EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Суспільство
  1269  16
Матеріали за темою:
Все про:Одеса (2035) пожежа (1721) Нацполіція (8049)

 За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження, - МВС. ВIДЕО

За фактом пожежі в готелі "Токіо-Стар" розпочато кримінальне провадження, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Про це йдеться в повідомленні, на офіційному сайті МВС у суботу вранці, передає Цензор.НЕТ.

"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Також дивіться: Склади рибного заводу "Аркадія" згоріли в Запоріжжі, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар", унаслідок якої загинули вісім осіб, ще 10 постраждали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3143355
 
 
 Топ коментарі
 
УВАГА! Горiлки тут нема! Намалювались тролі з фсб. Стёпьа Хуравлёв - «повар путина». Кожен день працює по 8 годин i залишае лайно на Цензоре.НЕТ.
Увага! На цю сторінку приходять «до вітру» тролі ФСБ Пригожина з Пітера, яка розташована за новою адресою: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп.3 і залишають тут своє лайно.
Розділ коментарiв на «Цензор.Нет» перетворився в россійську помийну яму з нечистотами. Без респіратора сюди неможливо заходити.
 показати весь коментар
 
Какая-то старая халупа, слегка подшаманенная, и её уже именуют отелем))))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Какая-то старая халупа, слегка подшаманенная, и её уже именуют отелем))))
 показати весь коментар
 
 
Какое производство, нах, поросенко на нары и за этот инцидент.
Доказательства вины предгидранта - у Портнова в полном объёме!
 показати весь коментар
 
 
УВАГА! Горiлки тут нема! Намалювались тролі з фсб. Стёпьа Хуравлёв - «повар путина». Кожен день працює по 8 годин i залишае лайно на Цензоре.НЕТ.
Увага! На цю сторінку приходять «до вітру» тролі ФСБ Пригожина з Пітера, яка розташована за новою адресою: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп.3 і залишають тут своє лайно.
Розділ коментарiв на «Цензор.Нет» перетворився в россійську помийну яму з нечистотами. Без респіратора сюди неможливо заходити.
 показати весь коментар
 
 
А что не так? Портнов сейчас на столько чист, что у Иисуса Христа, в опочивальне, висит его икона.
 показати весь коментар
 
 
Вас идиотов там запоребриком в плену в подвале держат? У нас тут 4 месяц новый преЗедент. Сейчас он же грозно прилетит в Одессу и скажет Труханову валить в отставку или не?
 показати весь коментар
 
Знову, й знову, життя ставить відповідь, чи потрібні контролюючі органи. Розбиті дороги - відсутність контролю при будівництві. Масово гинуть люди при пожежах - відсутність контролю при будівництві, та експлуатації об'єктів. Автомобільні аварії - відсутність контролю за дорожним рухом. І безкарність, безкарність, безкарність. Причина одна - корупція. Висновок - відсутність влади.
 показати весь коментар
 
 
Забыл ты добавить:
Гибнут военные на фронте - отсутствие контроля за обстановкой со стороны командования.
 показати весь коментар
 
Не шифруйся уже. Работай под новой регой с новой методички!
 показати весь коментар
 
Чем больше контролирующих органов тем меньше денег остается на сам бизнес. Вам только карать... задолбали. То есть кондишен по Вашему коротнуть не мог, от этого никто не застрахован. Беду никогда не ждут оттуда, откуда она приходит... к сожалению.
 показати весь коментар
 
Від короткого є захист - тепловий, і електричний. Якщо захист справний, КЗ пожежу спричинити не може. Я без всяких комісій назву дві головні причини. 1.При вводі, та експлуатації об'єкту, власником були грубо порушені всі чинні вимоги державних нормативних актів щодо будівельних норм, ПУЕ та ПТБ електроустановок, правил пожежної безпеки, правил охорони праці. Або відправлені в повний ігнор. Всьо парєшалі. 2. З боку держави повністю відсутній контроль за вищевказаним. Всьо парєшалі. В обох випадках - всьо парєшалі. Власник з державою. А люди згоріли. Ви за бабло готові весь світ спалити.
 показати весь коментар
 
 
Не вселюди владеют знаниями в области электротехники, я в своей жизни видел как загорелся обычный китайский удлинитель, причем он проработал очень долго до того как его коротнуло и автомат не выбило. Сказки про защиту расскажите тем кто не знает, потому что все электро приборы работают по принципу замкнутой цепи. Ошибки явно допущены по пожарной безопастности, тут я не спорю... порешали.
 показати весь коментар
 
Да этой коробке хрен сколько лет... Выгодно было это содержать, если на откаты, чтоб глаза закрывали на весь этот ужас, хватало
 показати весь коментар
 
Токио стар-самый дешевый публичный дом в Одессе,не иначе конкуренты подожгли.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору