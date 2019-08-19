 "Схоже, ми винайшли спосіб привернути увагу", - Нетаньяху про "інцидент із хлібом" у Києві. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, прем'єр Ізраїлю виклав відповідне відео в Фейсбуці.
Прем'єр-міністр Ізраїлю назвав свій візит в Україну "історичним", при цьому засумнівавшись у тому, чи отримав би він освітлення в ЗМІ, якби не було "події з хлібом".
Нетаньяху процитував коментар глави Офісу президента України з приводу інциденту: "Зрозуміло, що пані Нетаньяху не мала наміру проявити неповагу до України. Це повна нісенітниця".
Глава Ізраїлю заявив, що його дружина спеціально вибрала одяг національних кольорів України.
"Вона вийшла з літака в одязі жовто-блакитного кольору. Саме з поваги до України. Але що я вам скажу?! Якщо це потрібно, щоб звернули увагу на візит, який приносить договір про зону вільної торгівлі, представництво України в Єрусалимі та інші важливі досягнення, добре, нехай так і буде", - сказав він.
Галька має Степана, а я маю Сару
Бляха муха то капец, як ми пасували
Всі дивилися на нас і офігівали.
Я і Сара кльова пара - роза и тюльпан
Ми з тобою моя Сара пара number one
Я і Сара кльова пара - роза и тюльпан
Ми з тобою моя Сара пара number one
Я і Сара то вопше пара ідеальна
Пара йо пе ре се те просто капітальна
Бляха муха то капец, як ми пасували
Всі дивилися на нас і офігівали.
Я і Сара кльова пара - роза и тюльпан
Ми з тобою моя Сара пара number one
Я і Сара кльова пара - роза и тюльпан
Ми з тобою моя Сара пара number one
Чува чувачі…