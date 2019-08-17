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Все про:Одеса (2035) пожежа (1721)

 У поліції показали, який вигляд зсередини нині має згорілий готель в Одесі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція Одеської області опублікувала відео, зняте сьогодні в постраждалому від пожежі готелі "Токіо Стар" в Одесі. Цей готель був одним з найдешевших у місті. Приміщення для нього переробили з колишнього ремонтного ангара трамвайного депо.

Кадри вигорілої будівлі опубліковано на каналі поліції Одеської області в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

Видно, що на одному з поверхів полум'я знищило внутрішні перекриття та меблі. У даху видніються діри. Стіни та підлога приміщень покриті попелом і кіптявою. На місці пожежі працюють експерти, які встановлюють причину трагедії.

Готель "Токіо Стар" був одним з найдешевших в Одесі, доповнює "Бі-бі-сі". Він розташований неподалік вокзалу та ринку "Привоз".

У поліції показали, який вигляд зсередини нині має згорілий готель в Одесі 01

Найдешевший номер без вікна в ньому коштував 390 гривень на добу. Номер на 3-4 гостей - 990 гривень. Місяць проживання коштував би 2999 гривень - і при цьому, як наголошували в готелі, не довелося б платити за комунальні послуги.

У поліції показали, який вигляд зсередини нині має згорілий готель в Одесі 02

Одномісний номер з вікном.

На сайті готелю зазначено, що в одномісному номері можна жити удвох, а сніданок - безкоштовний. Також наголошується, що готель - найбільший в Одесі, у ньому 273 номери.

У поліції показали, який вигляд зсередини нині має згорілий готель в Одесі 03

Номер з кухнею без вікна.

Також читайте: Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал з метою приховування вбивства

У будівлі, в якій розташований готель, раніше був ремонтний ангар трамвайного депо.

"Реконструйований будинок готелю є пам'яткою архітектури, спроєктованою бельгійськими архітекторами для Одеси понад сто років тому", - йдеться в описі готелю на туристичних сайтах міста.

У поліції показали, який вигляд зсередини нині має згорілий готель в Одесі 04

Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар", унаслідок якої загинули вісім осіб, ще 10 постраждали. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власник згорілого готелю в Одесі в липні відмовився допустити перевіряльників, - ДСНС

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3143374
 
 
 Топ коментарі
 
Все из говна и веток, по моему... Государство не работает нифига. Появилась гора трупов - некоторое время создание видимости "бурной деятельности", немного пиара и показухи и опять все как обычно.
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Что там на фото слева? Надпись синим.....
Теперь я уже не удивляюсь наглости Сиярто и прочих "защитников языка" - мы же сами себя не уважаем. Как один японец выучил украинский и все удивлялись что не московский. А он: а че, я бы и во Францию поехал изучать английский?
https://site.ua/larysa.nitsoi/21997-frantsuzka-u-kvebeku---tse-vam-ne-ukrayinska-v-ukrayini-yak-zahischati-svoe/

вон как надо.
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А кто кричит всё время: не трогайте те малый бизнес. Вот результат.
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Почему этому курятнику, разрешили работать как отелю?
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Скоро будет три месяца, как Пэдро нет...
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Я даже догадуюсь почему название Токио-япошки там вобще в капсулах живут.
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При чём Петя! Ты перепутал. Тут несчастье случилось. Может ты провокатор?
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Поки усю шоблу рошен прм владі не посадять за грати порядку не буде
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Так это надо сажать пару миллионов. Ты их кормить будешь?
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Единственный раз провел ночь в отеле, в номере где отсутствовало окно. В Амстердаме, в аэропорту. Новогодняя ночь 1997/1998. Цена номера была 120 долларов. Неуютно, прямо говоря! Но, ничего. Литр Рэд Лэйбл скрасил глухую коробку. Но я запомнил- неуютно себя чувствовал.
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От. А взяли б ще літр «Білого Коня», то Ваші спогади були б не такими мінорними...

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На весь отель- я был единственный постоялец. Негритянка, на ресепшине, отказала, во взаимности... Пришлось бухать с телевизором. Дурная и неуютная ночь.
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Не. Таки тетка, при этом- непьющая. Мне тогда страшно не повезло! Вылет из Панамы был отложен, потому я опоздал на рейс в Киев и провел Новогоднюю ночь в аэропорту.
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ну ти ж шукав взаімності нє в смислє випіть
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Не!!! именно- выпить! Она была старая, очкастая и страшная.
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чи там красота трєбовала "стока нє вип'ю"?
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Сидишь в номере без окон, что за окном делается нифига не знаешь,может там горят соседние номера, но приточная система вентиляции дает свежий воздух и все нормально, потом неожиданно тухнет свет, вырубается вентилятор и оказывается в коридоре дикий пожар, который держался на вентиляции с номеров, а окна то нет...
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Все из говна и веток, по моему... Государство не работает нифига. Появилась гора трупов - некоторое время создание видимости "бурной деятельности", немного пиара и показухи и опять все как обычно.
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А где крикуны которые кричат не кошмарте малый бизнес. Как беда все покустам.
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Типа ЭТО гостиница?, больше похоже на - ну я даже не знаю, приколньей спать на лавке в парке и ждать полицию которая тебя от туда прогонит - до следующей лавки, или бухать всю ночь в кабаке а потом целый день спать на пляжу под шизлонгом ))))
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Одесситы, у вас там хоть трамваи поварили и покрасили уже? А то в некоторых изнутри рельсы видно.
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Напомните, а за кого голосуют одесситы?
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Что там на фото слева? Надпись синим.....
Теперь я уже не удивляюсь наглости Сиярто и прочих "защитников языка" - мы же сами себя не уважаем. Как один японец выучил украинский и все удивлялись что не московский. А он: а че, я бы и во Францию поехал изучать английский?
https://site.ua/larysa.nitsoi/21997-frantsuzka-u-kvebeku---tse-vam-ne-**********-v-********-yak-zahischati-svoe/

вон как надо.
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з'економили на одній літері. Правильно - одесСгорэлектротранс
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