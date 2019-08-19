 Нетаньяху прилетів з офіційним візитом в Україну. ВIДЕО

Відео прибуття опубліковано на YouTube-каналі בוט news, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Нетаньяху урочисто зустріли українці в традиційному одязі. Як пише Kann News, прем'єр Ізраїлю "був зворушений таким привітанням".
צפו: נתניהו נחת בשדה התעופה באוקראינה והתקבל בחגיגיות. גברים ונשים בלבוש מסורתי נתנו לרה"מ לבצוע חלה כנהוג במקום@ZeevKam pic.twitter.com/wYEdRjDz3K— כאן חדשות (@kann_news) August 18, 2019
Прем'єр Ізраїлю збирається говорити з президентом України про економічні відносини і пенсійну угоду.
Офіційна церемонія зустрічі Нетаньяху відбудеться 19 серпня о 10:30 в Маріїнському палаці.
Потім о 12:45 анонсована церемонія підписання українсько-ізраїльських документів (яких саме, не уточнюється).
На 13:00 призначено заяви Зеленського і Нетаньяху для ЗМІ, які будуть зроблені там само - в Маріїнському палаці.
О 15:20 заплановано участь президента України і прем'єр-міністра Ізраїлю в траурних заходах із вшанування пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру, які відбудуться на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".
Бог його знає, що там у неї. Може, клімакс, а тут вночі треба летіти, а ще й зустрічають такі гареі і мололі дівчата, а вона такою вде ніколи не буде - і тому роздратована. Може, в літаку її весь переліт нудило, вона заледве на чисте повітря вийшла, як тут власний чоловік брудними руками кусочок хліба з сіллю дає, от вона й відреагувала чисто інстинктивною.
Я б не судив аж занадто цю літню єврейку. Всі ми не ангели хоч в чомусь. В усякому разі, вона хоч не робила вигляд, що вона в захопленні.
а чом ж це Ви, шановна пані, така гидлива?
хіба можно з першого ж кроку так зневажати чужими традиціями і показувати свою невихованість або поганий характер, або злість...
пані, ми чекали не на Вас, а на Вашого чоловіка, бо він - офіційне лице, яке представля свою країну... а Ви, хіба що гостя при нім, шанована, але така якась не вдячна і не вихована...
як будете відлітати, пані, то заберіть свого гарбуза...від щірої української душі....
Видно що всі високі керівники Ізраїлю не шкодуючи сил і самовіддано дуже таки сильно ******* свою рідну єврейську державу Ізраїль. На відміну від наших вищих чиновників-правителів Української держави продажних євреїв, як старих корупціонерів Порхатого так і нових продажних таких же корупціонерів та ще і капітулянтів українофобів... резидента -главаря ЗЕбілів екс- клоуна з "Слуг" але точно що не українського народу. І які просто помінялися місцями але прийшли не кращі, а видно що й гірші бо такі ж самі злодії - корупціонери і притому ще і антиукраїнські -прокремлівські. І любов яких до Української держави її територіальної цілісності і суверенітету і до Українського народу небезпідставно викликає дуже дуже таки великі сумніви.
Скандал на цьому не завершився.
Коли подружжя Нетаньягу зійшло з літака в Києві, їх вітали дівчата в традиційному українському вбранні та з хлібом-сіллю. Глава ізраїльського уряду, вже знайомий з цим ритуалом, відламав шматочок хліба, вмочив у сіль і надкусив. Після цього він передав скибочку дружині, але та кинула її на підлогу.*****...