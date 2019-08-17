 За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження, - МВС. ВIДЕО

Про це йдеться в повідомленні, на офіційному сайті МВС у суботу вранці, передає Цензор.НЕТ.
"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар", унаслідок якої загинули вісім осіб, ще 10 постраждали.
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Увага! На цю сторінку приходять «до вітру» тролі ФСБ Пригожина з Пітера, яка розташована за новою адресою: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп.3 і залишають тут своє лайно.
Розділ коментарiв на «Цензор.Нет» перетворився в россійську помийну яму з нечистотами. Без респіратора сюди неможливо заходити.
Гибнут военные на фронте - отсутствие контроля за обстановкой со стороны командования.