 Водій таксі вилетів на зустрічну смугу і врізався в стовп поблизу Гостомеля: загинула пасажирка, двоє чоловіків госпіталізовані. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.
ДТП трапилася о 16:29 18 серпня.
На відео видно, що перед в'їздом у Гостомель Renault вискочив на узбіччя і вилетів на смугу зустрічного руху. Машина в заносі врізалася в стовп і після цього полетіла в кювет.
Прибулі на місце лікарі госпіталізували водія і чоловіка-пасажира. На жаль, жінка-пасажир померла на місці. На вигляд загиблій близько 25-27 років.
На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в суботу, 17 серпня, в Києві на проспекті Бажана сталася аварія за участю двох автомобілів. Поруч зі станцією метро "Харківська" зіткнулися Toyota і Kia. Одному з водіїв знадобилася допомога медиків. Більше ніхто не постраждав.
это если не говорить о том, что это запрещено в принципе!
тварь, убила молодую девушку.
p.s. надеюсь парень\муж\отец - проведает дятла в больничке.
хоть и очень похожа
точно также и нас с женой вёз с отдыха таксист на вокзал. При выезде на трассу стояла пробка на несколько км так оно даун выехало на встречку через сплошную и поехало пару км по встречке а когда появилась встречка - вырулил влево и проехал метром 100 по обочине!!!!!
в машине был я, жена и два ребенка 6 лет и 9 месяцев (вся семья), сказать, что я ах*ул - ничего не сказать, по приезду готов был убить тварь.
шо попало
відео з перших секунд уважно подивись і на розмітку! Там ж ліва смуга закінчується! Це ж який ідіот таке на швидкісній трасі вимальовує? І, гарантовано, ні знаків ні стрілок напевно нема, що смуга закінчується. Або водій автобуса повний дебіл чи відморозок.
В ночь на 18 августа в селе Патрикеево Ульяновской области России 16-летний Тимерлан Камалетдинов топором зарубил всю свою семью.----------------------------------------------------Отак ото! Какой же рускей а без топора?!?!
32 комментов
Какие то чеченцы за рулём, управляют по навигатору, не знают города
Пользуюсь только, если нужна справка для бухгалтерии
Есть и более качественный сервис и намного дешевле, но их квитанции бухгалтера не принимают
лучше бы не объезжал знак, а стукнулся в него, может и жертв не было бы