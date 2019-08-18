 Репетиція Маршу захисників до Дня Незалежності відбулася в Києві. ВIДЕО

Сьогодні свої дії відпрацювали близько 100 осіб - стюардів, які відповідатимуть за рух учасників ходи. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "5 канал".

Загалом очікується, що колону сформують із 20 "коробок" військовослужбовців.

Як повідомив у фейсбуці заступник голови Київської міської спілки ветеранів АТО Антон Колумбет, на репетиції відпрацювали проблемні моменти, візуалізували колони і розмітили інтервали.

Колона рушить від парку Шевченка об 11:00. Далі через Бессарабську площу вийде на Хрещатик і дійде до Майдану Незалежності. Після цього учасники ходи вирушать до Михайлівського собору, де візьмуть участь у молебні.

Читайте також: Формування делегацій у регіонах для виїзду до Києва на День Незалежності покликане допомогти тим, хто хоче "приєднатися до урочистостей", - Офіс президента

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24 серпня в столиці відбудуться офіційний Марш Гідності, в якому візьмуть участь представники влади, та народний Марш захисників з участю ветеранів АТО і ООС.

Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський заявив, що параду на День Незалежності на Хрещатику цього року не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять як премії військовослужбовцям, пообіцяв глава держави.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав українців вийти 24 серпня на парад, щоб ушанувати подвиг українських героїв.

Дивіться також: "Ми хочемо додати трохи видовищності", - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко. ФОТОрепортаж

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв шукати кошти, яких вистачило б і на проведення параду, і на виплати військовослужбовцям. Але в підсумку 15 липня Зеленський підписав указ про святкування Дня Незалежності, який не передбачає проведення параду.

30 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що замість параду на День Незалежності відбудеться Хода гідності - "захід у європейському стилі".