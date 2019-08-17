 У поліції показали, який вигляд зсередини нині має згорілий готель в Одесі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кадри вигорілої будівлі опубліковано на каналі поліції Одеської області в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

Видно, що на одному з поверхів полум'я знищило внутрішні перекриття та меблі. У даху видніються діри. Стіни та підлога приміщень покриті попелом і кіптявою. На місці пожежі працюють експерти, які встановлюють причину трагедії.

Готель "Токіо Стар" був одним з найдешевших в Одесі, доповнює "Бі-бі-сі". Він розташований неподалік вокзалу та ринку "Привоз".

Найдешевший номер без вікна в ньому коштував 390 гривень на добу. Номер на 3-4 гостей - 990 гривень. Місяць проживання коштував би 2999 гривень - і при цьому, як наголошували в готелі, не довелося б платити за комунальні послуги.

Одномісний номер з вікном.

На сайті готелю зазначено, що в одномісному номері можна жити удвох, а сніданок - безкоштовний. Також наголошується, що готель - найбільший в Одесі, у ньому 273 номери.

Номер з кухнею без вікна.

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У будівлі, в якій розташований готель, раніше був ремонтний ангар трамвайного депо.

"Реконструйований будинок готелю є пам'яткою архітектури, спроєктованою бельгійськими архітекторами для Одеси понад сто років тому", - йдеться в описі готелю на туристичних сайтах міста.

Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар", унаслідок якої загинули вісім осіб, ще 10 постраждали. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки.

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Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".