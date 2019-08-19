 Позашляховик влетів у натовп пішоходів у центрі Києва, постраждало 4 особи, - "Інформатор". ВIДЕО

Аварія сталася близько 18-ї години, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Інформатор".
За попередньою інформацією, автомобіль Tesla стояв на світлофорі по вулиці Саксаганського, а потім почав рух. Прямо перед ним з вулиці Льва Толстого вискочив Range Rover: електрокар вдарив позашляховик у бік, і той викинуло на тротуар, прямо в натовп пішоходів.
Range Rover зніс чотирьох осіб, двоє з них, за словами свідків, дістали серйозні травми і були госпіталізовані у важкому стані. Ще двоє дістали травми середнього ступеня тяжкості.
Очевидці стверджують, що водій Range Rover перебував у стані алкогольного сп'яніння. У момент удару праві двері позашляховика опинилися заблоковані, тож обоє чоловіків виходили з салону через водійську сторону. Правоохоронці намагаються встановити, хто з них керував автомобілем у момент ДТП.
На місці працюють поліцейські, викликали слідчо-оперативну групу. Подробиці аварії з'ясовуються.
Дронова первое время никто не видел.
Он потом появился.
Пролетел бы.
Это же очевидно что тесла выпхнула его на тротуар.
Никто не управлял. Их похитили. Водитель убежал. Они с заднего сидения вылезли.
Существует несколько десятков видов автострахования и страхования ответственности, а централизованная база ведётся только по одному.
Спешил, наверное.
А Тесла начала движение на разрешённый зелёный и сразу получила удар слева-спереди.
Внедорожник рикошетом пошёл влево и вылетел на тротуар.
Зачем писать, что Тесла "выбросила" Рейндж, если это он в неё влетел ?