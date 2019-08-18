 Опубліковано відео втечі наркобарона Сільвера з Борисполя. ВIДЕО

Запис з камер спостереження в аеропорту "Бориспіль" оприлюднило Facebook-спільнота "Євромайдан", інформує Цензор.НЕТ.
На цих кадрах видно, як кілька чоловіків, серед ких Амос Дов Сільвер, проходять контроль безпеки в аеропорту. На наркобароні, якого співробітники СБУ привезли в аеропорт, щоб депортувати в Ізраїль, немає наручників. Він одягає куртку і якийсь час просто чекає, поки охорона аеропорту оглядає речі, імовірно, співробітників СБУ, які його супроводжували.
Через якийсь час наркобарон озирається на всі боки. І, поки співробітники СБУ зайняті наведенням ладу в багажі, спочатку відходить у сторону, щоб віднести на місце контейнер для речей. А потім, не зупиняючись, виходить із зони перевірки безпеки і ховається з поля зору камер спостереження.
Нагадаємо, у п'ятницю, 16 серпня, з аеропорту "Бориспіль" під час екстрадиції до Ізраїлю наркобарон Амос Дов Сільвер утік.
У суботу, 17 серпня, СБУ затримала ватажка найбільшого ізраїльського наркокартелю Сільвера, який втік під час екстрадиції.
Затримано трьох співробітників СБУ, підозрюваних у допомозі втечі наркобарона Сільвера під час його екстрадиції.
"Гарун бежал быстрее лани,
Быстрей, чем заяц от орла......."
Так я о чём? СБУ нет. Остался гАбон, населённый папуасами. А что нет? Только на этой неделе папуасы получили гол от Брюгге на последних секундах, судья в Чернигове сделала 7 ошибок в решении суда, адвокат увидела в пачке долларов календарики. И это за неделю!
1.Злочинний зговір.
2.Злочинна службова недбалість.
Встановити, перше це чи друге - і неважко, і обов'язково потрібно.
А якиби то були не митники, а циганки, то сбушники взагалі б ще й речі повіддавали.