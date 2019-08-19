 "Учителів залякали. Нам рота закривають", - жителі окупованого Ірміного протестують проти передачі школи №13 під казарму терористів "ЛНР". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Восточный вариант, на приміщення школи претендують окупанти з так званого "платовського полку".

Така ідея не дуже сподобалася батькам учнів і вони прийшли в школу до директора і заявили, що не допустять закриття установи. Відео перепалки з директором школи люди виклали в соціальних мережах.

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