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 Події, Суспільство
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Все про:Бориспіль (262) наркобарон (7) втеча (120) СБУ (4640)

 Втеча ізраїльського наркобарона Сільвера в аеропорту "Борисполя". Повна версія. ВIДЕО

У розпорядженні Цензор.НЕТ опинилася повна версія втечі наркобарона Амоса Дова Сільвера під час процедури депортації в аеропорту "Бориспіль".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на новому записі є фрагменти, коли Сільвер входить у зону контролю і як її залишає. Також видно дії співробітників спецслужби, які супроводжували наркобарона. Зокрема, ню реакцію, коли Сільвер вже покинув зону контролю і вибіг до виходу з аеропорту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ізраїльський наркобарон Сільвер зник в аеропорту Бориспіль до проходження паспортного контролю, - Держприкордонслужба

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3143652
 
   
 Топ коментарі
 
Работать не с кем. Кругом одни дебилы. (с Антибиотик)
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Ну какой глава СБУ такие и сопровождающие.
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Работать не с кем. Кругом одни дебилы. (с Антибиотик)
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- Олэни - олени не брыти и не голэни... (с)
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Какой приплатили? Нет придела человеческой глупости.
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Ситуація зовсім інша. Срібненький накосив бабла на наріках, в т.ч. українських, тарився у нього і 95 квартал. Його заарештували в результаті міжнародної спецоперації. Бабло, ясна справа він не здав. Після цього Ізраїль просить його екстрадиції, бо інакше бабло так і застрягне в Україні, а це не кошерно. Зелебобіків давить жаба, і вони вирішують під закуску подоїти Срібненького. Спецоперацію Баклан доручає підлеглим, ті розводять Аміка, обіцяючи йому можливість втечі й чіпляють йому маячка. Амік бабло скидає на транзит липової фірми-одноденки, яка через низку транзакцій відмиває та переводить у готівку. Додіка вичисляє та ловить інший підрозділ. У зебілів оргазм, при чому колективний. Антракт.
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Я всё равно не очень понял. Он шо, из аэропорта первым делом побежал переводить деньги?
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Вы очень важный свидетель.
Не могли бы Вы оставить нам свой контакт?
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В цьому випадку треба ставити музичку з Маски-шоу, або з шоу Бені Хіла.
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С "деревни дураков" тут было бы к месту. Так изображать тормознутых полудурков - это нужен талант...
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Отпустили. Как только получили бабло за побег - снова задержали. Многоходов очка.
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Не важно. Важно то, что они контактировали и вступили в сговор с представителями наркомафии. Возможно мы чего-то не знаем и это было сделано с какой-то целью, например, выйти на каких-то людей повязанных с беглецом. Ну, а если кидок - мафия такого не прощает. Придётся вернуть деньги с процентами или им пришлют чёрную метку.
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ты по 2014 году еще не понял что там большинство идиоты?
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Ну какой глава СБУ такие и сопровождающие.
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тікав аж спотикався ! в кінці побєга )))
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так торопился ж как??...пока шманьё на поскладывал - извилиной не шевельнул..
а потом (просчитав скорость еврейского мальчика у пальте) помчался аки сквозняк в сортире
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йа имел ввиду самого амоса, он там підскільзнувся покидая флажки))) может законным образом с уборщицы компенсацию за то шо "чуть не вбився" потребовать. где выставленная табличка, "осторожно скользко. возможность упадути!" а с ахвицерами, по моему, фсё по классике "щас, только штаны подтяну!". в данном случае - ремень в джинсы заправлю ))
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аа.. ! та тот ... так виртуозно поднырнул под стойку, что полуспящая мадам глазам своим не поверила...
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Игра неубедительная. "Не верю", как говорил Станиславский.
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тот побегает и вернут... а вещи... хрен вернут...))))
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Ну дуже все награно. Видно, що підстроєно.
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Эпично!
Какая страна, такие и спецслужбы Побег израильского наркобарона Сильвера в аэропорту "Борисполя". Полная версия - Цензор.НЕТ 9684 Побег израильского наркобарона Сильвера в аэропорту "Борисполя". Полная версия - Цензор.НЕТ 9684 Побег израильского наркобарона Сильвера в аэропорту "Борисполя". Полная версия - Цензор.НЕТ 9684 Побег израильского наркобарона Сильвера в аэропорту "Борисполя". Полная версия - Цензор.НЕТ 9767
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Вот интересно, реально кто-то думает, что наши сбушники такие профи, что нашли его потом за полдня)? Незнаю с какой целью, но они явно решили дать ему это время, и вели его от начала до конца. Возможно хотели выявить ближайшее окружение. Так что никаких громких дел по этим двум ребятам можете не ждать)
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Я думаю, не надо выстраивать каких-то тонких комбинаций вокруг обычного разгильдяйства.
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ждем результаты допроса помошников из сбу(кто уволен или посажен) а то не сильно верится сам сбежал сам автостопом до Умани добрался))))))))
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Просто актёры-любители...
Очевидно план побега у них был таким :
- мы делаем вид что очень увлеклись содержимым тазиков и работой таможенника, а "клиент"
как бы незаметно ускользает...(у него будет около 2-3 минут)
- мы имитируем уверенную растерянность и суетливую погоню.
Итого : за 2-3 мин. если бы актёрам ничего не помешало, они были голодранцами, а стали - миллионерами ...БЫ.
Так быстро даже шоколадное Педро не зарабатывало .
Побег израильского наркобарона Сильвера в аэропорту "Борисполя". Полная версия - Цензор.НЕТ 6809

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Ситуація зовсім інша. Срібненький накосив бабла на наріках, в т.ч. українських, тарився у нього і 95 квартал. Його заарештували в результаті міжнародної спецоперації. Бабло, ясна справа він не здав. Після цього Ізраїль просить його екстрадиції, бо інакше бабло так і застрягне в Україні, а це не кошерно. Зелебобіків давить жаба, і вони вирішують під закуску подоїти Срібненького. Спецоперацію Баклан доручає підлеглим, ті розводять Аміка, обіцяючи йому можливість втечі й чіпляють йому маячка. Амік бабло скидає на транзит липової фірми-одноденки, яка через низку транзакцій відмиває та переводить у готівку. Додіка вичисляє та ловить інший підрозділ. У зебілів оргазм, при чому колективний. Антракт.
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и никто не подумал о наличии камер слежения Втеча ізраїльського наркобарона Сільвера в аеропорту "Борисполя". Повна версія - Цензор.НЕТ 7777.а тем более,что материал с камер сольют в тырнет
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кто их в сбу(!) набирал?? на видео ВИДНО - опера усиленно стараются "не видеть"!!!!
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так они ж знаете как старались?
там выстрели...они б бровью не шевельнули... эта выдержка... годами ставиться...))))
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пропаганда, моссад, Нетаньяха/Часто повторяемые утверждения израильских пропагандистов о превосходстве Моссада преувеличены. Нетаньяхой перед Моссадом была поставлена задача ликвидировать Машалю в Иордании. Агенты Моссад впрыснули яд в ухо Машалю, но были схвачены охраной Машаля. По требованию иорданских властей Израиль предоставил противоядие и освободил из заключения Ахмеда Ясина. В Амман вылетела группа израильских политиков с Нетаньяху, принесшему извинения Иордании.
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В ЗМІ цю втечу засвітили для того щоб сам наркобарон повірив. що хвоста немає. Історія один в один з Бабченком.
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"Полная версия".
А режиссерская когда? С комментариями и неудавшимися дублями.
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тю, так они сразу просто физически не могли его преследовать. пока ремни обратно в штані не повставляли. не хватало при погоне ещё не только барона но и штаны обом двом потєрять. втягли паски, провірили, шо штані харашо закрєплені на пузі тєл, мона і про погоню подумать ))
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опять же шманьё...что его просто так тут кинуть? ищи потом, как отого...беглеца))))
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))) это да!!!!! в 2012 я через фредерика шопіна, как транзит, с похода возвращался. на таком же досмотре смотрю - моёй любимой походной шляпы от "fjällräven", как то после рентгена не нахожу )) харашо шо сразу кынувся. знав шо в польской )) ренгенолог хутко нашёл и шо то типо "не переживайте". а я ему в благодарность на польскошпрахськом - "так, так! памьетам. нур ґештолен - шон им полен!" - стандартное местечковое выражение если утром машины нэма там де вечером поставыв. ничо. даже глазом не моргнул. может со шпрахой напряжёнка. но пену для бритья и дезодант реквизировали и демокинули в корзину! ))
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та нічого він не втікав...домовились..ні наручників-ні конвою.навіть ніхто не стежив за ним---одна бабулька хоть помітила--наші бабульки то--все.не дарма Чернавецкій казав--мої любіміє бабушкі Побег израильского наркобарона Сильвера в аэропорту "Борисполя". Полная версия - Цензор.НЕТ 200
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Ждём второй сезон - побег из израильского СИЗО.
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Бутусову треба добавити відео, як після цього Ізраель закинув в Україну оперативну групу моссад, котра за лічені години впіймала втікача і переправила в Ізр.
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Якби Нетаньяху не приїхав --то ніхто б не шукав...а так треба було перед приїздом випенндритись СБУшникам
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а согласитесь - выпендрежь получился... знаковый! )))
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ну..так треба ж було показати---Батя .ми работаєм!
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Это какой позор. Или спортивная рыбалка )
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Там 100 % на виході з аєропорту стояли ще СБУшники в штатському і вели його.
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Ну напевно сподівалися. що виведе на спільників. а нічого нового не знайшли і пов'язали знову.
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ничесе... про такое развитие сюжета я и не подумал ))))
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В клетчатой рубашке не было брелочника. А так раслабуха полная - преступник сзади с первых минут видео, а не между конвоирами.
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він напевно так їм остогид--що вирішили відпустити Втеча ізраїльського наркобарона Сільвера в аеропорту "Борисполя". Повна версія - Цензор.НЕТ 5561...хіба мріяли коли він слиняє Втеча ізраїльського наркобарона Сільвера в аеропорту "Борисполя". Повна версія - Цензор.НЕТ 5561
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найцікавіше, - як він без грошей і телефона вибрався з Борисполя?
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Баканову орден Зе забов'язаний дати. Або позачергове звання!
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Ой, похоже на постановку! Особенно , когда служивый на последних секундах змейку обегает
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Там по поведінці та емоціям видно. якби прошляпили реально. то там набагато цікавіша реакція була.
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Чомусь згадав анекдот про гарячих естонських хлопців
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Если СБУ было подкуплено то тогда все ясно, но если это не так, то такой побег это ещё хуже чем их бы купили..
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Широко шагая, подтянув штаны,
Ушлый бородач драпал от шпаны.
Позабыв Израиль, Иерусалим,
Одержимый Уманью, был неудержим.
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Это была спецоперация !!! И обсуждать ее совсем не интересно
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Втеча ізраїльського наркобарона Сільвера в аеропорту "Борисполя". Повна версія - Цензор.НЕТ 4721Главное, не спешить... Втеча ізраїльського наркобарона Сільвера в аеропорту "Борисполя". Повна версія - Цензор.НЕТ 6790 И обратите внимание: с субботы на воскресенье его таки перевезли в Израиль люди в масках. С наручниками. Все как положено. А эти почему-то были без масок. И Сильвер непристегнутый сзади мотылялся.
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ну шоб они сильно метушились поняв, что он смьілся, сказать нельзя. так, как так и надо.
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Жаль, что над уборщицей со шваброй нет комментария: "Куда по помытому!!!"
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