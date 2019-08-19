 Втеча ізраїльського наркобарона Сільвера в аеропорту "Борисполя". Повна версія. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на новому записі є фрагменти, коли Сільвер входить у зону контролю і як її залишає. Також видно дії співробітників спецслужби, які супроводжували наркобарона. Зокрема, ню реакцію, коли Сільвер вже покинув зону контролю і вибіг до виходу з аеропорту.

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