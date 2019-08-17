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 Події, Суспільство
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 Шестеро постраждалих під час пожежі в одеському готелі перебувають у реанімації, - лікарі. ВIДЕО

За словами лікаря, найпоширеніша патологія у постраждалих - термоінгаляційна травма, опіки дихальних шляхів та отруєння продуктами горіння.

Шестеро постраждалих під час пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" перебувають у реанімації. Про це повідомив завідувач опікового відділення лікарні №10 Олександр Ставратій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

До цієї лікарні доправили сімох із десяти госпіталізованих унаслідок пожежі, які зазнали найбільш серйозних ушкоджень.

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За даними лікаря, двоє з постраждалих – одесити, четверо – мешканці інших населених пунктів України. Ще один постраждалий – громадянин іноземної держави.

"[Уражені] різні ділянки тіла, від 1% до 15% поверхні тіла. Переважна патологія – термоінгаляційна травма, опіки дихальних шляхів та отруєння продуктами горіння. Всі вони були доставлені в кіптяві, чорні, слизова порожнина носа, роту, язик – все було чорного кольору", – сказав Ставратій.

Він уточнив, що серед госпіталізованих у його закладі постраждалих – троє жінок і четверо чоловіків віком від 16 до 37 років.

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Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар", унаслідок якої загинули вісім осіб, ще 10 постраждали. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3143375
 
 
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