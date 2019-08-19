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Все про:ДТП (2458) Київ (6398)

 Позашляховик влетів у натовп пішоходів у центрі Києва, постраждало 4 особи, - "Інформатор". ВIДЕО

ДТП сталася на перехресті вулиць Саксаганського і Льва Толстого. Tesla вдарилась у Range Rover і викинула його на тротуар, де були пішоходи.

Аварія сталася близько 18-ї години, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Інформатор".

За попередньою інформацією, автомобіль Tesla стояв на світлофорі по вулиці Саксаганського, а потім почав рух. Прямо перед ним з вулиці Льва Толстого вискочив Range Rover: електрокар вдарив позашляховик у бік, і той викинуло на тротуар, прямо в натовп пішоходів.

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Range Rover зніс чотирьох осіб, двоє з них, за словами свідків, дістали серйозні травми і були госпіталізовані у важкому стані. Ще двоє дістали травми середнього ступеня тяжкості.


Очевидці стверджують, що водій Range Rover перебував у стані алкогольного сп'яніння. У момент удару праві двері позашляховика опинилися заблоковані, тож обоє чоловіків виходили з салону через водійську сторону. Правоохоронці намагаються встановити, хто з них керував автомобілем у момент ДТП.

На місці працюють поліцейські, викликали слідчо-оперативну групу. Подробиці аварії з'ясовуються.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3143683
 
 
 Топ коментарі
 
кстати история как с зайцевой и дроновым.
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21 апреля закончилась эра бедности: "Ренж Ровер" столкнулся с Теслой. До 21 апреля сталкивались только "Москвичи" с "Жигулями" Внедорожник влетел в толпу пешеходов в центре Киева, пострадали 4 человека, - "Информатор" - Цензор.НЕТ 8533
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Бухе панство продовжує чавити холопів..
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а завершится, как с водителем на стеклянном пешеходном мосту кличка - попросят побольше свидетелей придти в отделение полиции, чтобы уточнять, кто был за рулем
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Ну не совсем.
Дронова первое время никто не видел.
Он потом появился.
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ну это да. Но внедорожник "неувеновен". это все тесла. Рендж так бы и пролетел если б не илон маск(( все как в харькове. хорошо хоть без убитых...
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А что не пролетел бы?
Пролетел бы.
Это же очевидно что тесла выпхнула его на тротуар.
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садить нада обоих. но эти шрафом отделаются и будут летать дальше...
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Богдан с зебилом ролик снимали опять?!
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21 апреля закончилась эра бедности: "Ренж Ровер" столкнулся с Теслой. До 21 апреля сталкивались только "Москвичи" с "Жигулями"
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Москвичи дико- мунизировали, теперь вместо них тэсли
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Как маршрутчики, которые двигаются, не глядя назад, с выходящими пассажирами, на ходу зажимая им ноги, руки, калеча... Так и здесь. Одно и то же... и снова, и снова.
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Правоохранители пытаются установить, кто из них управлял автомобилем в момент ДТП.

Никто не управлял. Их похитили. Водитель убежал. Они с заднего сидения вылезли.
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Бухе панство продовжує чавити холопів..
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Гы-гы-гы
Существует несколько десятков видов автострахования и страхования ответственности, а централизованная база ведётся только по одному.
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есть страховка, но водила с села, в городе ездить не умеет
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Авто купив, права купив - мізки не продають. Так і їздить без них.
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Не дальше, чем за 100 метров от этого места и находилась черная касса партии регионов
Спешил, наверное.
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на такие случаи надо приглашать товарисча Линча, слава Богу столбов во всех городах хватает.
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Внедорожники надо отстреливать как кацаПсьячи танки, вреда от них одинаково!
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Номера явно не слесаря какого нибудь, а барыги или шелкопёра
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Торговцы фруктами видели, что Рейндж-Ровер летел от вокзала на на красный свет.
А Тесла начала движение на разрешённый зелёный и сразу получила удар слева-спереди.
Внедорожник рикошетом пошёл влево и вылетел на тротуар.
Зачем писать, что Тесла "выбросила" Рейндж, если это он в неё влетел ?
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