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 Київські новини
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Все про:Київ (6393) Нацполіція (8049) вбивство (1874)

 У Русанівському каналі в Києві знайшли розчленоване тіло жінки. Підозрюваного в убивстві затримано, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час словесної перепалки чоловік схопив ніж і завдав смертельного поранення жінці. Щоб приховати сліди злочину, зловмисник розчленував тіло і викинув його в Русанівський канал у Києві. Розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

До Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що в каналі на вулиці Ентузіастів виявили пакети із фрагментами людського тіла. На місце події виїхали слідчо-оперативні групи головного та територіального управлінь поліції, експерти, кінологи зі службовими собаками.

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Як розповів начальник сектору кримінальної поліції Дніпровського управління поліції Ігор Болва, на березі каналу правоохоронці виявили розчленоване тіло жінки. Працівники поліції встановили, що загиблою є місцева мешканка, 1984 року народження. За два дні до жахливої знахідки про її зникнення повідомила мати загиблої. Тож правоохоронці розпочали пошуки зловмисника.

У Русанівському каналі в Києві знайшли розчленоване тіло жінки. Підозрюваного в убивстві затримано, - поліція 01
У Русанівському каналі в Києві знайшли розчленоване тіло жінки. Підозрюваного в убивстві затримано, - поліція 02
У Русанівському каналі в Києві знайшли розчленоване тіло жінки. Підозрюваного в убивстві затримано, - поліція 03
У Русанівському каналі в Києві знайшли розчленоване тіло жінки. Підозрюваного в убивстві затримано, - поліція 04
У Русанівському каналі в Києві знайшли розчленоване тіло жінки. Підозрюваного в убивстві затримано, - поліція 05

"Під час проведення оперативно-розшукових заходів ми викрили у скоєні вбивства 38-річного киянина. Як з’ясувалося, напередодні місцева мешканка разом із підозрюваним прийшла до нього додому. Після спільного розпиття спиртних напоїв між ними виникла сварка, під час якої зловмисник схопив ніж і вдарив жінку в голову. Щоб позбутися слідів злочину, він у квартирі розчленував тіло, а потім у пакетах виніс частини тіла в канал", - повідомив Ігор Болва.

У Русанівському каналі в Києві знайшли розчленоване тіло жінки. Підозрюваного в убивстві затримано, - поліція 06

У помешканні підозрюваного слідчо-оперативна група вилучила ножі, сокиру, ножівку та інші речові докази. Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили до управління поліції.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Наразі слідчі дії тривають.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3143382
 
 
 Топ коментарі
 
Отрезать скотине руки , ноги вынести в канал, остальное зашить, залечить и пусть дальше живет так! Уж очень легкая, добрая будет смертная казнь для такого ничтожества!
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Звірина, а не людина.
Вбив та ще і тіло порубав.
Це яким треба бути схибленим?
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Бухать с маньяком - отчасти суицид.
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Звірина, а не людина.
Вбив та ще і тіло порубав.
Це яким треба бути схибленим?
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що з нього візьмеш, якщо воно зебіл? Хіба що - аналізи;. і те - в камері на довічному.
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на 15лет,и в камеру к туберкулезным с открытой формой
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Отрезать скотине руки , ноги вынести в канал, остальное зашить, залечить и пусть дальше живет так! Уж очень легкая, добрая будет смертная казнь для такого ничтожества!
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Андрюха ,это не ты случаем на фотке с заретушированной мордой?
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нет))).. Не уж боров так глуп? Ну посуди сам, ели бы я был на фото, то разве я бы сейчас писал здесь сейчас!? Это же элементарно Боров!))))
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а я думаю - чого це вчора на русановці шаурма зі сладковатим прівкусом?
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Какой ужас! Может все-таки несчастный случай или даже суицид?
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Бухать с маньяком - отчасти суицид.
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''После совместного распития спиртных напитков между ними возникла ссора, во время которой злоумышленник схватил нож и ударил женщину в голову. Чтобы избавиться от следов преступления, он в квартире расчленил тело, а затем в пакетах вынес части тела в канал ", - сообщил Игорь Болва.Источник: https://censor.net.ua/v314338

Все те саме,що і в москалів.А скільки за рік подібного стається і це жах.
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Не бомж.Если был срок,рецидивист-пожизненное.Рецидивист не должен попадать под амнистии,досрочные и тд.Не должен быть залог.При вооруж.нападении или угрозе жизни не должно быть залога.
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Черезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Лучше косячок потянуть. ...Черт, забыл. У нас же марихуана запрещена.
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це кому як..кому заборонена а хто і дишит поной грудью
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Эт точно ! Из-за АЛКОГОЛЯ столько людей погибло !...
Аварии на дорогах, изнасилования, грабежи, убийства . Многие если бы были трезвые , никогда бы ничего плохого не совершили, если были бы трезвы . А так , зеньки зальют и море по колено !
Алкоголь это ЯД , но его почему-то не запрещают и даже понятно почему ...
Бизнес ...
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