я вам скажу?! Якщо це потрібно, щоб звернули увагу на візит, який приносить договір про зону вільної торгівлі, представництво України в Єрусалимі та інші важливі досягнення, добре, нехай так і буде", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3143704
 
   
 Топ коментарі
 
Куди ще принижувати? Ніхто крім самих українців так не принижував Україну - в 2010 році проголосували за тричі судимого неуча, а в 2019 - за коміка-іудея під час війни.
 показати весь коментар
 
Людина таким чином показала свою зневагу до країни і до керівництва в першу чергу. Принизити нас , то вже , мабуть , стане мейнстрімом, бо таки заслужили зневаги, шо там казати.
 показати весь коментар
 
Биби, кому ты лапшу вешаешь?

Если кипу снять с головы у Стены плача и под ноги бросить?
Это тоже мелкий конфуз ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 5 з 5
<<<1 2 3 4 5
 
Олька має Богдана, Карл має Клару,
Галька має Степана, а я маю Сару
Бляха муха то капец, як ми пасували
Всі дивилися на нас і офігівали.
Я і Сара кльова пара - роза и тюльпан
Ми з тобою моя Сара пара number one
Я і Сара кльова пара - роза и тюльпан
Ми з тобою моя Сара пара number one
Я і Сара то вопше пара ідеальна
Пара йо пе ре се те просто капітальна
Бляха муха то капец, як ми пасували
Всі дивилися на нас і офігівали.
Я і Сара кльова пара - роза и тюльпан
Ми з тобою моя Сара пара number one
Я і Сара кльова пара - роза и тюльпан
Ми з тобою моя Сара пара number one
Чува чувачі…
 показати весь коментар
Сторінка 5 з 5
<<<1 2 3 4 5
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору