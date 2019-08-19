 "Учителів залякали. Нам рота закривають", - жителі окупованого Ірміного протестують проти передачі школи №13 під казарму терористів "ЛНР". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Восточный вариант, на приміщення школи претендують окупанти з так званого "платовського полку".
Така ідея не дуже сподобалася батькам учнів і вони прийшли в школу до директора і заявили, що не допустять закриття установи. Відео перепалки з директором школи люди виклали в соціальних мережах.
сидять чекають на щось добре від окупантів..
а боротись не думали ?
Яніночка як завжди - 😍😍😍
Но с другой стороны-нахрена в домбабве школы,если там есть юнармия?И наставники-кИзяки?
Ублажать воителей и яистить их ночные горшки....
Гордый народ Луганды достоен этого...
Они были не теми кто крали продукты а членами оун.
Этот конфликт еще с Екатерининских времен тянется когда донские казаки ходили за Дон грабить зимовья запорожских казаков.
Интересным является документ, подписанный 30 ноября 1943 года начальником Донецкого (тогдашнего Сталинского) областного управления НКВД полковником Демидовым. В нем указывается точное количество украинского националистического подполья во время гитлеровской оккупации в районах Донбасса. В отдельных городах насчитывались сотни украинских националистов. Например, в Мариуполе во время гитлеровской оккупации было триста оуновцев, которые действовали в подполье. О других районах Донецкой области он пишет таким образом: «По районам Сталинской области созданы значительные формирования ОУН. Установлено, что в городе Мариуполе организация ОУН насчитывала до трехсот человек, в Краматорске - 120, в Славянске - 80, в Красноармейске - свыше 50, в Макеевке - 60, Марьенке - 80, Ольгенке - 30 человек... В основном в ОУН привлекалась интеллигенция, учителя, врачи, а также молодежь».
Это были те украинские патриоты, которые, как свидетельствуют документы, оставались с украинской душой еще со времен освободительного движения 1917-1921 года.
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Якось отак вони й вивчають єзиг.
Унд альзо, Яніна як завжди - 😍😍😍
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Перефразуючи старий мілітарний жарт: "Что делать, если лугандонец бросил в тебя гранату? Ответ: выдернуть чеку и бросить гранату обратно".