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 Політика України
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Все про:візит (674) Ізраїль (325) Нетаньяху (43)

 Нетаньяху прилетів з офіційним візитом в Україну. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в ніч на 19 серпня прибув в Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Відео прибуття опубліковано на YouTube-каналі בוט news, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Нетаньяху урочисто зустріли українці в традиційному одязі. Як пише Kann News, прем'єр Ізраїлю "був зворушений таким привітанням".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говоритиму із Зеленським про зону вільної торгівлі та пенсійну угоду між Україною та Ізраїлем, - Нетаньяху

Прем'єр Ізраїлю збирається говорити з президентом України про економічні відносини і пенсійну угоду.

Офіційна церемонія зустрічі Нетаньяху відбудеться 19 серпня о 10:30 в Маріїнському палаці.

Потім о 12:45 анонсована церемонія підписання українсько-ізраїльських документів (яких саме, не уточнюється).

На 13:00 призначено заяви Зеленського і Нетаньяху для ЗМІ, які будуть зроблені там само - в Маріїнському палаці.

О 15:20 заплановано участь президента України і прем'єр-міністра Ізраїлю в траурних заходах із вшанування пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру, які відбудуться на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3143521
 
   
 Топ коментарі
 
гейоргиевскую ленту с лацкана пиджака хоть снял...или вместе с ней приехал？
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А зебобикам？ зебобики ожидают много "божьей росы" в свои глаза на этой неделе？
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Она стараєцца...
Бог його знає, що там у неї. Може, клімакс, а тут вночі треба летіти, а ще й зустрічають такі гареі і мололі дівчата, а вона такою вде ніколи не буде - і тому роздратована. Може, в літаку її весь переліт нудило, вона заледве на чисте повітря вийшла, як тут власний чоловік брудними руками кусочок хліба з сіллю дає, от вона й відреагувала чисто інстинктивною.
Я б не судив аж занадто цю літню єврейку. Всі ми не ангели хоч в чомусь. В усякому разі, вона хоч не робила вигляд, що вона в захопленні.
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Есть украинский "Сайерет Маткаль". Называеся ССО - Силы Специальных Операций.
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Украинцы мечтают работать в Израиле,но Порохососы упрямы,им лишь бы хуже
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Какой идиот поедет в Израиль, где украинцев ненавидят и унижают?
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не бреши. нормально там ставляться до українців. мої знайомі і не думають сюди повертатись
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Это непереводимая игра слов , малохольного рыгобота . Переводу сие не подлежит . Нетаньяху прилетів з офіційним візитом в Україну - Цензор.НЕТ 6874 .
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Таке враження що приїхав наче до себе додому,по-хазяйськи.
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Он хозяин состоявшейся и уважаемой страны,а мы благодаря Пете пока что болтаемся
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Ох уж этот Петя, без него никуда, особенно персонажам лишенным воображения. Сам то был в Израиле? Сгоняй, посмотри на пустыню и горстку камней, да еще стенами бетонными перегороженную, тебе понравится...
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Он не хозяин,а нанятый народом слуга-управляющий, когда в Украине будет такое же отношение к властям,тогда это будет самая процветающая страна в мире.
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а срара вже хліб на землю викинула =цеж не маца
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Вот вам истинное лицо товагищей... выбрали, довольны украинцы))?
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Два жиди будть говорити як керувати моєю Україною. Гидота.
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А ось коли подружжя Нетаньяху зійшли з літака в Києві, їх вітали три дівчини в традиційних українських строях і з короваєм хліба і сіллю. Глава уряду Нетаньяху, вже знайомий з цим ритуалом, відламав шматочок хліба, вмочив в сіль і надкусив. Після цього він передав скибочку дружині Сари, але та гнівно кинула його на підлогу. Добре що хоч не обізвала Україну повією а українців термосами. Українська сторона ніяк не відреагувала на цей кричущий інцидент. Напевно так і не відреагує.
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а де ви побачили українську сторону у владній верхівки? не чудіть
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***, да она демонстративно выбросила хлеб и даже вытерла брезгливо пальцы, вроде ей дерьмо дали!
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Нетаньяху прилетів з офіційним візитом в Україну - Цензор.НЕТ 3013

а чом ж це Ви, шановна пані, така гидлива?
хіба можно з першого ж кроку так зневажати чужими традиціями і показувати свою невихованість або поганий характер, або злість...
пані, ми чекали не на Вас, а на Вашого чоловіка, бо він - офіційне лице, яке представля свою країну... а Ви, хіба що гостя при нім, шанована, але така якась не вдячна і не вихована...
як будете відлітати, пані, то заберіть свого гарбуза...від щірої української душі....
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Як то запитали одного з ізраїльських генералів, а чи можна пробачити ворога: терориста і окупанта як цього у нас маніакально хочуть продажні прокремлівські Іуди екс -ригоАнали ( життя сепаратіста) і ЗЕбіли ( слуга сепаратіста)? На що він виразно відповів - Бог простить. А наше завдання це просто оперативно-швидко організувати їх зустріч.
Видно що всі високі керівники Ізраїлю не шкодуючи сил і самовіддано дуже таки сильно ******* свою рідну єврейську державу Ізраїль. На відміну від наших вищих чиновників-правителів Української держави продажних євреїв, як старих корупціонерів Порхатого так і нових продажних таких же корупціонерів та ще і капітулянтів українофобів... резидента -главаря ЗЕбілів екс- клоуна з "Слуг" але точно що не українського народу. І які просто помінялися місцями але прийшли не кращі, а видно що й гірші бо такі ж самі злодії - корупціонери і притому ще і антиукраїнські -прокремлівські. І любов яких до Української держави її територіальної цілісності і суверенітету і до Українського народу небезпідставно викликає дуже дуже таки великі сумніви.
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Успокойтесь. Биби - друг Украины. Приехал, очевидно, мозги вправлять кловану.
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Дружині ізраїльського прем'єр-міністра не сподобалося, що командир літака не вітав її як належить. "Насправді командир корабля вітав Сару Нетаньягу і перед зльотом, але вона, можливо, цього не розчула, що і призвело до інциденту. Вдруге ім'я дружини прем'єра прозвучало "акцентовано": "Бажаємо главі уряду і його дружині, пані Сарі Нетаньягу, вдалого візиту", - розповідають у авіакомпанії.

Скандал на цьому не завершився.
Коли подружжя Нетаньягу зійшло з літака в Києві, їх вітали дівчата в традиційному українському вбранні та з хлібом-сіллю. Глава ізраїльського уряду, вже знайомий з цим ритуалом, відламав шматочок хліба, вмочив у сіль і надкусив. Після цього він передав скибочку дружині, але та кинула її на підлогу.*****...
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