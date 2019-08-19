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 Політика України, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:Луганщина (1817) окупація (2102) тероризм (2110) школа (683)

 "Учителів залякали. Нам рота закривають", - жителі окупованого Ірміного протестують проти передачі школи №13 під казарму терористів "ЛНР". ВIДЕО

В окупованому Ірміному на Луганщині школу №13 планують переобладнати під казарму терористів "ЛНР".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Восточный вариант, на приміщення школи претендують окупанти з так званого "платовського полку".

Така ідея не дуже сподобалася батькам учнів і вони прийшли в школу до директора і заявили, що не допустять закриття установи. Відео перепалки з директором школи люди виклали в соціальних мережах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Противник навмисне затягує демонтаж фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської, - СЦКК

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3143554
 
   
 Топ коментарі
 
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На российском, а правильнее - на московитском.
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у домбасдаунів позвиздеть матерно--зветься протест.
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Зачем лугандонам учится?...каждый лугандон должен быть с детства тупым и соответствовать пушмясу среднестатистическому мокшанину за поребриком. "Учителів залякали. Нам рота закривають", - жителі окупованого Ірміного протестують проти передачі школи №13 під казарму терористів "ЛНР" - Цензор.НЕТ 9028 "Учителів залякали. Нам рота закривають", - жителі окупованого Ірміного протестують проти передачі школи №13 під казарму терористів "ЛНР" - Цензор.НЕТ 9028 "Учителів залякали. Нам рота закривають", - жителі окупованого Ірміного протестують проти передачі школи №13 під казарму терористів "ЛНР" - Цензор.НЕТ 9028
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уии уии уии... а руський мир? а путин введи вайска?
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не понял, войне конец или барыги поменялись, кому война а кому мать родна?
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навіщо бидлу вчитись...
сидять чекають на щось добре від окупантів..
а боротись не думали ?
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как им теперь учиться на радньом йазыге ??!!!! нипанятна )))) аахаххахах
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на подвалах со вшами пусть борются.. "Учителів залякали. Нам рота закривають", - жителі окупованого Ірміного протестують проти передачі школи №13 під казарму терористів "ЛНР" - Цензор.НЕТ 3659
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а пусть они уже завтра эту школу сами сожгут! шоб освабодителям не досталась! зои козьмодемьянские на том хуторе есть? )
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А потом будут трындеть , что наши ответку по школе послали и « бедные дети « пострадали !
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поселят в этой школе ополченцев, те начнут стрелять по ВСУ, получат ответку а потом пропагондоны кремля будут снимать как ВСУ школу разрушили, по детям стреляют.
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Якби в шкілу не заселилися кізяки з "платовского полка", там би розтаборилися US Marine Corps "Учителів залякали. Нам рота закривають", - жителі окупованого Ірміного протестують проти передачі школи №13 під казарму терористів "ЛНР" - Цензор.НЕТ 3490
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Кто выдержал всё видео и досмотрел до конца, знайте, - у вас железная психика! "Учителів залякали. Нам рота закривають", - жителі окупованого Ірміного протестують проти передачі школи №13 під казарму терористів "ЛНР" - Цензор.НЕТ 2818
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Чета кормильцы обнаглели и не слушают защитников. Путен введи!
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Я ,із солідарності з Вами,також мушу виразити свою крайню ступінь стурбованності та занепокоєння.
Но с другой стороны-нахрена в домбабве школы,если там есть юнармия?И наставники-кИзяки? "Учителів залякали. Нам рота закривають", - жителі окупованого Ірміного протестують проти передачі школи №13 під казарму терористів "ЛНР" - Цензор.НЕТ 8331
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Вы шо творите, Макаренки? Быт попочленца важнее вашего букваря
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Всех учителей приписать к этому борделю как обслугу!)))
Ублажать воителей и яистить их ночные горшки....

Гордый народ Луганды достоен этого...
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а шоп вони повбивали одне одного! урускойєзичне бидло!!!
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а молодогвардейцы в свое время школу с фашистами спалили бутылками с бензином
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Як виявилось,молодогвардійці- це дутий фейк. Були такі люди, вони крали продукти і речі у німців. А німці злодіїв не любили, тому їх повісили.
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Не немцы их повесили а донские казаки полицаи.
Они были не теми кто крали продукты а членами оун.
Этот конфликт еще с Екатерининских времен тянется когда донские казаки ходили за Дон грабить зимовья запорожских казаков.
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Коли кажуть "Росія воює проти України", сильно вирізняють хто окупант, а хто місцевий колаборант? Окупаційна влада (на той час Нацистська Германія) відповідала за окуповані території, а хто проводив розслідування та приводив вирок у виконання- справа десята. Факт у тому, що Молода гвардія- це фейк. І взялись за них післа пограбування авто з новорічними подарунками.
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Наиболее яркие свидетельства о деятельности ОУН на Востоке дали документы их наибольших врагов, то есть органов карательной советской власти НКВД. В частности, от 24 мая 1943 года за подписью наркома госбезопасности УССР Савченко. Один документ так и называется - «О деятельности ОУН на Востоке Украины». В нем называются все области Украины, где действовало украинское националистическое подполье.

Интересным является документ, подписанный 30 ноября 1943 года начальником Донецкого (тогдашнего Сталинского) областного управления НКВД полковником Демидовым. В нем указывается точное количество украинского националистического подполья во время гитлеровской оккупации в районах Донбасса. В отдельных городах насчитывались сотни украинских националистов. Например, в Мариуполе во время гитлеровской оккупации было триста оуновцев, которые действовали в подполье. О других районах Донецкой области он пишет таким образом: «По районам Сталинской области созданы значительные формирования ОУН. Установлено, что в городе Мариуполе организация ОУН насчитывала до трехсот человек, в Краматорске - 120, в Славянске - 80, в Красноармейске - свыше 50, в Макеевке - 60, Марьенке - 80, Ольгенке - 30 человек... В основном в ОУН привлекалась интеллигенция, учителя, врачи, а также молодежь».

Это были те украинские патриоты, которые, как свидетельствуют документы, оставались с украинской душой еще со времен освободительного движения 1917-1921 года.
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От этАт прАклятый МЄрЄканскАй тЫрнЭт, кАДА еВо уже закроютЬ, мляТЬ ?! "Учителів залякали. Нам рота закривають", - жителі окупованого Ірміного протестують проти передачі школи №13 під казарму терористів "ЛНР" - Цензор.НЕТ 3034
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надеюсь, что вся эта кацапская вата уже гниёт в подвалах...
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Информация для вышиваты, сей час они здесь оргазмировать будут.В Одессе к примеру, пляжи у горожан воруют,а здесь местные дурачки над ЛНР и ДНР гогочут.
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Слово вишивата придумали ватани, щоб хоч якось відгавкуватись. А так як розуму у вати вистачає лише на те, щоб щось украсти (так, вата гордиться крадіжками), то й вийшло слово вишивата. До речі, ти окупант, колаборант, чи просто місцевий ватник?
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Правильно, нахрен те школы. Гранату научился бросать, автомат держишь дулом от себя - ты готов к жизни в свободной республике "русского мира".
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> Гранату научился бросать <
...
Перефразуючи старий мілітарний жарт: "Что делать, если лугандонец бросил в тебя гранату? Ответ: выдернуть чеку и бросить гранату обратно".
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Це та вчителі, що виходили з плакатами Табачника і Кілі Бімби, що "фашизм не пройде"? і дітей за собою тягали? Це ті, що і в Київ їздили за 100 гривень? Хавайте, тільки не заляпайтеся!
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