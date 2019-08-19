 "Сука, це - сеча, п#дар законтачений!" - після суду в Хмельницькому активісти облили сечею Сороченка, який побив ветерана АТО. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВСІМ, сталося це в той момент коли Сороченка виводили із залу суду в Хмельницькому після обрання йому запобіжного заходу.
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+25
виглядає той контрацептив вже не так впевненно, як раніше))
+15
Слава богу есть еще парни, готовые защищать честь АТО-шников не только словами на форумах но и делами! Сколько побратимов уже полегло за Украину?! А это чьи то были друзья, сыновья и братья!! Выжившие не забудут этого никогда!! Сепарская падаль будет еще долго за каждый свой высер отхаркивать кровью.
А то, что тот парень, которого избило это животное - не проявил себя как мастер рукопашного боя, так что же?! А он и не обязан таким быть. Он и без того сделал больше чем многие из нас - он добровольцем пошел защищать Страну от свино-кацапского биомусора! Разве наши деды-прадеды, которые ценою крови и жизней остановили гитлеровцев были все Рэмбо и Майками Тайсонами?! Нет. Простые рабочие парни. Интеллигенция и крестьяне. И такими же вернулись. Разве мы можем их упрекать в том что они не суппер-мены?! Они крче чем супермен - они свою жизнь ставили на карту. И не за себя а за всех нас, за страну.
Как писал один хороший поэт;
На Земле безжалостно маленькой жил да был человек маленький. У него была служба маленькая. и маленький очень портфель. Получал он зарплату маленькую... И однажды - прекрасным утром - постучалась к нему в окошко небольшая, казалось, война... Автомат ему выдали маленький. Сапоги ему выдали маленькие. Каску выдали маленькую и маленькую - по размерам - шинель. ...А когда он упал - некрасиво, неправильно, в атакующем крике вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост!
А то, что тот парень, которого избило это животное - не проявил себя как мастер рукопашного боя, так что же?! А он и не обязан таким быть. Он и без того сделал больше чем многие из нас - он добровольцем пошел защищать Страну от свино-кацапского биомусора! Разве наши деды-прадеды, которые ценою крови и жизней остановили гитлеровцев были все Рэмбо и Майками Тайсонами?! Нет. Простые рабочие парни. Интеллигенция и крестьяне. И такими же вернулись. Разве мы можем их упрекать в том что они не суппер-мены?! Они крче чем супермен - они свою жизнь ставили на карту. И не за себя а за всех нас, за страну.
Как писал один хороший поэт;
На Земле безжалостно маленькой жил да был человек маленький. У него была служба маленькая. и маленький очень портфель. Получал он зарплату маленькую... И однажды - прекрасным утром - постучалась к нему в окошко небольшая, казалось, война... Автомат ему выдали маленький. Сапоги ему выдали маленькие. Каску выдали маленькую и маленькую - по размерам - шинель. ...А когда он упал - некрасиво, неправильно, в атакующем крике вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост!
+13
К Новому году будет уже реально видно, что он за "кто": у него фактически с сентября все абсолютно карты в руках будут и на папэрэдникиф кивать уже нех будет к НГ.
Ц-ц-ц.
Зебилу нужен мир.
И такие уроды, чтобы этот зебильный мир защищать...
они поливали гандзюк кислотой.