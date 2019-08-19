 Співробітники контррозвідки СБУ затримали в Запорізькій області терориста "ДНР". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ, затриманий відбував термін за тяжкі злочини в одній із захоплених окупантами виправних колоній. У 2014 році його звільнили російські окупанти запропонувавши воювати проти України. Засуджений відразу ж приєднався до терористів Гіркіна. У складі НВФ він брав участь у захопленні адмінприміщень, постачанні зброї і боєприпасів із Росії на Донбас, виконував накази щодо коригування артвогню й атак на підрозділи ЗСУ.

Пізніше терорист воював у складі НВФ "Бойові коти". У 2017 році окупаційна влада звинуватила його в розбої.

У Запорізьку область найманець "ДНР" прибув наприкінці липня 2019 року. Проживав у родичів, які переїхали в регіон після початку бойових дій на Донбасі.

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