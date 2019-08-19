 "Сука, це - сеча, п#дар законтачений!" - після суду в Хмельницькому активісти облили сечею Сороченка, який побив ветерана АТО. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВСІМ, сталося це в той момент коли Сороченка виводили із залу суду в Хмельницькому після обрання йому запобіжного заходу.

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