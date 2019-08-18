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 Суспільство
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Все про:День Незалежності (243) парад (155)

 Репетиція Маршу захисників до Дня Незалежності відбулася в Києві. ВIДЕО

У столичному парку ім. Шевченка відбулася репетиція Маршу захисників - ходи, яку в День Незалежності проведуть ветерани та волонтери без участі представників влади.

Сьогодні свої дії відпрацювали близько 100 осіб - стюардів, які відповідатимуть за рух учасників ходи. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "5 канал".

Загалом очікується, що колону сформують із 20 "коробок" військовослужбовців.

Як повідомив у фейсбуці заступник голови Київської міської спілки ветеранів АТО Антон Колумбет, на репетиції відпрацювали проблемні моменти, візуалізували колони і розмітили інтервали.

Колона рушить від парку Шевченка об 11:00. Далі через Бессарабську площу вийде на Хрещатик і дійде до Майдану Незалежності. Після цього учасники ходи вирушать до Михайлівського собору, де візьмуть участь у молебні.

Читайте також: Формування делегацій у регіонах для виїзду до Києва на День Незалежності покликане допомогти тим, хто хоче "приєднатися до урочистостей", - Офіс президента

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ24 серпня в столиці відбудуться офіційний Марш Гідності, в якому візьмуть участь представники влади, та народний Марш захисників з участю ветеранів АТО і ООС.

Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський заявив, що параду на День Незалежності на Хрещатику цього року не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять як премії військовослужбовцям, пообіцяв глава держави.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав українців вийти 24 серпня на парад, щоб ушанувати подвиг українських героїв.

Дивіться також: "Ми хочемо додати трохи видовищності", - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко. ФОТОрепортаж

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв шукати кошти, яких вистачило б і на проведення параду, і на виплати військовослужбовцям. Але в підсумку 15 липня Зеленський підписав указ про святкування Дня Незалежності, який не передбачає проведення параду.

30 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що замість параду на День Незалежності відбудеться Хода гідності - "захід у європейському стилі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3143484
 
   
 Топ коментарі
 
Респект ребятам. Ждем 24 числа с нетерпением
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шоб два раза не ходить зайдіть по дорозі на Банкову)
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Скажу більше -це нахабство. Це зрада проти 73%.
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Респект ребятам. Ждем 24 числа с нетерпением
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Згадався оцей демотиватор. Фото з кацапщини, але... в цій фразі щось таки є.
Може, нам краще без ЗЕленого булдирабиза?

Репетиция Марша защитников ко Дню Независимости состоялась в Киеве - Цензор.НЕТ 3309
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Без Булдарабиз з татарської - ми можемо🙋
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Так, в коментах написали, що це один слоган двома мовами.
Але татарською звучить потужно Репетиція Маршу захисників до Дня Незалежності відбулася в Києві - Цензор.НЕТ 2267
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Лепота.
Приятно в День Независимости парад защитников.
А президент с бюджетниками то перебор.
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Так ці колонни Захисників і ЗСУ об'єднаються?
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В столичном парке им. Шевченко состоялась репетиция Марша защитников - шествия, которое в День Независимости проведут ветераны и волонтеры без участия представителей власти.
...
Прошу відзначити: без представників нинішньої влади якось краще виходить усе оце.
Просто інформація для роздумів...
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Молодці.Те шо йде від дущі,те найцініше за примусовий прогін колон як при Совку.
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Ти про те як на марш від Зєлі зганяють бюджетників?
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Має бути дуже гарно. І зворушливо.
Хто не знає, футболки до Маршу приготували.
Ось тут можна замовити.
https://www.facebook.com/barmash.studio/

Алгоритм замовлення і отримання футболки до дня Незалежності:
1. Визначаємо розмір. Таблиця у допомогу. Основи футболок маломірять. Друкується тільки унісекс.
2. Переказуємо 220 гривень на одну з цих карт:
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3. У повідомення на сторінці Barmash Studio скидуємо скрін або фото квитанції про оплату.
4. Пишемо місто, № відділення НП, номер телефону і призвище отримувача.
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А премии дадут военным? Или все деньги пойдут на гонорар бидоеву?
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Захисники України!
Честь і слава України!
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Перший раз відбувається два паради, бо частина українців не сприймає парад президента. Це сьогоднішні реалії😯
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Ребята, если на параде увидите большой торт знайте там зелепуп, херячте его ногами.
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Спитай у порохобота: "як поставишся, якщо завтра Порох буде відкрито агітувати за дружбу з росією?".
Відповідь буде: "пошлю Пороха нах!"
Спитай у зелябота те саме.
Відповідь буде: "йому видніше, значить нам так треба".
Справа не в персоналіях, справа - в цінностях.
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зЕленой падали на параде лучше не появляться!
голову открутим
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А в єто врємя, - Гламурное кисо и "зе-парад"

Репетиція Маршу захисників до Дня Незалежності відбулася в Києві - Цензор.НЕТ 5008
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неужели без показухи и вальцмана в окружении его галиматеев?
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кацапам как серпом по яйкам - Бандера,Порох,Томос,безвиз и парад нашей Армии)
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Цьогоріч тільки гламур від Зельцмана, шарики, стрінгі, страпони на плечах...
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А нічого собі такий мундірчік для параду Гавнокомандующій собі вже забацав. Гламурнєнькій такий і вообщєєє Вовчка в ньому просто пєрсік.. Зєбіли будуть в захваті 😁😁😁😁😁😁
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Молодці хлопці. А гламурне стадо зє-овєц разом з "уклоністом" Вофкою Шмарклею - нафік
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Хтось пам'ятає що сталося на параді з президентом Єгипту Анваром Садатом? Репетиція Маршу захисників до Дня Незалежності відбулася в Києві - Цензор.НЕТ 4551
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Одразу згадався крамольний анекдот того періоду:

1981 год. За час до убийства Анвара Садата собирает Брежнев Политбюро:
- Вы что, идиоты, не могли мне точно сказать, какая разница по времени между Москвой и Каиром? Я только что позвонил Джихан Садат, выразил ей глубокое соболезнование. А она мне: "Да вы что, упаси Аллах, нас всё в порядке, Анварчик на парад собирается..."
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Ціль інша. Просто зрозуміло, що Порошенко не боїться допиту і показує дітям нову владу.
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Коридор и кабинеты офиса при "барыге":

Репетиція Маршу захисників до Дня Незалежності відбулася в Києві - Цензор.НЕТ 7546
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