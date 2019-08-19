 Позашляховик влетів у натовп пішоходів у центрі Києва, постраждало 4 особи, - "Інформатор". ВIДЕО

Аварія сталася близько 18-ї години, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Інформатор".

За попередньою інформацією, автомобіль Tesla стояв на світлофорі по вулиці Саксаганського, а потім почав рух. Прямо перед ним з вулиці Льва Толстого вискочив Range Rover: електрокар вдарив позашляховик у бік, і той викинуло на тротуар, прямо в натовп пішоходів.

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Range Rover зніс чотирьох осіб, двоє з них, за словами свідків, дістали серйозні травми і були госпіталізовані у важкому стані. Ще двоє дістали травми середнього ступеня тяжкості.





Очевидці стверджують, що водій Range Rover перебував у стані алкогольного сп'яніння. У момент удару праві двері позашляховика опинилися заблоковані, тож обоє чоловіків виходили з салону через водійську сторону. Правоохоронці намагаються встановити, хто з них керував автомобілем у момент ДТП.

На місці працюють поліцейські, викликали слідчо-оперативну групу. Подробиці аварії з'ясовуються.