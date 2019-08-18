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 Суспільство
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Все про:Одеса (2058) пожежа (1735)

 "Цей притон не має існувати", - журналісти ще в 2015 році вимагали закрити згорілий одеський готель. ВIДЕО

Журналісти програми "Ревізор" ще чотири роки тому вказували на неприпустимі умови і порушення в готелі.

Одеський готель "Токіо Стар" вимагали закрити ще в 2015 році після виходу в ефір передачі "Ревізор". Журналісти перевірили умови проживання в готелі і зробили висновок про неприйнятні умови для розміщення в ньому, передає Цензор.НЕТ.

"Цей притон не має існувати. Вважайте це офіційним зверненням команди "Ревізора", - заявив ведучий телепередачі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Частину жертв пожежі в одеському готелі вже впізнали, - судмедексперт

З огляду на дешевизну (номер в готелі коштує 350 гривень) кімнати в готелі частіше здають для інтимних зустрічей, бо номери здавали погодинно і без паспортів. Журналісти звернули увагу на крихітні кімнатки в готелі, де немає вікон, також виявили бруд, цвіль і іржу в душовій кімнаті, а під ліжком знайшли презерватив.

Також умови проживання в готелі обговорювали в пост-шоу "Пристрасті за Ревізором" після проведення ще однієї прихованої зйомки. Під час бронювання номера на дві години для побачення з "клієнтом" у журналістки не взяли ніяких особистих даних або паспорт.

Також читайте: 18 серпня в Одеській області буде оголошено жалобу у зв'язку із загибеллю людей під час пожежі в готелі

Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Читайте також: Через пожежу в готелі "Токіо Стар" в Одесі стався транспортний колапс

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив почати масштабні перевірки одеських готелів і санаторіїв. "Власники і керівники таких об'єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3143450
 
 
 Топ коментарі
 
я писал раньше про бордель - но порохоскоты спросили - где вашы даказательства?)))
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Не говорите чего не знаете -вся Одесса знает, что там притон для отбросов
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эй, порохоботы, как же так ?! Зе не причем?!
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Видно лакомый кусочек эта Одесская отельная недвига для передела.
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Не говорите чего не знаете -вся Одесса знает, что там притон для отбросов
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Порошенко получал процент со всего незаконного и преступного,нужно все наворованное у Украины вернуть со счетов свина,а его посадить
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Если слелоапть твоей зебильной логике...то сейчас зебобик получает тот же процент со всего незаконного и преступного...так ведь？
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ты с утра пьяное,уже заговариваешься ,русское ДНК тебе мешает работать"Цей притон не має існувати", - журналісти ще в 2015 році вимагали закрити згорілий одеський готель - Цензор.НЕТ 602
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Плесень...грязь...этого конечно быть не должно...а вот дешевый отель такого класса вполне себе может быть...
Посмотрите на капсульные отели в Японии...там вообше как в гроьу..и ничего...они есть и работают....
И конценция от тула взята...и назвпние такое по этому...
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уже и в аеропорту Борисполя есть капсульный отель
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плесень и грязь это твоя среда обитания,тебе бы там понравилось,еще бы шоколадом залить тебя "Цей притон не має існувати", - журналісти ще в 2015 році вимагали закрити згорілий одеський готель - Цензор.НЕТ 7537
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Ты...зебобик...сиди ******* зелеными соплями...и млей от счастья...
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И не дурнашлюшкам уеазывать поедпринимателям..что им делать...
Есть нормы и стандарты...если они не нарушегы...то журношлбшки пусть гуляют лесом...
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так ты не скромничай вата,предложи с журналистами как в твоем РФ поступать,что бы не мешали бизнесменам Сечиным и Ахметовым
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царство небесное всем невинным душам. долгих лет оставшимся в живых. Боженька сам знает кому , где и когда.....
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эй, порохоботы, как же так ?! Зе не причем?!
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порохоботи то старе
нове - порохогеї
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А кацапы все о своей болючей заднице забыть не могут...
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я писал раньше про бордель - но порохоскоты спросили - где вашы даказательства?)))
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мабуть у 2015 році були більш важливі справи у міській адміністрації
"Цей притон не має існувати", - журналісти ще в 2015 році вимагали закрити згорілий одеський готель - Цензор.НЕТ 4589

та особисто в Геен
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вишиванку з Марією забабахати, наприклад
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То, что у нас показательные типа реакция после трагедий всего лишь простая показуха. Придут проверяющих, возьмут бабло и все. А то, что сообщают журналисты не более, чем репортаж.
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Скажите.
А когда эти отели принимают в эксплуатацию вопросов к пожарным нормам нет?
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Грязь на столе Пыль по углам Возьми мой консервный нож вырежи букву О Возьму твой консервный нож вырежу букву О Соль на губах Кровь на руке Возьми мой консервный нож вырежи букву Л Возьму твой консервный нож вырежу букву Л Выбита дверь Свет не горит Возьми мой консервный нож вырежи букву Я Возьму твой консервный нож вырежу букву Я Кто же здесь жил Кто не живет
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Тільки люксові апартаменти - це дуже добре, але в країні з з/п в 5-10тисяч грн саме на такі готельчики попит.
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