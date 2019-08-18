 Репетиція Маршу захисників до Дня Незалежності відбулася в Києві. ВIДЕО

Сьогодні свої дії відпрацювали близько 100 осіб - стюардів, які відповідатимуть за рух учасників ходи. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "5 канал".
Загалом очікується, що колону сформують із 20 "коробок" військовослужбовців.
Як повідомив у фейсбуці заступник голови Київської міської спілки ветеранів АТО Антон Колумбет, на репетиції відпрацювали проблемні моменти, візуалізували колони і розмітили інтервали.
Колона рушить від парку Шевченка об 11:00. Далі через Бессарабську площу вийде на Хрещатик і дійде до Майдану Незалежності. Після цього учасники ходи вирушать до Михайлівського собору, де візьмуть участь у молебні.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24 серпня в столиці відбудуться офіційний Марш Гідності, в якому візьмуть участь представники влади, та народний Марш захисників з участю ветеранів АТО і ООС.
Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський заявив, що параду на День Незалежності на Хрещатику цього року не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять як премії військовослужбовцям, пообіцяв глава держави.
Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав українців вийти 24 серпня на парад, щоб ушанувати подвиг українських героїв.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв шукати кошти, яких вистачило б і на проведення параду, і на виплати військовослужбовцям. Але в підсумку 15 липня Зеленський підписав указ про святкування Дня Незалежності, який не передбачає проведення параду.
30 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що замість параду на День Незалежності відбудеться Хода гідності - "захід у європейському стилі".
гордимся!!!
Може, нам краще без ЗЕленого булдирабиза?
Але татарською звучить потужно
Приятно в День Независимости парад защитников.
А президент с бюджетниками то перебор.
...
Прошу відзначити: без представників нинішньої влади якось краще виходить усе оце.
Просто інформація для роздумів...
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Честь і слава України!
Відповідь буде: "пошлю Пороха нах!"
Спитай у зелябота те саме.
Відповідь буде: "йому видніше, значить нам так треба".
Справа не в персоналіях, справа - в цінностях.
голову открутим
«Это и есть фашизм» - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=J_MbajolKeI
Зараз пошукаю ...
1981 год. За час до убийства Анвара Садата собирает Брежнев Политбюро:
- Вы что, идиоты, не могли мне точно сказать, какая разница по времени между Москвой и Каиром? Я только что позвонил Джихан Садат, выразил ей глубокое соболезнование. А она мне: "Да вы что, упаси Аллах, нас всё в порядке, Анварчик на парад собирается..."