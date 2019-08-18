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 Опубліковано відео втечі наркобарона Сільвера з Борисполя. ВIДЕО

Відео втечі наркобарона Амоса Дов Сільвера, якого пізніше затримали і депортували в Ізраїль, опубліковано в інтернеті.

Запис з камер спостереження в аеропорту "Бориспіль" оприлюднило Facebook-спільнота "Євромайдан", інформує Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, як кілька чоловіків, серед ких Амос Дов Сільвер, проходять контроль безпеки в аеропорту. На наркобароні, якого співробітники СБУ привезли в аеропорт, щоб депортувати в Ізраїль, немає наручників. Він одягає куртку і якийсь час просто чекає, поки охорона аеропорту оглядає речі, імовірно, співробітників СБУ, які його супроводжували.

Через якийсь час наркобарон озирається на всі боки. І, поки співробітники СБУ зайняті наведенням ладу в багажі, спочатку відходить у сторону, щоб віднести на місце контейнер для речей. А потім, не зупиняючись, виходить із зони перевірки безпеки і ховається з поля зору камер спостереження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура показала фото екстрадиції наркобарона Сільвера в Ізраїль. ФОТО

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 серпня, з аеропорту "Бориспіль" під час екстрадиції до Ізраїлю наркобарон Амос Дов Сільвер утік.

У суботу, 17 серпня, СБУ затримала ватажка найбільшого ізраїльського наркокартелю Сільвера, який втік під час екстрадиції.

Затримано трьох співробітників СБУ, підозрюваних у допомозі втечі наркобарона Сільвера під час його екстрадиції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3143477
 
   
 Топ коментарі
 
И почему эта "особа" была не в наручниках? Один сопровождающий международного бандита, которого куча стран ловила? Это реальный МРАК. СБУшник делает вид, шо потерял подозреваемого, даже не побежал и не дернулся, это тупая заказуха.
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Він не втік, він просто пішов - набридло йому чекати на СБУшників, котрі копирсалися в своїх трусах.. Не розумію - навіщо співробітникам СБУ, котрі займаються екстрадицією такий багаж?
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Кругленька сума бабла дозволяє трохи відволіктися....
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Дык... в доле были одни, а ловить пришлось другим.
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Та дело не в СБУшниках. Сам герой если б готовил реальный побег не попался б вновь так быстро.
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поэтично.
"Гарун бежал быстрее лани,
Быстрей, чем заяц от орла......."
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Когда берут на работу в СБУ таких дебилов, нужно хотя-бы давать детскую задачку как перевезти волка, козу и капусту через речку для отсеивания откровенных придурков. Прошел-бы контроль вначале первый - собрал свои манатки, потом клиент, потом второй. И не было-бы проблем. Но "мы с Тамарой ходим парой".
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Насчёт СБУ не знаю, но в мусарню когда берут, дают шарик, кубик и пирамидку, и досточку с тремя дырками: круглой, квадратной и треугольной. Задача - переместить предметы через досточку. По результатам будущих мусоров квалифицируют как 1) полных дебилов 2) очень сильных. Последних берут в ОМОН. Третьего не дано! Полагаю, что в СБУ что-то типа того же.
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Его просто отпустили за большие деньги, сделав вид, что он сбежал. Если бы было иначе, то парни из СБУ бегали бы по аэропорту как посоленные. Да, собственно, и до этого они ни за кем особо не присматривали, хотя это была основная задача их работы. Они далеко не дурачки, они под дурачков умело закосили.
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Больше всего понравилось как бородатый конвоир подходит ко второму и спрашивает: слышь, ты не знаешь куда подевался наш сопровождаемый?
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Бородач потынялся вальяжно, заботливо поставил ящичек на место, одел курточку и тю-тю... С таким "бдительным конвоем" мог еще и перекусить спокойно в аэропорту перед дорожкой на Умань
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"Мы будим типа в шмотках копаться, а ты дуй."
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тоўстая бландзінка-ахоўнік ўсе бачыла адразу...
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тут украинский ресурс. пришлось через гугл переводить.
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рускі, я тваёй расейскай неразумею. а вось з Украінцамі мы адзін аднаго выдатна разумеем - не хвалюйся.
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Да таких дебилов еще поискать надо, это то же на своего подопечного вообще ноль внимания, он уже убежал они еще пару минут шмотками своими занимались.))
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Яка держава, така в неї і служба безпеки. Або навпаки.
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Преступник заморывся ждать,терпение его лопнуло и он покинул в знак протеста контроль безопасности.
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Схоже на спецоперацію СБУ по залученню бандитських інвестицій - в країну з такими агентами СБУ можна вкладувати кошти.
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за 500.000 $ і не таких дуріків можуть зіграти )))
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Такое впечатление что они сопровождали не международного преступника которому грозит пожизненное заключение а мелкого воришку. Полный пофигизм, ни наручников ни даже простого наблюдения, шмотки им понимаешь важнее.
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Почему барыга не был пристегнут? Всегда же пристегивают экстрадируемых к конвоирам. В туалет пускают без наручников, но конвоир стоит под дверью кабинки. А тут прямо как будто не международного мафиози перевозят, а личного друга. Опубліковано відео втечі наркобарона Сільвера з Борисполя - Цензор.НЕТ 6104
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Обоих под суд. Явно видно что давали время уйти героинщику.
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Совсем не похож на того, что поймали в Умани.
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Два сторожа протягом хвилини навіть не подивились у бік втікача, навіть коли він відійшов від контролю за перегородку.Він відходить а вони ще старанніше занурили свої чайники в коробки з барахлом.
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Времёна Андропова. Вызвали деда в КГБ за разговоры, что хлеба нет, мяса нет...: - Дед, а ты знаешь, что при Сталине за такое расстреливали? - ... - Иди, и больше не мели языком. Дед вышел на улицу, с недоверием оглянулся на дверь и заключил: - И пуль нет!

Так я о чём? СБУ нет. Остался гАбон, населённый папуасами. А что нет? Только на этой неделе папуасы получили гол от Брюгге на последних секундах, судья в Чернигове сделала 7 ошибок в решении суда, адвокат увидела в пачке долларов календарики. И это за неделю!
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Версії дві:
1.Злочинний зговір.
2.Злочинна службова недбалість.
Встановити, перше це чи друге - і неважко, і обов'язково потрібно.
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чмо бородатое пока по сумкам мародерил прое-ал наркобарона
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Zaplatyl on SBU i usiol.Etot s bordo kak ponimaju byl SBU kotory vzial dengi ili emu tak skazali delat.Liubom sluce on polucyl dengi
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Явно відчувається пазуриста лапа митниці, працівники якої доглядом торби повністью вибили сбушників з колії.
А якиби то були не митники, а циганки, то сбушники взагалі б ще й речі повіддавали.
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тут никакая организация сопровождения. сбу как будто вообще предварительно не контактировало со службами аэропорта. шерстить надо в первую очередь руководство, которое организовывало все это, а не стрелочников.
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Ну чистые Петров и Боширов. А вы говорите неодин на рот)
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