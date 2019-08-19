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Все про:ветерани (352) суд (5442) Сороченко Артур (2)

 "Сука, це - сеча, п#дар законтачений!" - після суду в Хмельницькому активісти облили сечею Сороченка, який побив ветерана АТО. ВIДЕО

Активісти облили сечею Артура Сороченка, який побив ветерана війни на Донбасі. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВСІМ, сталося це в той момент коли Сороченка виводили із залу суду в Хмельницькому після обрання йому запобіжного заходу.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Суд заарештував із заставою в 40 тис. грн бандита Сороченка, який побив ветерана АТО. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3143590
 
   
 Топ коментарі
 
виглядає той контрацептив вже не так впевненно, як раніше))
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Слава богу есть еще парни, готовые защищать честь АТО-шников не только словами на форумах но и делами! Сколько побратимов уже полегло за Украину?! А это чьи то были друзья, сыновья и братья!! Выжившие не забудут этого никогда!! Сепарская падаль будет еще долго за каждый свой высер отхаркивать кровью.

А то, что тот парень, которого избило это животное - не проявил себя как мастер рукопашного боя, так что же?! А он и не обязан таким быть. Он и без того сделал больше чем многие из нас - он добровольцем пошел защищать Страну от свино-кацапского биомусора! Разве наши деды-прадеды, которые ценою крови и жизней остановили гитлеровцев были все Рэмбо и Майками Тайсонами?! Нет. Простые рабочие парни. Интеллигенция и крестьяне. И такими же вернулись. Разве мы можем их упрекать в том что они не суппер-мены?! Они крче чем супермен - они свою жизнь ставили на карту. И не за себя а за всех нас, за страну.
Как писал один хороший поэт;
На Земле безжалостно маленькой жил да был человек маленький. У него была служба маленькая. и маленький очень портфель. Получал он зарплату маленькую... И однажды - прекрасным утром - постучалась к нему в окошко небольшая, казалось, война... Автомат ему выдали маленький. Сапоги ему выдали маленькие. Каску выдали маленькую и маленькую - по размерам - шинель. ...А когда он упал - некрасиво, неправильно, в атакующем крике вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост!
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К Новому году будет уже реально видно, что он за "кто": у него фактически с сентября все абсолютно карты в руках будут и на папэрэдникиф кивать уже нех будет к НГ.
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И где же мы живем? В какой стране? В суде обливают мочой, гнут маты, а полицаи молча за этим наблюдают. Не скоро еще в цивилизацию, не скоро.
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Може у хлопця нетримання? Він витягнув і попередив, що хто не заховався.... "Сука, це - сеча, п#дар законтачений!" - після суду в Хмельницькому активісти облили сечею Сороченка, який побив ветерана АТО - Цензор.НЕТ 5484
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В Мордве ты живешь козломордое, а мы в Украине. Брысь в спам обоссаный ватник.
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Що, шкода зашквареного? Вам не дають спокою борошна його опущеного статусу?
Ц-ц-ц.
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Скоро отпустят.
Зебилу нужен мир.

И такие уроды, чтобы этот зебильный мир защищать...
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Шановні АТОвці згуртовуйтесь! бо з цим гарантом на вас буде ще більше нападок,і нападки будуть жорстокі, тож держіця разом і зв*язок у вас має бути миттьєвим щоб ви могли себе захищати,і захищати жорстко і дієво.
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АТОвці згуртувались, коли голосували. Ви не в курсі, що на передку проголосували 50х50? Я ще їхав перед виборами потягом до Одеси і там їхала десантура 81-шої окремої аеромобільної бригади із Краматорська. То чого я тільки не чув поганого проти України, особливо проти Пороха. Можна подумати, що їхала сепарня переодіта в нашу форму.Вони своє майбутне і наше вже вирішили.Не подумайте, що я там рву за когось одного, мені було боляче за Україну. Вони її тупо опускали - немає майбутнього, все стоїть, всі вори, а от в росіїї у них все було ждобре. То до кого задавати питання? Але вже пізно.
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моча?? это считай божия роса.

они поливали гандзюк кислотой.
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