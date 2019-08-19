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 Події
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Все про:ДТП (2458) Гостомель (4)

 Водій таксі вилетів на зустрічну смугу і врізався в стовп поблизу Гостомеля: загинула пасажирка, двоє чоловіків госпіталізовані. ВIДЕО

18 серпня у Києві на Гостомельському шосе автомобіль Renault Logan служби таксі Uklon врізався в стовп. Загинула жінка, ще двоє чоловіків госпіталізували в лікарню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.

ДТП трапилася о 16:29 18 серпня.

На відео видно, що перед в'їздом у Гостомель Renault вискочив на узбіччя і вилетів на смугу зустрічного руху. Машина в заносі врізалася в стовп і після цього полетіла в кювет.

Прибулі на місце лікарі госпіталізували водія і чоловіка-пасажира. На жаль, жінка-пасажир померла на місці. На вигляд загиблій близько 25-27 років.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТП на трасі "Київ-Чоп": 6-річний хлопчик загинув на місці, ще двоє дітей і троє дорослих госпіталізовані

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в суботу, 17 серпня, в Києві на проспекті Бажана сталася аварія за участю двох автомобілів. Поруч зі станцією метро "Харківська" зіткнулися Toyota і Kia. Одному з водіїв знадобилася допомога медиків. Більше ніхто не постраждав.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3143522
 
 
 Топ коментарі
 
Обгонял по обочине.... Олень.
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а на заднеприводных - тем более.
это если не говорить о том, что это запрещено в принципе!
тварь, убила молодую девушку.
p.s. надеюсь парень\муж\отец - проведает дятла в больничке.
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Не можна на передньоприводних машинах чіпляти обочину ((
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а на заднеприводных - тем более.
это если не говорить о том, что это запрещено в принципе!
тварь, убила молодую девушку.
p.s. надеюсь парень\муж\отец - проведает дятла в больничке.
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таксист это другая ...
хоть и очень похожа
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Опережение по обочине (часто неправильно называемый "обгон справа") - грубое нарушение ПДД, часто приводящее к авариям. Когда низколетящий над обочиной вдруг видит впереди яму или дорожный знак (как в данном случае) и пытается резко и в опасной близости выскочить перед другим авто на проезжую часть.
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вот так вот... тварь конченая.

точно также и нас с женой вёз с отдыха таксист на вокзал. При выезде на трассу стояла пробка на несколько км так оно даун выехало на встречку через сплошную и поехало пару км по встречке а когда появилась встречка - вырулил влево и проехал метром 100 по обочине!!!!!
в машине был я, жена и два ребенка 6 лет и 9 месяцев (вся семья), сказать, что я ах*ул - ничего не сказать, по приезду готов был убить тварь.
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водила олень конечно, но атобусник, *****, ехал бы или в левом или в правом ряду...
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Автобус його підрізав, зачепив, кинув на узбіччя - в результаті таксі просто крутануло аж на зустрічну. А та тварюка в автобусі навіть не зупинилась.
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внимательно смотрите видео второй ряд для движения появляется только после места аварии , автобус едет по единственной полосе.
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Лівий ряд є і ДО місця аварії! То так лівий поворот дорожники організували, придурки. Лівий ряд закінчується, острівець, а потім знову з*являється для повороту. Це якийсь ідіот таке видумав, щоб додаткову смугу зекономити для об*їзду справа. І смуги вужчими роблять, і додаткові смуги на поворотах обрізають, і узбіччя відбійниками на рівні вітрового, щоб авто на них нанизувались... Реформатори, пілять.
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Пілять! Так то ж автобус його підрізав! Перелаштовувався з лівого ряду в правий, бо дебіли асфальт порозмальовували, ліва смуга різко закінчилась, от і результат. Таксист тут зовсім не винен, а автобус поїхав собі далі
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Не там тицьнув, повторю.
відео з перших секунд уважно подивись і на розмітку! Там ж ліва смуга закінчується! Це ж який ідіот таке на швидкісній трасі вимальовує? І, гарантовано, ні знаків ні стрілок напевно нема, що смуга закінчується. Або водій автобуса повний дебіл чи відморозок.
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там стало появляться две полосы, автобус не перестроился и ехал посередине, таксюк предполагал что автобус уйдет влево а он по правой обгонит, так тот дебил еще и цепанул его (на видео плохо видно)
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gazeta.ua/ru/articles/world-life/_ne-poschadil-nikogo-16letnij-paren-zarubil-vsyu-semyu-i-pokonchil-s-soboj/922470

В ночь на 18 августа в селе Патрикеево Ульяновской области России 16-летний Тимерлан Камалетдинов топором зарубил всю свою семью.----------------------------------------------------Отак ото! Какой же рускей а без топора?!?!
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відео з перших секунд уважно подивись і на розмітку! Там ж ліва смуга закінчується! Це ж який ідіот таке на швидкісній трасі вимальовує? І, гарантовано, ні знаків ні стрілок напевно нема, що смуга закінчується. Або водій автобуса повний дебіл чи відморозок.
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В уклон идут все, кто не смог найти работу в другом такси, туда берут всех подряд, зеков, наркоманов, алкашей, бомжей и даже если бы пришел шимпанзе, то и его бы посадили за руль. Берегите свою жизнь.
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Uber - такое же гавно.
Какие то чеченцы за рулём, управляют по навигатору, не знают города
Пользуюсь только, если нужна справка для бухгалтерии
Есть и более качественный сервис и намного дешевле, но их квитанции бухгалтера не принимают
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Водила Газели отмороженный наглухо!!! Водій таксі вилетів на зустрічну і врізався в стовп поблизу Гостомеля: загинула пасажирка, двоє чоловіків госпіталізовані - Цензор.НЕТ 3896
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нет там обочины. там убитая грунтовка, по которой можно ехать 10-20км максимум.
лучше бы не объезжал знак, а стукнулся в него, может и жертв не было бы
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