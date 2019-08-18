 "Цей притон не має існувати", - журналісти ще в 2015 році вимагали закрити згорілий одеський готель. ВIДЕО

Одеський готель "Токіо Стар" вимагали закрити ще в 2015 році після виходу в ефір передачі "Ревізор". Журналісти перевірили умови проживання в готелі і зробили висновок про неприйнятні умови для розміщення в ньому, передає Цензор.НЕТ.

"Цей притон не має існувати. Вважайте це офіційним зверненням команди "Ревізора", - заявив ведучий телепередачі.

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З огляду на дешевизну (номер в готелі коштує 350 гривень) кімнати в готелі частіше здають для інтимних зустрічей, бо номери здавали погодинно і без паспортів. Журналісти звернули увагу на крихітні кімнатки в готелі, де немає вікон, також виявили бруд, цвіль і іржу в душовій кімнаті, а під ліжком знайшли презерватив.

Також умови проживання в готелі обговорювали в пост-шоу "Пристрасті за Ревізором" після проведення ще однієї прихованої зйомки. Під час бронювання номера на дві години для побачення з "клієнтом" у журналістки не взяли ніяких особистих даних або паспорт.

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Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

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Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив почати масштабні перевірки одеських готелів і санаторіїв. "Власники і керівники таких об'єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", - сказав він.