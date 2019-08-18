 Лондонські дослідники оприлюднили нові докази участі РФ у війні на Донбасі, - The Guardian. ВIДЕО

Нові докази участі російських військових у конфлікті на Донбасі зафіксувала дослідницька група Forensic Architecture, яка базується в Лондоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Серед доказів численні супутникові зображення російських збройних конвоїв на території України і танка Т-72Б3. На момент боїв цю модель використовували лише російські збройні сили.

Група Forensic Architecture використовувала програмне забезпечення, яке дозволило проаналізувати 2500 годин відео, опублікованих жителями регіону на ютубі під час боїв.

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Наприкінці серпня 2014 року українські військові потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Військові регулярних частин Збройних сил Росії вторглися в Україну під прикриттям підтримуваних ними бойовиків, обстріляли коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські силовики. За офіційними даними, тоді загинули 366 українських військових і правоохоронців, 429 зазнали поранень, 128 потрапили в полон, 158 вважаються зниклими безвісти.