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 Політика України, Суспільство
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 Співробітники контррозвідки СБУ затримали в Запорізькій області терориста "ДНР". ВIДЕО

Співробітники контррозвідки СБУ затримали бойовика "ДНР", який проживав у родичів у Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ, затриманий відбував термін за тяжкі злочини в одній із захоплених окупантами виправних колоній. У 2014 році його звільнили російські окупанти запропонувавши воювати проти України. Засуджений відразу ж приєднався до терористів Гіркіна. У складі НВФ він брав участь у захопленні адмінприміщень, постачанні зброї і боєприпасів із Росії на Донбас, виконував накази щодо коригування артвогню й атак на підрозділи ЗСУ.

Пізніше терорист воював у складі НВФ "Бойові коти". У 2017 році окупаційна влада звинуватила його в розбої.

У Запорізьку область найманець "ДНР" прибув наприкінці липня 2019 року. Проживав у родичів, які переїхали в регіон після початку бойових дій на Донбасі.

Читайте також: Екснайманець з "народної міліції ЛНР" приїхав отримувати паспорт та був затриманий на Луганщині, - СБУ. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3143616
 
   
 Топ коментарі
 
Был "боевым котом"- станет" боевым петухом"
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Сколько этой погани по Украине расползлось
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так морду закрасили..как ты узнаешь вернулся он или нет!Я Лисичанских сепаров знаю всех..но не могу 24 час в сутки всматриваться в прохожих ..
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а сколько еще этой швали по помойкам отлавливать ( обдроченцы, мля
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к стенке прямо у этого сарайчика мразину, и все дела...........
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Сколько этой погани по Украине расползлось
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даколє ! Співробітники контррозвідки СБУ затримали в Запорізькій області терориста "ДНР" - Цензор.НЕТ 8768 жертву кієвскай хунти ущємлять будут
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Реформированный барыгой суд его наградит.
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Круто, молодцы! А когда СБУ займется предателями которые в 2014 году передали эрэфии три области и потом торговали с ней наживаясь на крови солдат и слезах их матерей?
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У кого ти запитуєшь? Воно ж відморозов з параші...
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Кацап, если ты имеешь ввиду Крым то его никто не отдавал, а еще не две области, а несколько районов этих областей. Это так для кацапов не владеющих обстановкой. А если показывают карту боевых действий по кацапскому ТВ то то что показывают то всего лишь 2 области из 25-ти. Зрозумів кацап?
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Я знаю, что Крым никто не отдавал, его банально продали.
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А ***** по телевизору сам говорит, что это была вАЄнная Апирация... Ты шо, своего ***** не уважаешь? Співробітники контррозвідки СБУ затримали в Запорізькій області терориста "ДНР" - Цензор.НЕТ 689
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А сам как думаешь? Или у тебя скворечник на плечах только для жратвы?
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Я думаю Шо ***** есть просто подлое, брехливое ***** и мразь подзаборная. Крым это Украина, а путЄн *****. На дАнбасЄ нЄ гражданский конфликт, а война с козлостаном кацапсячим. Рано или поздно это все равно закончится. Крым вернется домой, потому как сам Бог привязал его к материку и экономически и географически он без Украины существовать не сможет, а украинцы веками не простят кацапам за то, что поддержали ***** в его агрессии и афере против Украины.
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а почему задерживают без снаряги и пулемета..пару гранат в сарай потом допинать ногами и дубинками..а да и ленту выпустить с пулемета туда..ах да это город..тогда низзя))))
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Суд реформований Мародером його відпустить.
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Отпустят, а это гавно ещё и згран паспорт получит
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