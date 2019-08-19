 Втеча ізраїльського наркобарона Сільвера в аеропорту "Борисполя". Повна версія. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на новому записі є фрагменти, коли Сільвер входить у зону контролю і як її залишає. Також видно дії співробітників спецслужби, які супроводжували наркобарона. Зокрема, ню реакцію, коли Сільвер вже покинув зону контролю і вибіг до виходу з аеропорту.
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Опубліковано відео втечі наркобарона Сільвера з Борисполя. ВIДЕО
Ізраїльський наркобарон Сільвер зник в аеропорту Бориспіль до проходження паспортного контролю, - Держприкордонслужба
"Гомонимо" з тими, хто посприяв утечі з аеропорту наркобарона Сільвера, - Матіос. ФОТО
Затримано трьох співробітників СБУ, підозрюваних у допомозі втечі наркобарона Сільвера під час його екстрадиції
Начальник Головного управління СБУ у боротьбі з наркотиками Михайлецький може дістати строк через втечу наркобарона Сільвера, - Бутусов
+17
Работать не с кем. Кругом одни дебилы. (с Антибиотик)
+7
Музычка зачёт! Огенд 007!
+6
Ну какой глава СБУ такие и сопровождающие.
Не могли бы Вы оставить нам свой контакт?
а потом (просчитав скорость еврейского мальчика у пальте) помчался аки сквозняк в сортире
Какая страна, такие и спецслужбы
Очевидно план побега у них был таким :
- мы делаем вид что очень увлеклись содержимым тазиков и работой таможенника, а "клиент"
как бы незаметно ускользает...(у него будет около 2-3 минут)
- мы имитируем уверенную растерянность и суетливую погоню.
Итого : за 2-3 мин. если бы актёрам ничего не помешало, они были голодранцами, а стали - миллионерами ...БЫ.
Так быстро даже шоколадное Педро не зарабатывало .
там выстрели...они б бровью не шевельнули... эта выдержка... годами ставиться...))))
А режиссерская когда? С комментариями и неудавшимися дублями.
Ушлый бородач драпал от шпаны.
Позабыв Израиль, Иерусалим,
Одержимый Уманью, был неудержим.